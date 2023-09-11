فعالية طواف ناصر بن حمد أنموذجاالبوعينين: البحرين رائدة في الارتقاء برياضة الدراجات الهوائية
التاريخ
9/11/2023 7:25:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعرب الدكتور أحمد محمد البوعينين المستشار الإعلامي في الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية وعضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية عن سعادته لبدء التحضيرات والاستعداد لانطلاق النسخة الثالثة لفعاليات «طواف ناصر بن حمد للهواة»، مشيراً إلى النجاح الذي تحقق خلال النسخ الماضية، وذلك بفضل ما تحظى به البطولة من رعاية واهتمام من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.
وأشار إلى أن المشاركة الواسعة من الدراجين من مملكة البحرين والدول الخليجية الشقيقة في النسختين الأولى والثانية، والتي تميزت بتنظيم متميز ومسارات رائعة تمتد عبر مناطق مختلفة في البحرين، ويقدم الطواف تحديات رياضية مثيرة وفرصة للمشاركين للتنافس وتحقيق أداء استثنائي، حيث يعكس ذلك مدى اهتمام القيادة بالارتقاء برياضة الدراجات بالمملكة وما يتطلع إليه الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية بقيادة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للوصول إلى مستويات عالمية ترسخ مكانة البحرين على الخارطة الرياضية.
وأكد الدكتور البوعينين أن مملكة البحرين أصبحت في مقدمة الدول التي تحرص على النهوض بالرياضة في مختلف مجالاتها وحصد المراكز الأولى، منوهاً إلى أن البحرين رائدة في احتضان المواهب والطاقات الشبابية في سبيل خلق جيل رياضي يؤمن بالمنافسة وتحقيق الانجازات ومواصلة التقدم بالمسيرة الرياضية في ظل دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومساندة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وأضاف أن طواف ناصر بن حمد للهواة يعكس رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد في تعزيز الرياضة والنشاط البدني ويعكس حرص سموه على تعزيز ثقافة الصحة واللياقة البدنية في المجتمع، بما يسهم في تعزيز مكانة البحرين كوجهة رياضية.
وتوقع أن تشهد النسخة الثالثة مشاركة واسعة كما جرت العادة في النسخ الماضية، منوهاً إلى أن الاتحاد عازم على مواصلة الإنجازات وتحقيق الأهداف التي تصب في صالح الارتقاء برياضة الدراجات الهوائية وما تشكله من محطة رياضية مهمة للموهوبين على المستويين المحلي والعالمي.
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