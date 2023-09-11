متطوعات
التاريخ
9/11/2023 7:18:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كانت المرأة دائما وأبدا حامية للوطن والأهل مدافعة بكل ما أوتيت من قوة تذود عن حماها وتضحي بالغالي والنفيس وبالنفس والولد ولن ننسى دفاع النساء عن الرسول محمد في حروبه ولم تكتف بتضميد الجرحى والعناية بهم بل حاربت أعداء الإسلام بالسيف وصمدت أمام الرجال لتحمي عقيدتها وتحمي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
هذه المشاعر النبيلة مازالت تتواصل في نفوس نسائنا الكريمات ومازالت لديهن الرغبة بأن يشاركن رجال الوطن في الدفاع عن مقدراته ومنجزاته وعن مستقبله وحريته واستقلاله.
وقد افتتحت أمس الأول قوة دفاع البحرين دورة المتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية الدفعة الأولى بحضور قائد وحدة القوة الاحتياطية الملكية اللواء الركن منير أحمد السبيعي وذلك بكلية عيسى العسكرية الملكية بمشاركة عدد من المتطوعات من القطاع المدني في القوة الاحتياطية للمواطنات من أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني العسكريين والمدنيين وتهدف الدورة إلى تأهيل المشاركات التأهيل العسكري الذي يمكنهن من الاضطلاع بدورهن الوطني في خدمة الوطن وليكن قادرات على تحمل المسؤولية مع منتسبي قوة دفاع البحرين في الذود عن الوطن انطلاقا من حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة بمكانة المرأة البحرينية .
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