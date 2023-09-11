إصابة ركاب جراء اندلاع حريق في محرك طائرة صينية

وقامت‭ ‬الطائرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬إيرباص‭ ‬أيه‭ ‬320‮»‬‭ ‬وعلى‭ ‬متنها‭ ‬146‭ ‬راكبا‭ ‬وتسعة‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭ ‬بهبوط‭ ‬اضطراري‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬15‭ ‬مساء،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬مطار‭ ‬شانغي،‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬بموقع‭ ‬فيسبوك‭. ‬وكانت‭ ‬الرحلة‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬تشنغدو‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬سيتشوان‭ ‬الصينية‭. ‬وقال‭ ‬البيان‭ ‬إن‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭ ‬بسبب‭ ‬استنشاق‭ ‬الدخان‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬الإخلاء‭. ‬وأعلن‭ ‬الطيار‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬بعد‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬دخان‭ ‬في‭ ‬عنبر‭ ‬الشحن‭ ‬الأمامي‭ ‬والمرحاض‭. ‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬الركاب‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬صينية‭ ‬إن‭ ‬الدخان‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تشويش‭ ‬الأضواء‭ ‬في‭ ‬المقصورة‭ ‬وطلبت‭ ‬المضيفات‭ ‬من‭ ‬الركاب‭ ‬التزام‭ ‬الهدوء‭ ‬والبقاء‭ ‬في‭ ‬مقاعدهم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وقف‭ ‬البعض‭. ‬وأفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬صينية‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬إخماد‭ ‬الحريق‭ ‬في‭ ‬المحرك‭ ‬الأيسر‭ ‬بعد‭ ‬هبوط‭ ‬الطائرة‭. ‬وقالت‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نُشر‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬الإثنين،‭ ‬إن‭ ‬تحقيقًا‭ ‬أوليا‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬هو‭ ‬عطل‭ ‬ميكانيكي‭ ‬في‭ ‬المحرك،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬التحقيق‭ ‬مستمرا