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فعالية طواف ناصر بن حمد أنموذجاالبوعينين: البحرين رائدة في الارتقاء برياضة الدراجات الهوائية

9/11/2023 7:25:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬البوعينين‭ ‬المستشار‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬لبدء‭ ‬التحضيرات‭ ‬والاستعداد‭ ‬لانطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬لفعاليات‭ ‬‮«‬طواف‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للهواة‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬خلال‭ ‬النسخ‭ ‬الماضية،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬من‭ ‬الدراجين‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والدول‭ ‬الخليجية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬النسختين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية،‭ ‬والتي‭ ‬تميزت‭ ‬بتنظيم‭ ‬متميز‭ ‬ومسارات‭ ‬رائعة‭ ‬تمتد‭ ‬عبر‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ويقدم‭ ‬الطواف‭ ‬تحديات‭ ‬رياضية‭ ‬مثيرة‭ ‬وفرصة‭ ‬للمشاركين‭ ‬للتنافس‭ ‬وتحقيق‭ ‬أداء‭ ‬استثنائي،‭ ‬حيث‭ ‬يعكس‭ ‬ذلك‭ ‬مدى‭ ‬اهتمام‭ ‬القيادة‭ ‬بالارتقاء‭ ‬برياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬بالمملكة‭ ‬وما‭ ‬يتطلع‭ ‬إليه‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬بقيادة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬عالمية‭ ‬ترسخ‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬الرياضية‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أصبحت‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬النهوض‭ ‬بالرياضة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالاتها‭ ‬وحصد‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬المواهب‭ ‬والطاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬خلق‭ ‬جيل‭ ‬رياضي‭ ‬يؤمن‭ ‬بالمنافسة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الانجازات‭ ‬ومواصلة‭ ‬التقدم‭ ‬بالمسيرة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬دعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ومساندة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬طواف‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للهواة‭ ‬يعكس‭ ‬رؤية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الرياضة‭ ‬والنشاط‭ ‬البدني‭ ‬ويعكس‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الصحة‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رياضية‭.‬

وتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬كما‭ ‬جرت‭ ‬العادة‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬الماضية،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬عازم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الارتقاء‭ ‬برياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬وما‭ ‬تشكله‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬رياضية‭ ‬مهمة‭ ‬للموهوبين‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي‭.‬

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