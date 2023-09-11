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((الأولمبي)) يبحث عن التأهل أمام اليابان في التصفيات الآسيوية

9/11/2023 7:25:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ ‬المواجهة‭ ‬الحاسمة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عامًا‭ ‬2024‭ ‬عندما‭ ‬يلاقي‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬عراد‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭. ‬ويلعب‭ ‬اليوم‭ ‬ايضًا‭ ‬منتخبا‭ ‬فلسطين‭ ‬وباكستان‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬9:30‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الملعب‭.‬

ويلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬سيحتضن‭ ‬مبارياتها‭ ‬استاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭. ‬وتضم‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أولمبينا‭: ‬اليابان،‭ ‬وفلسطين‭ ‬وباكستان‭.‬

وينشد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الاولمبي‭ ‬اليوم‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬والتأهل،‭ ‬ويلعب‭ ‬‮«‬أولمبينا‮»‬‭ ‬وبجعبته‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬على‭ ‬باكستان‭ ‬وخسارة‭ ‬من‭ ‬فلسطين‭.‬

الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬وتعادل‭ ‬باكستان‭ ‬مع‭ ‬فلسطين‭ ‬أو‭ ‬خسارة‭ ‬الأخير‭ ‬يجعل‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬ممتازة‭ ‬لخطف‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬كأحد‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬منتخبات‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

ويقود‭ ‬منتخبنا‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬داريو‭ ‬باسيتش‭. ‬وينص‭ ‬نظام‭ ‬التأهل‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬على‭ ‬صعود‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الـ11،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬تحقق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بينها‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬التصفيات‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬المجزأ‭ ‬بالتجمع‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬واحدة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬المنتخبات‭ ‬على‭ ‬11‭ ‬مجموعة،‭ ‬ويتأهل‭ ‬للنهائيات‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬لتنضم‭ ‬إلى‭ ‬البلد‭ ‬المنظم‭ ‬قطر‭.‬

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