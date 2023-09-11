روبياليس يستقيل من منصبه

أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لويس‭ ‬روبياليس‭ ‬الأحد‭ ‬استقالته‭ ‬من‭ ‬منصبه،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تقبيل‭ ‬إحدى‭ ‬لاعبات‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬شفتيها‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفال‭ ‬بإحراز‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬وقال‭ ‬روبياليس‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬بيرس‭ ‬مورغان‭ ‬انسنسورد‮»‬‭: ‬‮«‬سأقوم‭ ‬بذلك،‭ ‬نعم،‭ ‬لأني‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬إكمال‭ ‬عملي‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬عائلتي‭ ‬وأصدقائي‭ ‬يقولون‭ ‬لي،‭ ‬لويس،‭ ‬يتعيّن‭ ‬عليك‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬كرامتك‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬حياتك‭. ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬بذلك،‭ ‬فإنك‭ ‬ستؤذي‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يحبونك‭ ‬والرياضة‭ ‬التي‭ ‬تحب‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬خبر‭ ‬الاستقالة‭: ‬‮«‬أبلغ‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬موجّهة‭ ‬إلى‭ ‬بيدرو‭ ‬روشا‭ ‬خونكو‭. ‬استقال‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬كنائب‭ ‬رئيس‭ ‬لويفا‮»‬‭. ‬وأثار‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬46‭ ‬عامًا‭ ‬غضبًا‭ ‬عالميًا‭ ‬عندما‭ ‬قبّل‭ ‬لاعبة‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬جيني‭ ‬هيرموسو،‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬التتويج‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬إسبانيا‭ ‬على‭ ‬إنجلترا‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬سيدني‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أغسطس‭. ‬وفي‭ ‬رسالة‭ ‬مفتوحة‭ ‬نشرها‭ ‬روبياليس‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬أكّد‭ ‬إنه‭ ‬أبلغ‭ ‬روشا‭ ‬بأنه‭ ‬قدّم‭ ‬استقالته‭ ‬وسيتنحى‭ ‬أيضًا‭ ‬عن‭ ‬منصبه‭ ‬كنائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وشرح‭ ‬روبياليس‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬الإيقاف‭ ‬السريع‭ ‬الذي‭ ‬نفذه‭ ‬فيفا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بقية‭ ‬الإجراءات‭ ‬المفتوحة‭ ‬ضدي،‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنني‭ ‬لن‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬منصبي‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬الإصرار‭ ‬على‭ ‬الانتظار‭ ‬والتشبث‭ ‬به‭ ‬لن‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬إيجابي،‭ ‬لا‭ ‬للاتحاد‭ ‬ولا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الإسبانية‭. ‬من‭ ‬بين‭ ‬أمور‭ ‬أخرى،‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬قوى‭ ‬ستمنع‭ ‬عودتي‮»‬‭. ‬

وأُوقف‭ ‬روبياليس‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أغسطس‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬يتعلق‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الوطني‭ ‬والدولي‭ ‬لمدة‭ ‬90‭ ‬يوما‭ ‬وفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬بحقه‭. ‬واعتراضًا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬روبياليس،‭ ‬استقال‭ ‬غالبية‭ ‬الطاقم‭ ‬العامل‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬للسيدات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أعلنت‭ ‬لاعبات‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬لا‭ ‬روخا‮»‬‭ ‬المتوجات‭ ‬بكأس‭ ‬العالم،‭ ‬أنهن‭ ‬لن‭ ‬يلعبن‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬طالما‭ ‬لم‭ ‬تتغير‭ ‬قيادة‭ ‬الاتحاد‭. ‬