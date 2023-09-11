تجربة ثانية لمانشيني مع السعودية

خاض‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬تجربة‭ ‬أولى‭ ‬بإشراف‭ ‬مانشيني‭ ‬انتهت‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬كوستاريكا‭ ‬1‭-‬3‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭. ‬وتأتي‭ ‬المباريات‭ ‬الودية‭ ‬استعدادا‭ ‬لخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬غمار‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬المقررة‭ ‬مطلع‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬قطر‭. ‬ويريد‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دوامة‭ ‬الهزائم‭ ‬الذي‭ ‬رافقته‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬بينها‭ ‬اثنتان‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬أمام‭ ‬عمان‭ ‬1‭-‬2‭ ‬والعراق‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي،‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬أمام‭ ‬فنزويلا‭ ‬وبوليفيا‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬كلاهما‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬قبل‭ ‬الخسارة‭ ‬مجددا‭ ‬أمام‭ ‬كوستاريكا‭. ‬

لا‭ ‬تبدو‭ ‬الأمور‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬المعسكر‭ ‬الكوري‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بمدرّبه‭ ‬كلينسمان‭ ‬الذي‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬منذ‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬خلفا‭ ‬للبرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬بينتو‭ ‬الذي‭ ‬ترك‭ ‬منصبه‭ ‬إثر‭ ‬خروج‭ ‬فريقه‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬بالخسارة‭ ‬أمام‭ ‬البرازيل‭ ‬1-4‭. ‬وخسر‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬مرّتين‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬منذ‭ ‬تسلم‭ ‬كلينسمان‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تدريبه‭. ‬





‭

‬