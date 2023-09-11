بايدن أول رئيس أمريكي يغيب عن تقليد سنوي معتمد من 22 عاما

بايدن أول رئيس أمريكي يغيب عن تقليد سنوي معتمد من 22 عاما
التاريخ
9/11/2023 7:21:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- غاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، عن تقاليد إحياء ذكرى كارثة 11 سبتمبر، في حالة من الغضب والانتقادات بين بعض عائلات الضحايا الذين اعتادوا زيارة الرئيس للنصب التذكاري.
وخرج أول رئيس أمريكي عن تقاليد إحياء ذكرى كارثة 11 سبتمبر، حيث اعتادت عائلات الضحايا على مدار الـ22 عاما الماضية، أن يقضي الرئيس الأمريكي يومه في موقع الهجوم، حيث النصب التذكاري.
وترك غياب بايدن، حالة من الغضب والانتقادات بين بعض عائلات الضحايا، ووصف بعضهم الأمر باستخفاف الرئيس بالذكرى فيما عد آخرون أن الأمر يمثل "الواقع المؤسف" لمناخ البلاد.
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