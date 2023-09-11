الفكاهي جمال دبوز يتبرع بالدم لمصابي زلزال المغرب
التاريخ
9/11/2023 7:18:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تبرع الفنان الكوميدي الفرنسي المغربي جمال دبوز أمس الإثنين بالدم لمصلحة مصابي الزلزال الذي ضرب المغرب، خلال زيارة إلى مراكش حيث أطلق مهرجانا دولياً للفكاهة سنة 2011. وقال دبوز لوكالة فرانس برس أثناء خروجه من مركز للتبرع بالدم: «أنا متأثر للغاية لوجودي هنا.
لقد أتيحت لنا الفرصة لرؤية كل هذا التضامن. إنه أمر لا يُصدق، يجب توثيق ذلك بالصوت والصورة ونقله إلى العالم. يجب أن نرى مدى تضامن المغاربة مع بعضهم البعض».
وقد ارتفع عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب غرب مدينة مراكش السياحية الجمعة، إلى أكثر من 2400 قتيل، بحسب آخر حصيلة رسمية موقتة نُشرت الإثنين. وكان جمال دبوز الذي أطلق سنة 2011 مهرجان الفكاهة («مراكش الضحك»)، قد وصف عبر الشبكات الاجتماعية الزلزال بأنه حدث «رهيب».
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