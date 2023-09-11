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هيئة البحرين للسياحة والمعارض شريكا استراتيجيا في استضافة عالمية 3X3

9/11/2023 7:25:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مع‭ ‬قرب‭ ‬انطلاق‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬3 x 3‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬أعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬شراكتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭ ‬بتعاون‭ ‬ثلاثي‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

وكان‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬قد‭ ‬تفضّل‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ (‬3‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭) ‬برعاية‭ ‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للجولة‭ ‬العالمية‭ ‬3 x 3‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بمرفأ‭ ‬البحرين‭ ‬المالي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬لتعزيز‭ ‬شراكاتها‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭ ‬واستقطاب‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬لتعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬والترويج‭ ‬للمملكة،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية‭.‬

وأكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬الجهوزية‭ ‬لإنجاح‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬3 x 3‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تملكه‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬متميزة‭ ‬وبنية‭ ‬تحتية‭ ‬متطورة‭ ‬ومرافق‭ ‬رياضية‭ ‬عصرية،‭ ‬وتميزها‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬كبرى‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الرياضات،‭ ‬أبرزها‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬تنظيمها‭ ‬السنوي‭ ‬لسباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬1،‭ ‬لتكون‭ ‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬رياضات‭ ‬فردية‭ ‬وجماعية‭.‬


‬وتواصل‭ ‬الهيئة‭ ‬جهودها‭ ‬الدؤوبة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬فنادق‭ ‬ومرافق‭ ‬ضيافة‭ ‬وشركات‭ ‬إدارة‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬لإطلاق‭ ‬باقات‭ ‬سياحية‭ ‬للزوار‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات،‭ ‬تشمل‭ ‬طرح‭ ‬عروض‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬الإقامة‭ ‬الفندقية‭ ‬وتنظيم‭ ‬رحلات‭ ‬سياحية‭ ‬متكاملة‭ ‬في‭ ‬ربوع‭ ‬المملكة‭. ‬كما‭ ‬تعمل‭ ‬الهيئة‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬الترويج‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الكبير‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‭ ‬لضمان‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬حضور‭ ‬للجولة‭ ‬العالمية‭ ‬3 x 3‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

وتقدّم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للجولة‭ ‬العالمية‭ ‬3 x 3‮
‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬الى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬سموه‭ ‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬للجولة‭ ‬العالمية‭ ‬ x 33‮
‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬وطنية‭ ‬للنهوض‭ ‬بالقطاع‭ ‬السياحي‭ ‬وزيادة‭ ‬مساهمته‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وبخاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬دعم‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬واستقطاب‭ ‬كبرى‭ ‬المنتخبات‭ ‬السلاوية‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬عالمي‭ ‬مرموق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬معرض‭ ‬ترحيبه‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬علق‭ ‬الدكتور‭ ‬ناصر‭ ‬قائدي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يسرّنا‭ ‬إبرام‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬عالمي‭ ‬مهم‭ ‬يقام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬كمنافسات‭ ‬3 x 3‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬كإحدى‭ ‬الركائز‭ ‬الرئيسية‭ ‬السبع‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ (‬2022-2026‭) ‬وزيادة‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬إنعاش‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الدكتور‭ ‬قائدي‭: ‬‮«‬ستسهم‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬عدة‭ ‬أهداف‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الترويج‭ ‬للمملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬مفضلة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬وإبراز‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬عالمي‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬رائدة‭ ‬إقليميا‭ ‬وعالميا‭. ‬وتضاف‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الى‭ ‬قائمة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬أبرمتها‭ ‬الهيئة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬رياضية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وكرة‭ ‬المضرب،‭ ‬ورياضة‭ ‬السيارات‭ ‬ورمي‭ ‬السهام‭ ‬وغيرها‭.‬


‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬رحب‭ ‬فارس‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بالشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬والتي‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬إسهامها‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬للحدث‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭ ‬وإبراز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬بنجاح‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬اهداف‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬وإنجاح‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬33‭ ‬ x
‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وتعزيز‭ ‬ريادة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬فئاتها‭.‬

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