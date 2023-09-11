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ولي العهد السعودي يصل سلطنة عمان في زيارة خاصة

9/11/2023 7:21:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء يوم الاثنين، إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن ولي العهد سيلتقي خلال الزيارة الخاصة بسلطان عمان هيثم بن طارق.
وجاءت الزيارة مباشرة بعد الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الهند لحضور أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تنعقد في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023.

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