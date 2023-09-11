سلمان بن محمد يهنئ خالد بن حمد بفوز الجواد ((إلدر إلداروف))

سلمان بن محمد يهنئ خالد بن حمد بفوز الجواد ((إلدر إلداروف))
التاريخ
9/11/2023 7:25:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هنأ سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة
النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد فريق
KHK Racing ، بمناسبة فوز الجواد إلدر ألدروف ابن الفحل دباوي لفريق KHK Racing ، بسباق سانت ليجر الإيرلندي العالمي للفئة الأولى لعمر الثلاث سنوات لمسافة 2800 متر على الأرضية العشبية.
وأعرب سموه عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد الذي حققه فريق
KHK Racing
عبر الجواد «إلدر إلداروف» في هذا السباق العالمي، والذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها الفريق في مضامير سباقات الخيل الدولية، بفضل رعاية ودعم
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لهذه الرياضة الأصيلة، ودعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي دفع برياضة الخيل البحرينية لتتبوأ مكانة مرموقة على خارطة الرياضة العالمية.
وأكد سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة أن النتيجة المشرفة التي حققها فريق
KHK Racing
تعكس الجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في قيادة الفريق نحو تحقيق الإنجازات، متمنيا سموه دوام التوفيق والنجاح لفريق
KHK Racing
في تحقيق المزيد من النجاحات في المشاركات القادمة.
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