الهولندي ((فرانك هوغربتيس)) ونبوءات الزلازل!

{ ‭ ‬الزلازل‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬الأرض‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬خارجها،‭ ‬غرد‭ ‬الهولندي‭ ‬‮«‬فرانك‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬حول‭ ‬اقتران‭ ‬كوكبي‭ ‬عطارد‭ ‬والزهرة‭ ‬مع‭ ‬المشتري‭ ‬وأورانوس‭! ‬وتوقع‭ ‬حدوث‭ ‬الهزات‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬5‭ ‬و7‭ ‬سبتمبر‭ ‬وحدوثها‭ ‬في‭ ‬المغرب‭!‬

فهل‭ ‬‮«‬فرانك‮»‬‭ ‬عالم‭ ‬هولندي‭ ‬أم‭ ‬هاوٍ‭ ‬في‭ ‬هواية‭ ‬لا‭ ‬يعرفها‭ ‬أحد‭ ‬غيره‭. ‬وهو‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬النجوم‭ ‬وربطها‭ ‬بالزلازل؟‭!‬

أي‭ ‬إنه‭ ‬يفسّر‭ ‬الزلازل‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الأرض‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬داخلها‭! ‬أم‭ ‬أن‭ ‬أحدًا‭ ‬آخر‭ ‬يقف‭ ‬خلفه‭ ‬وحيث‭ ‬يتهمه‭ ‬البعض،‭ ‬بأن‭ ‬الزلازل‭ ‬التي‭ ‬يتنبأ‭ ‬بها‭ ‬وحده‭ ‬هي‭ (‬مفتعلة‭ ‬ومصنوعة‭)! ‬والعالم‭ ‬الهولندي،‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬دائرة‭ ‬صنعها‭ ‬ومطلوب‭ ‬منه‭ ‬بث‭ ‬‮«‬المعلومات‭ ‬الاستباقية‮»‬‭ ‬حولها‭! ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الهولندي‭ ‬اسمًا‭ ‬مثيرًا‭ ‬للجدل‭ ‬يسبق‭ ‬بتوقعاته‭ ‬الغامضة‭ ‬حدوث‭ ‬أي‭ ‬زلزال‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يتوقع‭ ‬وحده‭ ‬حدوثها‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭! ‬

{ ‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬ظاهرة‭ ‬أخرى‭ ‬غريبة‭ ‬سبقت‭ ‬حدوث‭ ‬الزلزال‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭! ‬وهو‭ ‬حدوث‭ (‬وميض‭ ‬أزرق‭) ‬ينير‭ ‬سماء‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬سيقع‭ ‬فيها‭ ‬الزلزال‭ ‬قبيل‭ ‬حدوثه‭! ‬كيف‭ ‬يحدث‭ ‬ذات‭ ‬الوميض‭ ‬وبنفس‭ ‬الطريقة‭! ‬‮«‬قناة‭ ‬العربية‮»‬‭ ‬طرحت‭ ‬السؤال‭ ‬عن‭ ‬سر‭ ‬هذا‭ ‬الضوء؟‭! ‬ومثلها‭ ‬كثيرون‭ ‬يطرحون‭ ‬ذات‭ ‬السؤال،‭ ‬ليأتي‭ ‬تفسير‭ ‬علماء‭ ‬بأنه‭ ‬ظاهرة‭ ‬جوّية‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬السماء‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬الضغط‭ ‬التكتوني‭ ‬أو‭ ‬النشاط‭ ‬الزلزالي‭ ‬أو‭ ‬الانفجارات‭ ‬البركانية‭! ‬ولكن‭ (‬لا‭ ‬إجماع‭ ‬علمي‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التفسير‭)‬،‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬ماهية‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭!‬

فيما‭ ‬علماء‭ ‬آخرون‭ ‬يربطونها‭ ‬بآلية‭ ‬مشروع‭ (‬الهارب‭ ‬ HARP ‭) ‬التي‭ ‬تعني‭ (‬تنشيط‭ ‬متعمّد‭ ‬وبآلية‭ ‬جديدة‭ ‬لشحنات‭ ‬كهربائية‭ ‬في‭ ‬أنواع‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬الصخور‭)! ‬وبذلك‭ ‬يحدث‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬الصخور‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفككهّا‭ ‬وحدوث‭ ‬الهزات‭ ‬الأرضية‭ ‬العنيفة‭!‬

{ ‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬سواء‭ ‬الأرض‭ ‬أو‭ ‬الإنسان‭ ‬يمرّان‭ ‬هذه‭ ‬السنوات‭ (‬بعملية‭ ‬تفكيك‭ ‬متزامنة‭)! ‬وحيث‭ ‬الغموض‭ ‬يلفّ‭ ‬مجريات‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الجيولوجية‭ ‬والمناخية‭ ‬والبيئية‭ ‬مثلما‭ ‬يلفّ‭ ‬الأنشطة‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والصحية،‭ ‬لتكون‭ ‬النتيجة‭ ‬الصدمات‭ ‬والرعب‭ ‬والدمار‭ ‬والموت‭!‬

وكما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬وسوريا‭ ‬بداية‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬ليخلف‭ ‬الزلزال‭ ‬آلاف‭ ‬الضحايا‭ ‬بين‭ ‬موت‭ ‬ودمار‭ ‬وأضرار‭ ‬في‭ ‬الممتلكات‭ ‬وجرحى‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الخطر،‭ ‬حتى‭ ‬تم‭ ‬وصف‭ ‬زلزال‭ ‬المغرب‭ ‬بأنه‭ (‬استثنائي‭) ‬لأنه‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬جبال‭ ‬الأطلس‭ ‬الكبير‭ ‬حيث‭ ‬تنتشر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬التي‭ ‬يصعب‭ ‬الوصول‭ ‬إليها،‭ ‬وحيث‭ ‬أعداد‭ ‬الضحايا‭ ‬بين‭ ‬قتلى‭ ‬ومصابين‭ ‬يتزايد‭ ‬بسرعة‭ ‬وقد‭ ‬اقترب‭ ‬العدد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬من‭ (‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭) ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فجعت‭ ‬قوة‭ ‬الزلزال‭ ‬المغرب‭ ‬ومحيطه‭ ‬العربي‭ ‬وكل‭ ‬العالم،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الصور‭ ‬والمشاهد‭ ‬المأساوية‭ ‬ومقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬التي‭ ‬انتشرت،‭ ‬تثير‭ ‬الرعب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المدن‭ ‬المغربية‭ ‬خوفًا‭ ‬من‭ ‬أية‭ ‬ارتدادات‭ ‬أخرى‭ ‬قادمة‭!‬

{ ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تعزي‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬نفسها‭ ‬وضحايا‭ ‬الزلزال،‭ ‬فإن‭ ‬الهولندي‭ ‬الغامض‭ ‬‮«‬فرانك‭ ‬هوغربيتيس‮»‬،‭ ‬يواصل‭ ‬نشر‭ ‬تغريداته‭ ‬‮«‬السوداء‮»‬‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬بتوقع‭ ‬هزات‭ ‬أخرى‭ ‬عنيفة‭ ‬تضرب‭ ‬المغرب‭! ‬وزلزال‭ ‬قوي‭ ‬سيضرب‭ ‬العراق‭! ‬وآخر‭ ‬يضرب‭ ‬مصر‭! ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬دول،‭ ‬وكأن‭ (‬جدول‭ ‬الزلازل‭) ‬التي‭ ‬يمتلكها،‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬معرفة‭ ‬كل‭ ‬علماء‭ ‬الزلازل‭ ‬في‭ ‬العالم‭! ‬وحده‭ ‬يتجوّل‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭! ‬

والغريب‭ ‬أنه‭ ‬يتحدّث‭ ‬أيضًا‭ (‬بيقينية‭ ‬لا‭ ‬يفسرها‭ ‬العلم‭ ‬أو‭ ‬المنطق‭)!‬

فما‭ ‬هذا‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬وفي‭ ‬العالم؟‭! ‬وما‭ ‬حقيقة‭ ‬تنبؤات‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬الهولندي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬صلة‭ ‬له‭ ‬بعلم‭ ‬الزلازل‭ ‬والجيولوجيا‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬التنبؤ‭ ‬بها؟‭! ‬وهل‭ ‬هي‭ ‬نبوءات‭ ‬في‭ ‬حقيقتها،‭ ‬أم‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تفسير‭ ‬وربط‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬وراءه؟‭! ‬وهل‭ ‬العالم‭ ‬مقبل‭ ‬على‭ ‬مرحلة‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬المناخ‮»‬‭ ‬على‭ ‬شاكلة‭ ‬الحرب‭ ‬الأخرى‭ ‬المتزامنة‭ ‬وهي‭ ‬الحرب‭ ‬البيولوجية؟‭!‬

يبدو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬المناخ‮»‬‭ ‬هي‭ ‬فحوى‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬من‭ ‬‮«‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للجيولوجيا‮»‬‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬حول‭ ‬الزلزال‭! ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬المعهد‭ ‬ناصر‭ ‬جبور‭: ‬‮«‬إن‭ ‬درجة‭ ‬الزلزال‭ ‬لافتة‭ ‬وكبيرة‭ ‬ولم‭ ‬تسجل‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬نفسها،‭ ‬وفاجأت‭ ‬كل‭ ‬الخبراء‭ ‬وأثارت‭ ‬استغرابهم‮»‬‭ ‬بما‭ ‬يوحي‭ ‬أنه‭ ‬زلزال‭ ‬غير‭ ‬طبيعي‭! ‬وسنعلق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭.

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