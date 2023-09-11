((الأولمبي)) يبحث عن التأهل أمام اليابان في التصفيات الآسيوية
التاريخ
9/11/2023 7:25:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم اليوم المواجهة الحاسمة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 عندما يلاقي المنتخب الياباني على استاد المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة في عراد وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء. ويلعب اليوم ايضًا منتخبا فلسطين وباكستان في تمام الساعة 9:30 على نفس الملعب.
ويلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة التي سيحتضن مبارياتها استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة. وتضم المجموعة إلى جانب أولمبينا: اليابان، وفلسطين وباكستان.
وينشد منتخبنا الاولمبي اليوم تحقيق الفوز والتأهل، ويلعب «أولمبينا» وبجعبته 3 نقاط من فوز على باكستان وخسارة من فلسطين.
الفوز في مباراة اليوم وتعادل باكستان مع فلسطين أو خسارة الأخير يجعل منتخبنا في وضعية ممتازة لخطف البطاقة الثانية من المجموعة على الأقل كأحد أفضل 4 من منتخبات حاصلة على المركز الثاني.
ويقود منتخبنا المدرب الكرواتي داريو باسيتش. وينص نظام التأهل في التصفيات على صعود أصحاب المراكز الأولى من المجموعات الـ11، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحقق المركز الثاني من بينها.
والجدير بالذكر أن التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، حيث تم توزيع المنتخبات على 11 مجموعة، ويتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى البلد المنظم قطر.
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