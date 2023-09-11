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بلدية جرش تسعى لإنشاء فندق فئة 3 نجوم داخل المحافظة

9/11/2023 7:21:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تسعى بلدية جرش الكبرى لإنشاء فندق 3 نجوم داخل المحافظة، وإنشاء معهد لتدريب أبناء المحافظة على صناعة الحرف اليدوية لإبراز هوية أهل المدينة، وفق رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم الاثنين.
وتحدث العتوم خلال زيارة للجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار في مجلس النواب للاطلاع على الواقع السياحي داخل المحافظة، عن ضرورة الاستفادة من الزائر بعد تجوله في الموقع الأثري وجذبه لداخل المدينة الحضرية.
وأشار إلى أن البلدية طرحت عطاء إنشاء مطعم سياحي ذي طابع ريفي، بهدف ربط المدينة الأثرية بالحضرية.
وتحدث العتوم عن رصد مبلغ 700 ألف دينار لتأهيل الساحة الهاشمية، وإنشاء نقاط بيع داخلها، لإطالة مدة بقاء الزائر داخل المحافظة.

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