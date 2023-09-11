إصابة ركاب جراء اندلاع حريق في محرك طائرة صينية

إصابة ركاب جراء اندلاع حريق في محرك طائرة صينية
التاريخ
9/11/2023 7:18:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصيب تسعة ركاب بعد أن أدى حريق في المحرك إلى تصاعد الدخان إلى مقصورة طائرة تابعة لشركة طيران الصين أثناء هبوطها في سنغافورة، ما أدى إلى إخلاء الطائرة.
وقامت الطائرة من طراز «إيرباص أيه 320» وعلى متنها 146 راكبا وتسعة من أفراد الطاقم بهبوط اضطراري حوالي الساعة 4:15 مساء، حسبما أفاد مطار شانغي، يوم الأحد، في بيان على صفحته بموقع فيسبوك. وكانت الرحلة قادمة من مدينة تشنغدو في مقاطعة سيتشوان الصينية. وقال البيان إن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة بسبب استنشاق الدخان أثناء عملية الإخلاء. وأعلن الطيار حالة الطوارئ بعد الإبلاغ عن وجود دخان في عنبر الشحن الأمامي والمرحاض. وقال أحد الركاب لوسائل إعلام صينية إن الدخان أدى إلى تشويش الأضواء في المقصورة وطلبت المضيفات من الركاب التزام الهدوء والبقاء في مقاعدهم بعد أن وقف البعض. وأفادت وسائل إعلام صينية بأنه تم إخماد الحريق في المحرك الأيسر بعد هبوط الطائرة. وقالت شركة طيران الصين في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر الإثنين، إن تحقيقًا أوليا أشار إلى أن السبب هو عطل ميكانيكي في المحرك، ولا يزال التحقيق مستمرا
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