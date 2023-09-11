حادث سير قوي ومروع في السعودية-فيديو

كما تحطمت السيارة بالكامل بعدما التصقت بفتحات برج الكهرباء، وتناثرت أجزاء منها في المنطقة المحيطة. وبحسب المعلومات الأولية، فقد توفي طالبان في الكلية التقنية بالجوف، وأصيب ثالث بإصابات خطيرة نتيجة الحادث.

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