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فولر: لا ينبغي الخوف من مواجهة فرنسا

9/11/2023 7:25:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قال‭ ‬رودي‭ ‬فولر‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والذي‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬الفنية‭ ‬للفريق‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت،‭ ‬للاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬يخشى‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يبحث‭ ‬فيه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬عن‭ ‬مدرب‭ ‬جديد‭ ‬للمنتخب‭. ‬وأعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬رحيل‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬عن‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬هزيمة‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الياباني‭ ‬1‭-‬4‭ ‬السبت‭ ‬الفائت‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭. ‬وكانت‭ ‬الهزيمة‭ ‬هي‭ ‬الثالثة‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وجاءت‭ ‬استمرارًا‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬المتواضعة‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭. ‬وسيتولى‭ ‬قيادة‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الودية‭ ‬المقررة‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬دورتموند،‭ ‬رودي‭ ‬فولر‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب‭ ‬وهانيس‭ ‬فولف‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عامًا‭ ‬ومساعده‭ ‬ساندرو‭ ‬فاجنر‭. ‬وقال‭ ‬فولر،‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2000‭ ‬و2004‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نستعيد‭ ‬رصيدنا‮»‬‭. ‬ولن‭ ‬تكون‭ ‬مهمة‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬سهلة‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬نجم‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭. ‬فلم‭ ‬يحقق‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬فاز‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2014،‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بتتويج‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬بالبطولة‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬يواخيم‭ ‬لوف‭. ‬وبعدها‭ ‬التقى‭ ‬الفريقان‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض‭ ‬ست‭ ‬مرات،‭ ‬شهدت‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬لفرنسا‭ ‬وتعادلين‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬أبدى‭ ‬فولر‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني،‭ ‬بتواجد‭ ‬لاعبين‭ ‬أمثال‭ ‬إيلكاي‭ ‬جوندوجان‭ ‬ومارك‭-‬أندري‭ ‬تير‭ ‬شتيجن‭ ‬وأنتونيو‭ ‬روديجر‭ ‬وجوشوا‭ ‬كيميش،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬بل‭ ‬ويجب‭ ‬عليه‭ ‬ذلك‭. ‬وأضاف‭ ‬فولر‭: ‬‮«‬يمكن‭ ‬للاعبين‭ ‬أن‭ ‬يفعلوها،‭ ‬هم‭ ‬جميعا‭ ‬من‭ ‬أندية‭ ‬قمة،‭ ‬يظهرون‭ ‬فيها‭ ‬قدراتهم،‭ ‬وأتوقع‭ ‬نفس‭ ‬الشيء‭ ‬في‭ ‬المباراة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬فولر‭: ‬‮«‬أمامنا‭ ‬مباراة‭ ‬أمام‭ ‬أفضل‭ ‬منتخب‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭. ‬وستكون‭ ‬المهمة‭ ‬صعبة‭. ‬لكننا‭ ‬نظل‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬يفتقد‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬جهود‭ ‬نيكلاس‭ ‬زوله‭ ‬الذي‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬الآن‭ ‬لظروف‭ ‬إنجاب‭ ‬طفله‭ ‬الثاني‭.‬


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