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سلمان بن محمد يهنئ خالد بن حمد بفوز الجواد ((إلدر إلداروف))

9/11/2023 7:25:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هنأ‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة
النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬قائد‭ ‬فريق‮
 KHK ‭ ‬ Racing ،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬ الجواد‭ ‬إلدر‭ ‬ألدروف‭ ‬ابن‭ ‬الفحل‭ ‬دباوي‭ ‬لفريق‭ ‬ KHK ‭ ‬ Racing ،‭ ‬بسباق‭ ‬سانت‭ ‬ليجر‭ ‬الإيرلندي‭ ‬العالمي‭ ‬للفئة‭ ‬الأولى‭ ‬لعمر‭ ‬الثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬لمسافة‭ ‬2800‭ ‬متر‭ ‬على‭ ‬الأرضية‭ ‬العشبية‭.‬‮

وأعرب‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬فريق‮
 KHK ‭ ‬ Racing
‬عبر‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬إلدر‭ ‬إلداروف‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬العالمي،‭ ‬والذي‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬مضامير‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬الدولية،‭ ‬بفضل‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم
حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬الأصيلة،‭ ‬ودعم‭ ‬واهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والذي‭ ‬دفع‭ ‬برياضة‭ ‬الخيل‭ ‬البحرينية‭ ‬لتتبوأ‭ ‬مكانة‭ ‬مرموقة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية‭.‬‮

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬النتيجة‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬فريق‮
 KHK ‭ ‬ Racing
‬تعكس‭ ‬الجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات،‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لفريق‮
 KHK ‭ ‬ Racing
‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬القادمة‭.‬‮

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