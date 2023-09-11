الفكاهي جمال دبوز يتبرع بالدم لمصابي زلزال المغرب

لقد‭ ‬أتيحت‭ ‬لنا‭ ‬الفرصة‭ ‬لرؤية‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬التضامن‭. ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يُصدق،‭ ‬يجب‭ ‬توثيق‭ ‬ذلك‭ ‬بالصوت‭ ‬والصورة‭ ‬ونقله‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬مدى‭ ‬تضامن‭ ‬المغاربة‭ ‬مع‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‮»‬‭.

‬وقد‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬ضحايا‭ ‬الزلزال‭ ‬العنيف‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬مراكش‭ ‬السياحية‭ ‬الجمعة،‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2400‭ ‬قتيل،‭ ‬بحسب‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬رسمية‭ ‬موقتة‭ ‬نُشرت‭ ‬الإثنين‭. ‬وكان‭ ‬جمال‭ ‬دبوز‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬سنة‭ ‬2011‭ ‬مهرجان‭ ‬الفكاهة‭ (‬‮«‬مراكش‭ ‬الضحك‮»‬‭)‬،‭ ‬قد‭ ‬وصف‭ ‬عبر‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الزلزال‭ ‬بأنه‭ ‬حدث‭ ‬‮«‬رهيب‮»‬‭.‬