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مقرصن ((فوتبول ليكس)) ينتظر الحكم النهائي

9/11/2023 7:18:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يترقب‭ ‬الناشط‭ ‬البرتغالي‭ ‬روي‭ ‬بينتو‭ ‬المرتبط‭ ‬بتسريبات‭ ‬‮«‬فوتبول‭ ‬ليكس‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬فساد‭ ‬مزعوم‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وأدت‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬إجراءات‭ ‬قضائية‭ ‬عدة‭ ‬والملاحق‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬بقضايا‭ ‬ابتزاز،‭ ‬حكم‭ ‬المحكمة‭ ‬الذي‭ ‬سيصدر‭ ‬بحقه‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬لشبونة‭. ‬بينتو،‭ ‬المتهم‭ ‬والشاهد‭ ‬المحمي‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬القضائي‭ ‬في‭ ‬بلاده،‭ ‬قام‭ ‬بفضح‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬العالمية،‭ ‬لكنه‭ ‬اعترف‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬بارتكاب‭ ‬عمليات‭ ‬اختراق‭ ‬إلكترونية‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬ملايين‭ ‬الوثائق‭ ‬التي‭ ‬بدأ‭ ‬عملية‭ ‬نشرها‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬

وقد‭ ‬سلطت‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬الغنية،‭ ‬التي‭ ‬نُقلت‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الاستقصائية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬مشكوك‭ ‬فيها‭ ‬تتعلق‭ ‬باللاعبين‭ ‬النجوم‭ ‬والأندية‭ ‬والوكلاء،‭ ‬والتي‭ ‬أدّت‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقات‭ ‬قضائية‭ ‬وتعديلات‭ ‬ضريبية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭. ‬وقام‭ ‬بينتو‭ ‬بنشر‭ ‬رواتب‭ ‬بعض‭ ‬النجوم‭ ‬الكبار‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬والبرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬إلى‭ ‬اتهام‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬بالاغتصاب،‭ ‬كلها‭ ‬مواضيع‭ ‬جوبهت‭ ‬بالنفي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التحايل‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬المالي‭ ‬النظيف‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانكليزي‭ ‬أو‭ ‬التسجيل‭ ‬العرقي‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭. ‬وأدّت‭ ‬هذه‭ ‬التسريبات‭ ‬إلى‭ ‬اهتزاز‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بشدّة‭. ‬

وقال‭ ‬بينتو‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬محاكمته‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2020‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬شعرت‭ ‬بالغضب‭ ‬مما‭ ‬اكتشفته‭ ‬وقرّرت‭ ‬نشره‭ ‬على‭ ‬الملأ‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬فوتبول‭ ‬ليكس‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬مدعاة‭ ‬للفخر‭ ‬وليس‭ ‬العار‮»‬‭. ‬وبات‭ ‬بينتو،‭ ‬مسؤولا‭ ‬عن‭ ‬89‭ ‬عملاً‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬القرصنة‭ ‬الحاسوبية،‭ ‬والتي‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬انتهاكات‭ ‬المراسلات‭ ‬وسرقة‭ ‬البيانات‭ ‬المرتكبة‭ ‬ضد‭ ‬نادي‭ ‬سبورتنغ‭ ‬البرتغالي،‭ ‬صندوق‭ ‬‮«‬دواين‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬الاستثماري،‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرتغالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬مكتب‭ ‬محاماة‭ ‬كبير‭ ‬وحتى‭ ‬قضاة‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬البرتغالي‭. ‬

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