مؤسسة الكَرْمة للتنمية الثقافية في القاهرة تحـتـفـي بـالـشـاعـر البحـريـنـي علي النهام
التاريخ
9/11/2023 7:18:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في ليلة من أجمل ليالي القاهرة الثقافية، أقامت مؤسسة الكَرْمة للتنمية الثقافية والاجتماعية بالقاهرة يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023م احتفالية كبيرة لتوقيع ديوان الشاعر البحريني علي النهام المعنون «متَّسعٌ في عيون الفراغ» وسط حضور كبير من الشعراء والنقاد والمثقفين المصريين والعرب.
وقد أدار الشاعر محمود حسن رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة الاحتفالية بمعية عدد من المثقفين والنقاد أمثال الدكتور حسام عقل والدكتور أحمد فرحات والإذاعي الشاعر السيد حسن.
كما قدم مجموعة من كبار الفنانين والإعلاميين والشعراء قراءات لقصائد الشاعر علي النهام منهم:
الإذاعية الكبيرة حكمت الشربيني نائب رئيس الإذاعة المصرية الأسبق
والفنان الكبير حلمي فودة مدير مسرح الشباب ومسرح السلام السابق
والشاعرة الأستاذة شريفة السيد
والشاعرة الأستاذة أسماء جلال
والأديبة الأستاذة ليلى الشامي
وقدم الشاعر ثروت سليم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكرمة كلمة وقصيدة ترحيب بالشاعر.
الجدير بالذكر أن هذا هو الديوان الرابع للشاعر البحريني علي النهام، وهو الحريص دائما أن يكون إشعار دواوينه الأول من القاهرة عاصمة الثقافة والفن.
وكان للحضور سمة أخرى في قلب النهام الذي سعد بهذا التواجد الثقافي الأدبي.
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