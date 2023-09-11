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سابالينكا تجرّد شفيونتيك من صدارة التصنيف

9/11/2023 7:18:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬خسارتها‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب،‭ ‬صعدت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للسيدات‭ ‬الإثنين،‭ ‬بعد‭ ‬هيمنة‭ ‬طويلة‭ ‬للبولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭. ‬وبقيت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬طوال‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬العام،‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬75‭ ‬أسبوعًا‭ ‬متتاليًا،‭ ‬وتحديدًا‭ ‬منذ‭ ‬4‭ ‬أبريل‭ ‬2022‭.
‬وتُعد‭ ‬هذه‭ ‬ثالث‭ ‬أطول‭ ‬فترة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مضرب‭ ‬السيدات‭ ‬بعد‭ ‬الالمانية‭ ‬شتيفي‭ ‬غراف‭ (‬186‭ ‬أسبوعًا‭) ‬والسويسرية‭ ‬مارتينا‭ ‬هينغيس‭ (‬80‭). ‬

وتبوأت‭ ‬سابالينكا‭ (‬25‭ ‬عامًا‭) ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬بعدما‭ ‬بقيت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬منذ‭ ‬30‭ ‬يناير‭.
‬ويأتي‭ ‬حلولها‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬بمثابة‭ ‬تعويض‭ ‬عن‭ ‬خسارتها‭ ‬نهائي‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الأميركية‭ ‬الشابة‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬2‭-‬6،‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬2،‭ ‬علمًا‭ ‬أنّ‭ ‬الأخيرة‭ ‬ارتقت‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬مركز‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.
‬وحصلت‭ ‬تغييرات‭ ‬عدّة‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬العشرة‭ ‬الأوائل‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬بطولة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬حيث‭ ‬تراجعت‭ ‬الأميركية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬مركزين،‭ ‬أسوة‭ ‬بالتونسية‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭ ‬التي‭ ‬تراجعت‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭. ‬



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