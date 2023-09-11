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تجربة ثانية لمانشيني مع السعودية

9/11/2023 7:18:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يخوض‭ ‬مدرّب‭ ‬السعودية‭ ‬الجديد‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬ثاني‭ ‬اختبار‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للأخضر،‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربها‭ ‬المأزوم‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلينسمان‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سانت‭ ‬جيمس‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الإنكليزية‭. ‬وصدم‭ ‬مانشيني‭ (‬58‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬بدلاً‭ ‬منه‭ ‬لوتشانو‭ ‬سباليتي،‭ ‬عالم‭ ‬الكرة‭ ‬المستديرة‭ ‬عموما‭ ‬والإيطالي‭ ‬تحديداً‭ ‬بقرار‭ ‬الاستقالة‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2021‭ ‬للفوز‭ ‬بكأس‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬إنكلترا‭ ‬بالفوز‭ ‬عليها‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬في‭ ‬معقلها‭ ‬‮«‬ويمبلي‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬استقالة‭ ‬مانشيني،‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬تعاقده‭ ‬معه‭ ‬لأربعة‭ ‬أعوام،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أفادت‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬أن‭ ‬راتبه‭ ‬سيصل‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬سنوياً‭. ‬

خاض‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬تجربة‭ ‬أولى‭ ‬بإشراف‭ ‬مانشيني‭ ‬انتهت‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬كوستاريكا‭ ‬1‭-‬3‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭. ‬وتأتي‭ ‬المباريات‭ ‬الودية‭ ‬استعدادا‭ ‬لخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬غمار‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬المقررة‭ ‬مطلع‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬قطر‭. ‬ويريد‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دوامة‭ ‬الهزائم‭ ‬الذي‭ ‬رافقته‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬بينها‭ ‬اثنتان‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬أمام‭ ‬عمان‭ ‬1‭-‬2‭ ‬والعراق‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي،‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬أمام‭ ‬فنزويلا‭ ‬وبوليفيا‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬كلاهما‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬قبل‭ ‬الخسارة‭ ‬مجددا‭ ‬أمام‭ ‬كوستاريكا‭. ‬

لا‭ ‬تبدو‭ ‬الأمور‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬المعسكر‭ ‬الكوري‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بمدرّبه‭ ‬كلينسمان‭ ‬الذي‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬منذ‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬خلفا‭ ‬للبرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬بينتو‭ ‬الذي‭ ‬ترك‭ ‬منصبه‭ ‬إثر‭ ‬خروج‭ ‬فريقه‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬بالخسارة‭ ‬أمام‭ ‬البرازيل‭ ‬1-4‭. ‬وخسر‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬مرّتين‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬منذ‭ ‬تسلم‭ ‬كلينسمان‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تدريبه‭. ‬



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