ليون ينفصل عن مدربه بلان
التاريخ
9/11/2023 7:25:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كشف مصدر مقرب من مدرب ليون الفرنسي لوران بلان الإثنين لوكالة «فرانس برس» بأن كل شيء «انتهى» بين الطرفين في ظل النتائج المخيبة للفريق في مطلع الموسم الحالي واحتلاله المركز الثامن عشر والأخير في الدوري المحلي. وكانت صحيفة «ليكيب» الرياضية الواسعة الانتشار تحدثت عن إقالة بلان من منصبه في عددها الصادر الاثنين، مشيرة إلى أن النادي يبحث عن بديل له منذ أيام.
وأشارت ليكيب إلى أن الحصة التدريبية المقررة اليوم ستقام بإشراف جان فرانسوا فولييه ويساعده في مهمته هداف ليون السابق البرازيلي سوني اندرسون ومدافعه السابق جيريمي بريشيه. ويبحث المالك الجديد لنادي ليون رجل الأعمال الأميركي جون تكستور عن بديل لبلان، وأشارت تقارير أن أبرز الأسماء المتداولة هي الإيطالي جينارو غاتوزو والنمسوي أوليفر غلاسنر أو السنغالي حبيب بي. وكان بلان تسلم منصبه في أكتوبر عام 2022 خلفا للهولندي بيتر بوس بعقد يمتد سنتين.
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