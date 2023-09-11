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فوائد.. في حكاية ((الحصان الذكي))

9/11/2023 7:18:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

نشرت‭ ‬إحدى‭ ‬المنصات‭ ‬إعلانا‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬التدريب‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬التوظيف‮»‬‭.. ‬دورة‭ ‬مجانية‭ ‬لتدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬الثانوية‭ ‬وتوظيفهم‭.. ‬وأتصور‭ ‬أن‭ ‬الإعلان‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الشفافية‭ ‬والمصداقية‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬‮«‬ضمان‭ ‬التوظيف‮»‬‭.. ‬كما‭ ‬يستوجب‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬المختصة‭ ‬توضيح‭ ‬الأمر،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التساؤلات‭ ‬العديدة‭ ‬والتعليقات‭ ‬الصريحة،‭ ‬حول‭ ‬الإعلان‭ ‬ذاته‭..!!‬

فوائد‭.. ‬في‭ ‬حكاية‭ ‬‮«‬الحصان‭ ‬الذكي‮»‬‭:‬

منذ‭ ‬أيام‭ ‬قرأت‭ ‬حكاية‭ ‬‮«‬الحصان‭ ‬الذكي‮»‬،‭ ‬ولا‭ ‬أدري‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬حكاية‭ ‬حقيقة‭ ‬أم‭ ‬غير‭ ‬ذلك،‭ ‬ولكنها‭ ‬تحمل‭ ‬فائدة‭ ‬وحكمة‭ ‬وعبرة،‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬نستفيد‭ ‬منها،‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬تحويل‭ ‬التحديات‭ ‬إلى‭ ‬فرص‭ ‬واستثمارات‭ ‬إنسانية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحياة‭ ‬والمواقف‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬الشخص،‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مجتمع‭ ‬ومكان‭.‬

تقول‭ ‬الحكاية‭: ‬وقع‭ ‬حصان‭ ‬أحد‭ ‬المزارعين‭ ‬في‭ ‬بئر‭ ‬عميقة‭ ‬جداً،‭ ‬ولكن‭ ‬البئر‭ ‬كانت‭ ‬جافة‭ ‬تماما‭ ‬من‭ ‬الماء‭.. ‬فبدأ‭ ‬الحصان‭ ‬المسكين‭ ‬في‭ ‬البكاء‭ ‬بسبب‭ ‬الألم‭ ‬الشديد‭ ‬الذي‭ ‬شعر‭ ‬به‭ ‬إثر‭ ‬السقوط،‭ ‬واستمر‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الحال‭ ‬ساعات‭ ‬طويلة،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬المزارع‭ ‬يحاول‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬الحصان‭ ‬ويخرجه‭ ‬من‭ ‬البئر،‭ ‬ولكنه‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬محاولاته،‭ ‬حتى‭ ‬أصيب‭ ‬باليأس‭.‬

ثم‭ ‬بدأ‭ ‬المزارع‭ ‬يقنع‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحصان‭ ‬أصبح‭ ‬عجوزا،‭ ‬وأن‭ ‬تكلفة‭ ‬استخراجه‭ ‬من‭ ‬البئر‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬تكلفة‭ ‬شراء‭ ‬حصان‭ ‬آخر،‭ ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البئر‭ ‬جافة‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬طويل،‭ ‬وتحتاج‭ ‬بأي‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الأحوال‭ ‬إلى‭ ‬ردمها‭.‬

فقام‭ ‬المزارع‭ ‬بمناداة‭ ‬جيرانه‭ ‬وطلب‭ ‬منهم‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬ردم‭ ‬البئر،‭ ‬حتى‭ ‬يحل‭ ‬مشكلتين‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‭.. ‬يتخلص‭ ‬من‭ ‬البئر‭ ‬الجافة،‭ ‬ويدفن‭ ‬الحصان‭ ‬المسكين‭.. ‬وبالفعل‭ ‬بدأ‭ ‬الناس‭ ‬بجمع‭ ‬الأتربة‭ ‬وإلقائها‭ ‬في‭ ‬البئر،‭ ‬باستخدام‭ ‬المعاول‭ ‬والجرافات‭.‬

عندها‭ ‬أدرك‭ ‬الحصان‭ ‬المسكين‭ ‬حقيقة‭ ‬ما‭ ‬يحدث،‭ ‬فأخذ‭ ‬يصهل‭ ‬طالبا‭ ‬النجدة،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يستمع‭ ‬إليه‭ ‬أحد،‭ ‬واستمروا‭ ‬في‭ ‬عملهم‭.. ‬وبعد‭ ‬فترة‭ ‬قليلة‭ ‬جدا‭ ‬انقطع‭ ‬صوت‭ ‬صهيل‭ ‬الحصان‭ ‬تماما‭.. ‬فنظر‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬الأسفل‭ ‬فوجدوا‭ ‬الحصان‭ ‬مشغولاً‭ ‬بهز‭ ‬ظهره‭ ‬كلما‭ ‬سقطت‭ ‬عليه‭ ‬الأتربة،‭ ‬حتى‭ ‬يرميها‭ ‬بدوره‭ ‬داخل‭ ‬البئر‭.. ‬وهكذا‭ ‬يرتفع‭ ‬هو‭ ‬بمقدار‭ ‬خطوة‭ ‬للأعلى‭.. ‬واستمر‭ ‬الحصان‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الحال،‭ ‬والجميع‭ ‬يلقي‭ ‬الأتربة‭ ‬فتسقط‭ ‬على‭ ‬ظهره،‭ ‬ثم‭ ‬يهز‭ ‬الحصان‭ ‬ظهره،‭ ‬فتسقط‭ ‬الأتربة‭ ‬على‭ ‬البئر،‭ ‬ويرتفع‭ ‬هو‭ ‬فوقها‭ ‬خطوة‭ ‬بخطوة‭ ‬إلى‭ ‬الأعلى‭.‬

وبعد‭ ‬ملء‭ ‬البئر‭ ‬بالأتربة‭ ‬قفز‭ ‬‮«‬الحصان‭ ‬الذكي‮»‬‭ ‬قفزة‭ ‬بسيطة،‭ ‬وصل‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬سطح‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬سلام،‭ ‬وخرج‭ ‬من‭ ‬البئر،‭ ‬وفوجئ‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬قدرته‭ ‬وإمكانياته،‭ ‬وتصرفه‭ ‬وذكائه،‭ ‬ووجهوا‭ ‬اللوم‭ ‬والعتاب‭ ‬والاستنكار‭ ‬لتصرف‭ ‬المزارع‭.‬

خلاصة‭ ‬القول،‭ ‬وزبدة‭ ‬الحكاية‭.. ‬كن‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬الحصان‭ ‬الذكي‮»‬،‭ ‬وتعلم‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬تلقي‭ ‬بهمومك‭ ‬ومشاكلك‭ ‬وراء‭ ‬ظهرك‭.. ‬وواجه‭ ‬التحديات‭ ‬ولا‭ ‬تيأس‭ ‬ولا‭ ‬تنحن،‭ ‬واصنع‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬فرصا‭ ‬جديدة،‭ ‬وأبهرهم‭ ‬وأدهشهم‭ ‬دائما‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

يثار‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬موضوع‭ ‬الاحتشام‭ ‬في‭ ‬اللباس،‭ ‬عند‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬والمجمعات‭ ‬التجارية،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬واضحة‭ ‬وصريحة‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬بالدخول‭ ‬لها‭ ‬باللباس‭ ‬غير‭ ‬المناسب‭.. ‬ولكن‭ ‬ماذا‭ ‬عمن‭ ‬يأتي‭ ‬إلى‭ ‬المساجد‭ ‬والجوامع‭ ‬بلباس‭ ‬‮«‬جلابية‭ ‬النوم‮»‬‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬والشباب‭..‬؟؟‭ ‬هذه‭ ‬ظاهرة‭ ‬‮«‬دخيلة‮»‬‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬وتنتهي‭.

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