هيئة البحرين للسياحة والمعارض شريكا استراتيجيا في استضافة عالمية 3X3
التاريخ
9/11/2023 7:25:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
مع قرب انطلاق الجولة العالمية 3 x 3 لكرة السلة على أرض مملكة البحرين لأول مرة في شهر نوفمبر المقبل، أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض شراكتها الاستراتيجية في استضافة مملكة البحرين لهذه البطولة الرياضية العالمية بتعاون ثلاثي بين اللجنة الأولمبية البحرينية والاتحاد البحريني لكرة السلة والاتحاد الدولي لكرة السلة.
وكان سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قد تفضّل يوم الأحد (3 سبتمبر 2023) برعاية حفل تدشين استضافة مملكة البحرين للجولة العالمية 3 x 3 لكرة السلة الذي أقيم بمرفأ البحرين المالي، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها اللجنة الأولمبية لتعزيز شراكاتها مع مختلف الاتحادات الرياضية الدولية واستقطاب البطولات الكبرى لتعزيز السياحة الرياضية والترويج للمملكة، وترسيخ مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية.
وأكدت الهيئة الجهوزية لإنجاح الجولة العالمية 3 x 3 لكرة السلة بفضل ما تملكه المملكة من مقومات متميزة وبنية تحتية متطورة ومرافق رياضية عصرية، وتميزها في احتضان كبرى البطولات العالمية في مختلف الرياضات، أبرزها نجاحها في تنظيمها السنوي لسباق الفورمولا 1، لتكون موطن رياضة السيارات على مستوى المنطقة وغيرها من رياضات فردية وجماعية.
وتواصل الهيئة جهودها الدؤوبة بالتعاون مع مؤسسات قطاع السياحة في المملكة من فنادق ومرافق ضيافة وشركات إدارة الوجهات السياحية لإطلاق باقات سياحية للزوار من مختلف الجنسيات، تشمل طرح عروض خاصة على الإقامة الفندقية وتنظيم رحلات سياحية متكاملة في ربوع المملكة. كما تعمل الهيئة حاليا على الترويج لهذا الحدث الرياضي الكبير عبر مختلف وسائل الإعلام داخل المملكة وخارجها لضمان أعلى نسبة حضور للجولة العالمية 3 x 3 لكرة السلة.
وتقدّم سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس اللجنة المنظمة للجولة العالمية 3 x 3
لكرة السلة بخالص الشكر والتقدير الى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على رعاية سموه حفل تدشين استضافة المملكة للجولة العالمية x 33
لكرة السلة، معربا عن امتنانه لهيئة البحرين للسياحة والمعارض على ما توليه من جهود وطنية للنهوض بالقطاع السياحي وزيادة مساهمته بالاقتصاد الوطني، وبخاصة في مجال دعم السياحة الرياضية على مستوى المملكة واستقطاب كبرى المنتخبات السلاوية العالمية في حدث عالمي مرموق على أرض البحرين».
وفي معرض ترحيبه بهذه الشراكة الاستراتيجية، علق الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بالقول: «يسرّنا إبرام شراكة استراتيجية مع اللجنة الأولمبية البحرينية والاتحاد البحريني لكرة السلة والاتحاد الدولي لكرة السلة لاستقطاب حدث رياضي عالمي مهم يقام لأول مرة على أرض المملكة كمنافسات 3 x 3 لكرة السلة، والذي من شأنه أن يعزز الجهود الوطنية المبذولة في سبيل الارتقاء بمستوى السياحة الرياضية في البحرين كإحدى الركائز الرئيسية السبع في استراتيجية السياحة (2022-2026) وزيادة مساهمتها في إنعاش القطاع السياحي».
وأضاف الدكتور قائدي: «ستسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تحقيق عدة أهداف لهيئة البحرين للسياحة والمعارض تتمثل في زيادة الترويج للمملكة كوجهة سياحية مفضلة على مستوى المنطقة وإبراز الهوية البحرينية على نطاق عالمي كوجهة سياحية رائدة إقليميا وعالميا. وتضاف هذه الشراكة الى قائمة طويلة من الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها الهيئة مع مؤسسات رياضية في مجال كرة القدم وكرة المضرب، ورياضة السيارات ورمي السهام وغيرها.
من جانبه، رحب فارس الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض والتي سيكون لها إسهامها الكبير في الترويج للحدث على مستوى عالمي وإبراز مكانة البحرين على الخارطة العالمية في السياحة الرياضية، معربا عن ثقته بنجاح هذه الشراكة الاستراتيجية في تحقيق اهداف اللجنة الأولمبية البحرينية والاتحاد البحريني لكرة السلة والاتحاد الدولي لكرة السلة في نقل مملكة البحرين إلى العالمية في وإنجاح الجولة العالمية 33 x
لكرة السلة وتعزيز ريادة المملكة في رياضة كرة السلة على اختلاف فئاتها.
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