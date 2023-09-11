سابالينكا تجرّد شفيونتيك من صدارة التصنيف
التاريخ
9/11/2023 7:18:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) على الرغم من خسارتها في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، صعدت البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى صدارة التصنيف العالمي للسيدات الإثنين، بعد هيمنة طويلة للبولندية إيغا شفيونتيك. وبقيت شفيونتيك في صدارة التصنيف العالمي طوال عام ونصف العام، ما مجموعه 75 أسبوعًا متتاليًا، وتحديدًا منذ 4 أبريل 2022.
وتُعد هذه ثالث أطول فترة في تاريخ مضرب السيدات بعد الالمانية شتيفي غراف (186 أسبوعًا) والسويسرية مارتينا هينغيس (80).
وتبوأت سابالينكا (25 عامًا) المركز الأول للمرة الأولى في مسيرتها بعدما بقيت في المركز الثاني منذ 30 يناير.
ويأتي حلولها في المركز الاول بمثابة تعويض عن خسارتها نهائي فلاشينغ ميدوز على يد الأميركية الشابة كوكو غوف 2-6، 6-3 و6-2، علمًا أنّ الأخيرة ارتقت إلى المركز الثالث في أفضل مركز لها على الإطلاق.
وحصلت تغييرات عدّة في المراكز العشرة الأوائل عقب انتهاء بطولة فلاشينغ ميدوز، حيث تراجعت الأميركية جيسيكا بيغولا التي خرجت من دور الـ16 مركزين، أسوة بالتونسية أنس جابر التي تراجعت إلى المركز السابع.
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