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مؤسسة الكَرْمة للتنمية الثقافية في القاهرة تحـتـفـي بـالـشـاعـر البحـريـنـي علي النهام

9/11/2023 7:18:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬ليلة‭ ‬من‭ ‬أجمل‭ ‬ليالي‭ ‬القاهرة‭ ‬الثقافية،‭ ‬أقامت‭ ‬مؤسسة‭ ‬الكَرْمة‭ ‬للتنمية‭ ‬الثقافية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬8‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م‭ ‬احتفالية‭ ‬كبيرة‭ ‬لتوقيع‭ ‬ديوان‭ ‬الشاعر‭ ‬البحريني‭ ‬علي‭ ‬النهام‭ ‬المعنون‭ ‬‮«‬متَّسعٌ‭ ‬في‭ ‬عيون‭ ‬الفراغ‮»‬‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الشعراء‭ ‬والنقاد‭ ‬والمثقفين‭ ‬المصريين‭ ‬والعرب‭.‬

وقد‭ ‬أدار‭ ‬الشاعر‭ ‬محمود‭ ‬حسن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الاحتفالية‭ ‬بمعية‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المثقفين‭ ‬والنقاد‭ ‬أمثال‭ ‬الدكتور‭ ‬حسام‭ ‬عقل‭ ‬والدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬فرحات‭ ‬والإذاعي‭ ‬الشاعر‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الفنانين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬والشعراء‭ ‬قراءات‭ ‬لقصائد‭ ‬الشاعر‭ ‬علي‭ ‬النهام‭ ‬منهم‭:‬

الإذاعية‭ ‬الكبيرة‭ ‬حكمت‭ ‬الشربيني‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الإذاعة‭ ‬المصرية‭ ‬الأسبق

والفنان‭ ‬الكبير‭ ‬حلمي‭ ‬فودة‭ ‬مدير‭ ‬مسرح‭ ‬الشباب‭ ‬ومسرح‭ ‬السلام‭ ‬السابق

والشاعرة‭ ‬الأستاذة‭ ‬شريفة‭ ‬السيد

والشاعرة‭ ‬الأستاذة‭ ‬أسماء‭ ‬جلال

والأديبة‭ ‬الأستاذة‭ ‬ليلى‭ ‬الشامي‭ ‬

وقدم‭ ‬الشاعر‭ ‬ثروت‭ ‬سليم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مؤسسة‭ ‬الكرمة‭ ‬كلمة‭ ‬وقصيدة‭ ‬ترحيب‭ ‬بالشاعر‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الديوان‭ ‬الرابع‭ ‬للشاعر‭ ‬البحريني‭ ‬علي‭ ‬النهام،‭ ‬وهو‭ ‬الحريص‭ ‬دائما‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬إشعار‭ ‬دواوينه‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬عاصمة‭ ‬الثقافة‭ ‬والفن‭.‬

وكان‭ ‬للحضور‭ ‬سمة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬النهام‭ ‬الذي‭ ‬سعد‭ ‬بهذا‭ ‬التواجد‭ ‬الثقافي‭ ‬الأدبي‭. ‬

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