اليونانيون يواجهون نقصا حادا في المياه رغم الفيضانات
التاريخ
9/11/2023 7:21:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أصدر مسؤولو الصحة في اليونان مناشدة عاجلة لسكان منطقة وسط البلاد المنكوبة بالفيضانات، بتجنب استخدام مياه الفيضانات في الاحتياجات المنزلية جراء مخاوف متزايدة من التلوث.
وأصدرت وزارة الصحة تحديثا لإرشاداتها يوم الاثنين داعية السكان إلى عدم استخدام مياه الفيضان الراكدة في أي أغراض منزلية بالرغم من النقص المستمر في المياه المعبأة.
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