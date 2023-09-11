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الأردن تقدم 17 درجة على مؤشر الذكاء الاصطناعي العام الماضي

9/11/2023 7:21:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تقدم الأردن في تقرير عالمي يقيس جاهزية الحكومات لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي إلى المرتبة 63، وفقا للمديرة التنفيذية لمنظمة "غالاكسي للتكنولوجيا / سفيرة الذكاء الاصطناعي في سويسرا، ريما دياب.
وقالت دياب إنّ الأردن تقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي 17 درجة في المؤشر العام مقارنة بالمرتبة 80 في تقرير 2021، واعتبرتها نقلة "نوعية".
وبينت أن تحسن موقع الأردن في مؤشر الذكاء الاصطناعي من خلال إقرار الحكومة السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي لعام 2020، وصياغة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية (2023-2027)، وإعداد الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن الشركات العالمية في سباق للذكاء الاصطناعي، حيث إن التنافس فيما بينهم لتحصيل بيانات من المشتركين أو عوائد مالية.
ولفتت إلى أن منظمة "غالاكسي" تستعمل "الريبورت" لتعليم الأطفال والشباب، إذ إنّه من أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

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