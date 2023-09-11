دعيج بن سلمان يهنئ خالد بن حمد بفوز الجواد ((إلدر ألدروف))

دعيج بن سلمان يهنئ خالد بن حمد بفوز الجواد ((إلدر ألدروف))
التاريخ
9/11/2023 7:25:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
رفع الشيخ دعيج بن سلمان بن مبارك آل خليفة رئيس مجلس هيئة رعاية شؤون الخيل التهاني إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد فريق
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بمناسبة فوز الجواد إلدر ألدروف ابن الفحل دباوي لفريق
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بشوط
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للفئة الأولى لعمر الثلاث سنوات لمسافة 2800 متر على الأرضية العشبية.
وقال الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة إننا في عهد سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم نعيش عصر الإنجازات في مختلف الميادين، وما هذا الفوز إلا واحدا من الإنجازات العديدة التي تسطرها الرياضة البحرينية على جميع الأصعدة.
وأضاف أن رياضة الفروسية البحرينية اليوم استطاعت أن تفرض نفسها رقما صعبا في ميادين السباقات، كما أن اسم مملكة البحرين أصبح حاضرا في المحافل العالمية المهمة بفضل قيادتنا، مشيداً باهتمام ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم للرياضة البحرينية، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
والدور المهم والحيوي من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في تطوير الحركة الرياضية، لتعزيز مكانة الرياضة البحرينية على المستوى المحلي والدولي. معرباً عن تمنياته لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة دوام التوفيق والنجاح في قيادة
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نحو مزيدٍ من النجاحات في المنافسات القادمة.
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