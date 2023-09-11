ديوكوفيتش يحصد البطولة الكبرى رقم ((24))
التاريخ
9/11/2023 7:25:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عادل الصربي نوفاك ديوكوفيتش الرقم القياسي المطلق لعدد مرات إحراز الألقاب الكبرى في كرة المضرب (24)، بتتويجه الرابع في بطولة الولايات المتحدة إثر فوزه على الروسي دانييل مدفيديف بثلاث مجموعات نظيفة 6-3 و7-6 (7-5) و6-3 الأحد في نيويورك. وحسم ديوكوفيتش (36 عاماً) المباراة في 3 ساعات و17 دقيقة ليعادل الرقم القياسي الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت منذ 1973 والبالغ 24 لقباً، ويصبح أكبر متوّج في فلاشينغ ميدوز في حقبة العصر الحديث. سيعود اللاعب الممنوع من المشاركة في النسخة الماضية لرفضه تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19، الإثنين إلى المركز الأول في التصنيف العالمي للأسبوع الـ390 في مسيرته الزاخرة.
قال بعد تتويجه مرتدياً سترة عليها الرقم 24: «لا أعرف من أين أبدأ. هذا يعني الكثير لي».
تابع بعد أن أصبح أول لاعب يحرز ثلاثة ألقاب كبرى في أربعة مواسم مختلفة: «لم أتخيّل البتة الوقوف هنا والحديث عن اللقب الكبير الـ24».
توّج هذا الموسم بلقبي أستراليا ورولان غاروس، ولم يسقط سوى في نهائي ويمبلدون أمام الإسباني كارلوس ألكاراس الذي سيتنازل له عن صدارة التصنيف العالمي. ورفع «نولي» عدد ألقابه في نيويورك إلى أربعة بعد 2011، 2015 و2018، بعدما خاض النهائي الأميركي العاشر في مسيرته معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم بيل تيلدن، والسادس والثلاثين في إحدى بطولات غراند سلام، وهو رقم قياسي جديد متقدماً بفارق 5 مباريات نهائية عن الأسطورة روجيه فيدرر.
وثأر ديوكوفيتش من مدفيديف (27 عاماً) الذي وقف عائقا في طريقه قبل سنتين بعدما حرمه حينها من إنجاز الفوز بلقب البطولات الأربع الكبرى في العام ذاته، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الكرة الصفراء منذ الأسترالي رود ليفر عام 1969.
وكان الصربي قد انفرد بالرقم القياسي لدى الرجال، بعد تتويجه باللقب الـ23 في رولان غاروس في يونيو، متخطياً الإسباني رافايل نادال.
ديوكوفيتش الذي نجح أيضاً في التأهل إلى نهائي البطولات الأربع الكبرى في عام واحد للمرة الثالثة بعد عامي 2015 و2021، حقق فوزه العاشر على مدفيديف في 15 مباراة.
MENAFN11092023000055011008ID1107048960
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.