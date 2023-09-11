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البيت الأبيض: بايدن يعتزم استخدام الفيتو ضد مشروع ميزانية البنتاغون

9/11/2023 7:21:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع ميزانية البنتاغون للعام المقبل، وسيصر على قبول مقترحاته.
وأشار البيان إلى أن الإدارة لا توافق على مشروع الميزانية الذي اعتمده مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لأنه لا يتوافق مع المقترحات التي سبق أن طرحها البيت الأبيض.

وأوضح بيان البيت الأبيض أن مقترحات الإدارة تمت مناقشتها على أساس الحزبين، ولكن "مع بقاء أقل من شهر قبل نهاية السنة المالية (30 سبتمبر)، فإن الجمهوريين يضيعون الوقت مع قانون أحادي الحزب يخفض الإنفاق الداخلي". ويعرّض الخدمات الشعب الأمريكي الحيوية للخطر".

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