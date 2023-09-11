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ليون ينفصل عن مدربه بلان

9/11/2023 7:25:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬مدرب‭ ‬ليون‭ ‬الفرنسي‭ ‬لوران‭ ‬بلان‭ ‬الإثنين‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬برس‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬‮«‬انتهى‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النتائج‭ ‬المخيبة‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬واحتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬والأخير‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭. ‬وكانت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ليكيب‮»‬‭ ‬الرياضية‭ ‬الواسعة‭ ‬الانتشار‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬إقالة‭ ‬بلان‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬عددها‭ ‬الصادر‭ ‬الاثنين،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬بديل‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭. ‬

وأشارت‭ ‬ليكيب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬المقررة‭ ‬اليوم‭ ‬ستقام‭ ‬بإشراف‭ ‬جان‭ ‬فرانسوا‭ ‬فولييه‭ ‬ويساعده‭ ‬في‭ ‬مهمته‭ ‬هداف‭ ‬ليون‭ ‬السابق‭ ‬البرازيلي‭ ‬سوني‭ ‬اندرسون‭ ‬ومدافعه‭ ‬السابق‭ ‬جيريمي‭ ‬بريشيه‭. ‬ويبحث‭ ‬المالك‭ ‬الجديد‭ ‬لنادي‭ ‬ليون‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الأميركي‭ ‬جون‭ ‬تكستور‭ ‬عن‭ ‬بديل‭ ‬لبلان،‭ ‬وأشارت‭ ‬تقارير‭ ‬أن‭ ‬أبرز‭ ‬الأسماء‭ ‬المتداولة‭ ‬هي‭ ‬الإيطالي‭ ‬جينارو‭ ‬غاتوزو‭ ‬والنمسوي‭ ‬أوليفر‭ ‬غلاسنر‭ ‬أو‭ ‬السنغالي‭ ‬حبيب‭ ‬بي‭. ‬وكان‭ ‬بلان‭ ‬تسلم‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬خلفا‭ ‬للهولندي‭ ‬بيتر‭ ‬بوس‭ ‬بعقد‭ ‬يمتد‭ ‬سنتين‭. ‬

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