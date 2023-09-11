الاحتراف مكاسب





} لاحظنا‭ ‬أن‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬أو‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬مترجم‭ ‬وخاصة‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬لغة‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬صعبة‭ ‬وغير‭ ‬مألوفة‭ ‬واللاعبون‭ ‬والطاقم‭ ‬الإداري‭ ‬والمساعد‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬فهمهم،‭ ‬لأن‭ ‬من‭ ‬مهمة‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬أن‭ ‬يشرح‭ ‬ويوجه‭ ‬تعليماته‭ ‬ونصائحه‭ ‬للاعبيه،‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إليهم‭ ‬سليمة‭ ‬وصحيحة‭ ‬حتى‭ ‬يترجموها‭ ‬عمليا‭ ‬في‭ ‬الميدان‭. ‬وتصور‭ ‬أيها‭ ‬القارئ‭ ‬كيف‭ ‬ستكون‭ ‬الأمور‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬يتوافر‭ ‬هذا‭ ‬المترجم،‭ ‬عندها‭ ‬سيجد‭ ‬المدرب‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬واد،‭ ‬واللاعبين‭ ‬ومن‭ ‬حولهم‭ ‬في‭ ‬واد‭ ‬آخر،‭ ‬وسلم‭ ‬لنا‭ ‬على‭ ‬هز‭ ‬الرؤوس‭.‬





} في‭ ‬عالم‭ ‬الاحتراف‭ ‬الرياضي‭ ‬الحقيقي‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬محسوب‭ ‬ومقدر‭ ‬وواضح‭ ‬للجميع،‭ ‬كالإداري‭ ‬والمدير‭ ‬الفني‭ ‬واللاعب‭ ‬وقس‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬وإذا‭ ‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬نقرب‭ ‬الفكرة‭ ‬أكثر‭ ‬نقول‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬أولئك‭ ‬بمثابة‭ ‬بضائع‭ ‬وسلع‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الرياضية‭ ‬الاحترافية،‭ ‬لها‭ ‬أسعارها‭ ‬المعروفة‭ ‬والمعلنة،‭ ‬فعندما‭ ‬يسعى‭ ‬أي‭ ‬ناد‭ ‬إلى‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬مدير‭ ‬فني‭ ‬او‭ ‬لاعب‭ ‬أو‭... ‬فهذا‭ ‬النادي‭ ‬قبل‭ ‬الإقدام‭ ‬على‭ ‬خطوته‭ ‬لديه‭ ‬معلومات‭ ‬تفصيلية‭ ‬عن‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬أو‭ ‬اللاعب‭ ‬ومنها‭ ‬قيمته‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الاحترافية،‭ ‬فالأمور‭ ‬هناك‭ ‬لا‭ ‬تخضع‭ ‬للمفاجآت،‭ ‬فكل‭ ‬خطوة‭ ‬بسعرها،‭ ‬والأرقام‭ ‬متحركة‭ ‬وفلكية،‭ ‬فالاحتراف‭ ‬يوروهات‭ ‬ودولارات‭ ‬متحركة‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬أقداما‭ ‬تركض‭ ‬في‭ ‬الملاعب،‭ ‬والاحتراف‭ ‬الحقيقي‭ ‬كل‭ ‬أضلاعه‭ ‬رابحة‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬خاسر،‭ ‬فالخسائر‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬الرياضية‭ ‬اللااحترافية‭.‬