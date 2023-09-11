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اليونانيون يواجهون نقصا حادا في المياه رغم الفيضانات

9/11/2023 7:21:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصدر مسؤولو الصحة في اليونان مناشدة عاجلة لسكان منطقة وسط البلاد المنكوبة بالفيضانات، بتجنب استخدام مياه الفيضانات في الاحتياجات المنزلية جراء مخاوف متزايدة من التلوث.
وأصدرت وزارة الصحة تحديثا لإرشاداتها يوم الاثنين داعية السكان إلى عدم استخدام مياه الفيضان الراكدة في أي أغراض منزلية بالرغم من النقص المستمر في المياه المعبأة.

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