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فلكي سعودي يفسر ظهور البرق الأخضر والأزرق وقت الزلازل

9/11/2023 7:21:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ بالسعودية، عبدالله المسند، حقيقة البرق أو الضوء الأزرق والأخضر اللذين يظهران في السماء عند وقوع الزلزال، موضحا اجتهاد العلماء في تفسيرها العلمي.
وأوضح المسند خلال منشور عبر منصة "إكس": "شوهدت هذه الظاهرة بل وصورت في أكثر من حدث زلزالي في العالم، وفي حالات تم التبليغ عنها شفويا، وهذه الظاهرة البصرية والحصرية تكون مقترنة مع بعض الزلازل بل القليل منها، وقيل تخرج من مركز الزلزال حيث يوجد الصدع، أي المنطقة التي فيها أكبر قدر من الإجهاد التكتوني، وتسمى هذه الظاهرة البصرية بضوء الزلزال EQL EarthQuake Lights".
وقال الفلكي السعودي: "تفسيرها العلمي لا يزال محل اجتهاد من العلماء المختصين، بل وبينهم اختلاف، فمنهم من يقول: إن الزلزال ينشط الشحنات الكهربائية في الصخور فعند طحن الصخور تتكسر منها ملايين من ذرات الأكسجين سالبة الشحنة فتخرج إلى السطح فتتحول إلى غاز مشحون ينبعث منه الضوء، وقيل: عندما تنتقل موجة زلزالية قوية عبر الأرض، فإنها تضغط الصخور بقوة وبسرعة، مما يخلق ظروفا يتولد منها كميات كبيرة من الشحنات الكهربائية الموجبة والسالبة، فتنتقل هذه الشحنات معا، لتصل إلى ما يسمى بحالة البلازما، والتي يمكن أن تنفجر وتطلق النار في الهواء".

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