Tuesday, 12 September 2023 04:54 GMT

دعيج بن سلمان يهنئ خالد بن حمد بفوز الجواد ((إلدر ألدروف))

9/11/2023 7:25:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

رفع‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬هيئة‭ ‬رعاية‭ ‬شؤون‭ ‬الخيل‭ ‬التهاني‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬قائد‭ ‬فريق‮
 KHK ‭ ‬ Racing
‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬ الجواد‭ ‬إلدر‭ ‬ألدروف‭ ‬ابن‭ ‬الفحل‭ ‬دباوي‭ ‬لفريق‮
 KHK ‭ ‬ Racing
‬بشوط‮
 International ‭ ‬ Irish ‭ ‬ St ‭.‬‮
‬‭ ‬ Leger
‬للفئة‭ ‬الأولى‭ ‬لعمر‭ ‬الثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬لمسافة‭ ‬2800‭ ‬متر‭ ‬على‭ ‬الأرضية‭ ‬العشبية‭.‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إننا‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬نعيش‭ ‬عصر‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الميادين،‭ ‬وما‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬إلا‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬تسطرها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬رياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬البحرينية‭ ‬اليوم‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تفرض‭ ‬نفسها‭ ‬رقما‭ ‬صعبا‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬السباقات،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أصبح‭ ‬حاضرا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬العالمية‭ ‬المهمة‭ ‬بفضل‭ ‬قيادتنا،‭ ‬مشيداً‭ ‬باهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‮
‬والدور‭ ‬المهم‭ ‬والحيوي‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية،‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭. ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬قيادة‮
 KHK ‭ ‬ Racing ‭ ‬ Ltd
‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬القادمة‭.‬

MENAFN11092023000055011008ID1107048963

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث