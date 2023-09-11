وقاد‭ ‬إيان‭ ‬ويلموت‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬روزلين‭ ‬بجامعة‭ ‬إدنبرة‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬الذي‭ ‬استنسخ‭ ‬دوللي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1996‭. ‬وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬إدنبرة‭ ‬بيتر‭ ‬ماتيسون‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬ويلموت‭ ‬‮«‬أحدث‭ ‬تحولاً‭ ‬في‭ ‬التفكير‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬ويلموت‭ ‬يعاني‭ ‬مرض‭ ‬باركنسون،‭ ‬وقد‭ ‬دعم‭ ‬الأبحاث‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬العصبي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2018‭. ‬وجرى‭ ‬تكرار‭ ‬طريقة‭ ‬الاستنساخ‭ ‬المستخدمة‭ ‬مع‭ ‬النعجة‭ ‬دوللي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬مع‭ ‬كلاب‭ ‬استُنسخت‭ ‬في‭ ‬كوريا،‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬على‭ ‬قردة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬علماء‭ ‬صينيين‭. ‬