فلكي سعودي يفسر ظهور البرق الأخضر والأزرق وقت الزلازل

فلكي سعودي يفسر ظهور البرق الأخضر والأزرق وقت الزلازل
التاريخ
9/11/2023 7:21:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ بالسعودية، عبدالله المسند، حقيقة البرق أو الضوء الأزرق والأخضر اللذين يظهران في السماء عند وقوع الزلزال، موضحا اجتهاد العلماء في تفسيرها العلمي.
وأوضح المسند خلال منشور عبر منصة "إكس": "شوهدت هذه الظاهرة بل وصورت في أكثر من حدث زلزالي في العالم، وفي حالات تم التبليغ عنها شفويا، وهذه الظاهرة البصرية والحصرية تكون مقترنة مع بعض الزلازل بل القليل منها، وقيل تخرج من مركز الزلزال حيث يوجد الصدع، أي المنطقة التي فيها أكبر قدر من الإجهاد التكتوني، وتسمى هذه الظاهرة البصرية بضوء الزلزال EQL EarthQuake Lights".
وقال الفلكي السعودي: "تفسيرها العلمي لا يزال محل اجتهاد من العلماء المختصين، بل وبينهم اختلاف، فمنهم من يقول: إن الزلزال ينشط الشحنات الكهربائية في الصخور فعند طحن الصخور تتكسر منها ملايين من ذرات الأكسجين سالبة الشحنة فتخرج إلى السطح فتتحول إلى غاز مشحون ينبعث منه الضوء، وقيل: عندما تنتقل موجة زلزالية قوية عبر الأرض، فإنها تضغط الصخور بقوة وبسرعة، مما يخلق ظروفا يتولد منها كميات كبيرة من الشحنات الكهربائية الموجبة والسالبة، فتنتقل هذه الشحنات معا، لتصل إلى ما يسمى بحالة البلازما، والتي يمكن أن تنفجر وتطلق النار في الهواء".
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