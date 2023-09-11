Tuesday, 12 September 2023 04:52 GMT

الفكاهي جمال دبوز يتبرع بالدم لمصابي زلزال المغرب

9/11/2023 7:18:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تبرع‭ ‬الفنان‭ ‬الكوميدي‭ ‬الفرنسي‭ ‬المغربي‭ ‬جمال‭ ‬دبوز‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬بالدم‭ ‬لمصلحة‭ ‬مصابي‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬المغرب،‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬مراكش‭ ‬حيث‭ ‬أطلق‭ ‬مهرجانا‭ ‬دولياً‭ ‬للفكاهة‭ ‬سنة‭ ‬2011‭. ‬وقال‭ ‬دبوز‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أثناء‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬للتبرع‭ ‬بالدم‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬متأثر‭ ‬للغاية‭ ‬لوجودي‭ ‬هنا‭. ‬

لقد‭ ‬أتيحت‭ ‬لنا‭ ‬الفرصة‭ ‬لرؤية‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬التضامن‭. ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يُصدق،‭ ‬يجب‭ ‬توثيق‭ ‬ذلك‭ ‬بالصوت‭ ‬والصورة‭ ‬ونقله‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬مدى‭ ‬تضامن‭ ‬المغاربة‭ ‬مع‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‮»‬‭.
‬وقد‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬ضحايا‭ ‬الزلزال‭ ‬العنيف‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬مراكش‭ ‬السياحية‭ ‬الجمعة،‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2400‭ ‬قتيل،‭ ‬بحسب‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬رسمية‭ ‬موقتة‭ ‬نُشرت‭ ‬الإثنين‭. ‬وكان‭ ‬جمال‭ ‬دبوز‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬سنة‭ ‬2011‭ ‬مهرجان‭ ‬الفكاهة‭ (‬‮«‬مراكش‭ ‬الضحك‮»‬‭)‬،‭ ‬قد‭ ‬وصف‭ ‬عبر‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الزلزال‭ ‬بأنه‭ ‬حدث‭ ‬‮«‬رهيب‮»‬‭.‬

MENAFN11092023000055011008ID1107048881

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث