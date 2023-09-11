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بايدن أول رئيس أمريكي يغيب عن تقليد سنوي معتمد من 22 عاما

9/11/2023 7:21:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- غاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، عن تقاليد إحياء ذكرى كارثة 11 سبتمبر، في حالة من الغضب والانتقادات بين بعض عائلات الضحايا الذين اعتادوا زيارة الرئيس للنصب التذكاري.
وخرج أول رئيس أمريكي عن تقاليد إحياء ذكرى كارثة 11 سبتمبر، حيث اعتادت عائلات الضحايا على مدار الـ22 عاما الماضية، أن يقضي الرئيس الأمريكي يومه في موقع الهجوم، حيث النصب التذكاري.
وترك غياب بايدن، حالة من الغضب والانتقادات بين بعض عائلات الضحايا، ووصف بعضهم الأمر باستخفاف الرئيس بالذكرى فيما عد آخرون أن الأمر يمثل "الواقع المؤسف" لمناخ البلاد.

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