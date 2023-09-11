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حادث سير قوي ومروع في السعودية-فيديو

9/11/2023 7:21:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حادث اصطدام سيارة ببرج كهربائي على أحد الطرق بمنطقة الجوف شمال وسط السعودية، مخلفا وفاة طالبين.
ووثق مقطع الفيديو اصطدام السيارة ببرج الكهرباء الذي سقط على الأرض بسبب قوة الحادث.

كما تحطمت السيارة بالكامل بعدما التصقت بفتحات برج الكهرباء، وتناثرت أجزاء منها في المنطقة المحيطة.
وبحسب المعلومات الأولية، فقد توفي طالبان في الكلية التقنية بالجوف، وأصيب ثالث بإصابات خطيرة نتيجة الحادث.

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