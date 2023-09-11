دعيج بن سلمان يهنئ خالد بن حمد بفوز الجواد ((إلدر ألدروف))

رفع‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ ‏ رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬هيئة‭ ‬رعاية‭ ‬شؤون‭ ‬الخيل‭ ‬التهاني‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬قائد‭ ‬فريق‮

‬ KHK ‭ ‬ Racing ‮

‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬ ‏ الجواد‭ ‬إلدر‭ ‬ألدروف‭ ‬ابن‭ ‬الفحل‭ ‬دباوي‭ ‬لفريق‮

‬ KHK ‭ ‬ Racing ‮

‬بشوط‮

‬ International ‭ ‬ Irish ‭ ‬ St ‭.‬‮

‬‭ ‬ Leger ‮

‬للفئة‭ ‬الأولى‭ ‬لعمر‭ ‬الثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬لمسافة‭ ‬2800‭ ‬متر‭ ‬على‭ ‬الأرضية‭ ‬العشبية‭.‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إننا‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬نعيش‭ ‬عصر‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الميادين،‭ ‬وما‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬إلا‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬تسطرها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬رياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬البحرينية‭ ‬اليوم‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تفرض‭ ‬نفسها‭ ‬رقما‭ ‬صعبا‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬السباقات،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أصبح‭ ‬حاضرا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬العالمية‭ ‬المهمة‭ ‬بفضل‭ ‬قيادتنا،‭ ‬مشيداً‭ ‬باهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‮

‬والدور‭ ‬المهم‭ ‬والحيوي‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية،‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭. ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬قيادة‮

‬ KHK ‭ ‬ Racing ‭ ‬ Ltd ‮

‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬القادمة‭.‬