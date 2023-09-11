ديوكوفيتش يحصد البطولة الكبرى رقم ((24))

عادل‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬المطلق‭ ‬لعدد‭ ‬مرات‭ ‬إحراز‭ ‬الألقاب‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ (‬24‭)‬،‭ ‬بتتويجه‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إثر‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬بثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬نظيفة‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-5‭) ‬و6‭-‬3‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭. ‬وحسم‭ ‬ديوكوفيتش‭ (‬36‭ ‬عاماً‭) ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬ساعات‭ ‬و17‭ ‬دقيقة‭ ‬ليعادل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬الذي‭ ‬تحمله‭ ‬الأسترالية‭ ‬مارغريت‭ ‬كورت‭ ‬منذ‭ ‬1973‭ ‬والبالغ‭ ‬24‭ ‬لقباً،‭ ‬ويصبح‭ ‬أكبر‭ ‬متوّج‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭. ‬سيعود‭ ‬اللاعب‭ ‬الممنوع‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬لرفضه‭ ‬تلقي‭ ‬اللقاح‭ ‬المضاد‭ ‬لكوفيد‭-‬19،‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للأسبوع‭ ‬الـ390‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الزاخرة‭.

‬قال‭ ‬بعد‭ ‬تتويجه‭ ‬مرتدياً‭ ‬سترة‭ ‬عليها‭ ‬الرقم‭ ‬24‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬من‭ ‬أين‭ ‬أبدأ‭. ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬الكثير‭ ‬لي‮»‬‭.

‬تابع‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬يحرز‭ ‬ثلاثة‭ ‬ألقاب‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬مواسم‭ ‬مختلفة‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أتخيّل‭ ‬البتة‭ ‬الوقوف‭ ‬هنا‭ ‬والحديث‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭ ‬الكبير‭ ‬الـ24‮»‬‭.

‬توّج‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بلقبي‭ ‬أستراليا‭ ‬ورولان‭ ‬غاروس،‭ ‬ولم‭ ‬يسقط‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬ويمبلدون‭ ‬أمام‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬الذي‭ ‬سيتنازل‭ ‬له‭ ‬عن‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭. ‬ورفع‭ ‬‮«‬نولي‮»‬‭ ‬عدد‭ ‬ألقابه‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬بعد‭ ‬2011،‭ ‬2015‭ ‬و2018،‭ ‬بعدما‭ ‬خاض‭ ‬النهائي‭ ‬الأميركي‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬معادلاً‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬المسجل‭ ‬باسم‭ ‬بيل‭ ‬تيلدن،‭ ‬والسادس‭ ‬والثلاثين‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬بطولات‭ ‬غراند‭ ‬سلام،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬جديد‭ ‬متقدماً‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬مباريات‭ ‬نهائية‭ ‬عن‭ ‬الأسطورة‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر‭. ‬

وثأر‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬من‭ ‬مدفيديف‭ (‬27‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬وقف‭ ‬عائقا‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬قبل‭ ‬سنتين‭ ‬بعدما‭ ‬حرمه‭ ‬حينها‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬ذاته،‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الكرة‭ ‬الصفراء‭ ‬منذ‭ ‬الأسترالي‭ ‬رود‭ ‬ليفر‭ ‬عام‭ ‬1969‭. ‬

وكان‭ ‬الصربي‭ ‬قد‭ ‬انفرد‭ ‬بالرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لدى‭ ‬الرجال،‭ ‬بعد‭ ‬تتويجه‭ ‬باللقب‭ ‬الـ23‭ ‬في‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬في‭ ‬يونيو،‭ ‬متخطياً‭ ‬الإسباني‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭.

‬ديوكوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬بعد‭ ‬عامي‭ ‬2015‭ ‬و2021،‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬العاشر‭ ‬على‭ ‬مدفيديف‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬مباراة‭.‬