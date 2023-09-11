تجربة ثانية لمانشيني مع السعودية
التاريخ
9/11/2023 7:18:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يخوض مدرّب السعودية الجديد الإيطالي روبرتو مانشيني ثاني اختبار له على رأس الجهاز الفني للأخضر، عندما يواجه كوريا الجنوبية بقيادة مدربها المأزوم الألماني يورغن كلينسمان اليوم على ملعب «سانت جيمس بارك» في مدينة نيوكاسل الإنكليزية. وصدم مانشيني (58 عاماً) الذي حل بدلاً منه لوتشانو سباليتي، عالم الكرة المستديرة عموما والإيطالي تحديداً بقرار الاستقالة من تدريب منتخب بلاده الذي قاده في صيف 2021 للفوز بكأس أوروبا على حساب إنكلترا بالفوز عليها بركلات الترجيح في معقلها «ويمبلي». وبعد أيام من استقالة مانشيني، أعلن الاتحاد السعودي تعاقده معه لأربعة أعوام، في حين أفادت تقارير صحفية أن راتبه سيصل حتى 30 مليون يورو سنوياً.
خاض المنتخب السعودي تجربة أولى بإشراف مانشيني انتهت بخسارته أمام كوستاريكا 1-3 قبل أيام. وتأتي المباريات الودية استعدادا لخوض المنتخب السعودي غمار نهائيات كأس آسيا المقررة مطلع عام 2024 في قطر. ويريد «الأخضر» الخروج من دوامة الهزائم الذي رافقته في مبارياته الخمس الأخيرة بينها اثنتان في كأس الخليج أمام عمان 1-2 والعراق 1-2 في يناير الماضي، ثم في 3 مباريات ودية أمام فنزويلا وبوليفيا في مارس الماضي كلاهما بنتيجة 1-2، قبل الخسارة مجددا أمام كوستاريكا.
لا تبدو الأمور أفضل في المعسكر الكوري وتحديداً في ما يتعلّق بمدرّبه كلينسمان الذي فشل في الفوز في خمس مباريات حتى الآن منذ تعيينه في منصبه في فبراير الماضي خلفا للبرتغالي باولو بينتو الذي ترك منصبه إثر خروج فريقه من الدور ثمن النهائي في مونديال 2022 بالخسارة أمام البرازيل 1-4. وخسر المنتخب الكوري مرّتين وتعادل في ثلاث مباريات منذ تسلم كلينسمان الإشراف على تدريبه.
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