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مشروع طلابي بجامعة البحرين يترجم حركات لغة الإشارة إلى معانٍ مفهومة

9/11/2023 7:18:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طوَّر‭ ‬طلبة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬مشروع‭ ‬نظام‭ ‬ذكي،‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬ترجمة‭ ‬إيماءات‭ ‬وحركات‭ ‬لغة‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬معانٍ‭ ‬مفهومة‭ ‬وذات‭ ‬دلالة،‭ ‬بهدف‭ ‬تمكين‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬السمعية‭ ‬من‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الأفراد‭ ‬مباشرة‭. ‬

وينطلق‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬فكرة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬نظام‭ ‬يساعد‭ ‬فئة‭ ‬الصم‭ ‬على‭ ‬ترجمة‭ ‬حركات‭ ‬لغة‭ ‬الإشارة،‭ ‬وفك‭ ‬شفرات‭ ‬الحركات،‭ ‬باستخدام‭ ‬الرؤية‭ ‬الحاسوبية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحقيقي،‭ ‬ثمَّ‭ ‬تحويل‭ ‬الشفرات‭ ‬إلى‭ ‬معانٍ‭ ‬مفهومة‭ ‬لدى‭ ‬عامَّة‭ ‬الناس‭. ‬

وفاز‭ ‬مشروع‭ ‬الطلبة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬هندسة‭ ‬الحاسوب‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬مشاريع‭ ‬التخرج‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬كلية‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭. ‬وتألف‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬الطالبات‭: ‬زينب‭ ‬رضا‭ ‬متروك،‭ ‬وعفيفة‭ ‬محمد‭ ‬إسماعيل،‭ ‬وبوجا‭ ‬كرمكر‭. ‬وأشرف‭ ‬عليه‭ ‬الأستاذ‭ ‬المساعد‭ ‬بقسم‭ ‬هندسة‭ ‬الحاسوب‭ ‬الدكتور‭ ‬جلال‭ ‬خليفات‭. ‬

وقالت‭ ‬الطالبة‭ ‬متروك‭: ‬‮«‬إن‭ ‬المشروع‭ ‬يمكِّن‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬السمعية‭ (‬الصم‭) ‬من‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬أنفسهم‭ ‬بحرية،‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬كما‭ ‬يساعد‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬معاني‭ ‬لغة‭ ‬الإشارة‭ ‬باستخدام‭ ‬التعلم‭ ‬الآلي‭ ‬والرؤية‭ ‬الحاسوبية‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التضامن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتنوع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعليم‭ ‬لغة‭ ‬الإشارة‭ ‬لأفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬ويوفر‭ ‬وسيلة‭ ‬لتعلم‭ ‬هذه‭ ‬اللغة‭ ‬بشكل‭ ‬فعَّال‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحقيقي،‭ ‬كما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬نموذج‭ ‬للتعلم‭ ‬الآلي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬تقنيات‭ ‬الرؤية‭ ‬الحاسوبية‭ ‬والشَّبكات‭ ‬العصبية‭. ‬

وأكدت‭ ‬متروك‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬النموذج‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬حركات‭ ‬لغة‭ ‬الإشارة‭ ‬أظهر‭ ‬دقَّةً‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬95‭%‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬التقاط‭ ‬البيانات‭ ‬البصرية‭ ‬للنقاط‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحقيقي،‭ ‬والاستجابة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬يناسب‭ ‬استخدامه‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية،‭ ‬لمساعدة‭ ‬الصم‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬بسهولة‭. ‬

ولغة‭ ‬الإشارة‭ ‬هي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬حركات‭ ‬اليد‭ ‬والإيماءات‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬الأشخاص‭ ‬الصم‭ ‬وضعاف‭ ‬السمع‭ ‬للتواصل‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬فهي‭ ‬تساعدهم‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬احتياجاتهم،‭ ‬وتطوير‭ ‬علاقاتهم‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وتسريع‭ ‬اكتسابهم‭ ‬للمعرفة‭. ‬

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