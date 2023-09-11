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توضيح حول إمكانية تعرض السعودية لزلزال وتحديد المناطق الأكثر عرضة لحدوثه

9/11/2023 7:21:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد الخبير الجيولوجي عبد الله العمري، يوم الاثنين، بأن السعودية ليست بمنأى عن الزلازل، وتحديدا في منطقتي شمال غرب وجنوب غرب المملكة، وذلك بسبب موقعها.

وأوضح العمري أن شمال غرب المملكة المتمثل في "خليج العقبة" مرتبط بالبحر الميت وبالزلازل التي حصلت في تركيا وسوريا والحزام التركي.
وأشار إلى أن آخر زلزال حدث في هذه المنطقة كان عام 1995 بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، لافتا إلى أن زلزال تركيا الأخير كان بدرجة أكبر بلغت 7.8 درجات على مقياس ريختر.
وبين العمري أن تأثير الزلزال كان أقل بسبب حدوثه في منطقة مائية داخل الخليج، ورغم ذلك تأثرت به تبوك، وانهدم جمرك الدرة ومناطق كثيرة هناك تأثرت.

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