حادث سير قوي ومروع في السعودية-فيديو
التاريخ
9/11/2023 7:21:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حادث اصطدام سيارة ببرج كهربائي على أحد الطرق بمنطقة الجوف شمال وسط السعودية، مخلفا وفاة طالبين.
ووثق مقطع الفيديو اصطدام السيارة ببرج الكهرباء الذي سقط على الأرض بسبب قوة الحادث.
كما تحطمت السيارة بالكامل بعدما التصقت بفتحات برج الكهرباء، وتناثرت أجزاء منها في المنطقة المحيطة.
وبحسب المعلومات الأولية، فقد توفي طالبان في الكلية التقنية بالجوف، وأصيب ثالث بإصابات خطيرة نتيجة الحادث.
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