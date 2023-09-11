مقرصن ((فوتبول ليكس)) ينتظر الحكم النهائي

مقرصن ((فوتبول ليكس)) ينتظر الحكم النهائي
التاريخ
9/11/2023 7:18:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يترقب الناشط البرتغالي روي بينتو المرتبط بتسريبات «فوتبول ليكس» التي كشفت عن فساد مزعوم في عالم كرة القدم وأدت إلى فتح إجراءات قضائية عدة والملاحق في بلاده بقضايا ابتزاز، حكم المحكمة الذي سيصدر بحقه الاثنين في لشبونة. بينتو، المتهم والشاهد المحمي في النظام القضائي في بلاده، قام بفضح الكثير من العاملين في الكرة العالمية، لكنه اعترف أمام القضاء بارتكاب عمليات اختراق إلكترونية غير قانونية للحصول على ملايين الوثائق التي بدأ عملية نشرها مباشرة على الإنترنت نهاية عام 2015.
وقد سلطت هذه المعلومات الغنية، التي نُقلت إلى مجموعة من وسائل الإعلام الاستقصائية الأوروبية، الضوء على ممارسات مشكوك فيها تتعلق باللاعبين النجوم والأندية والوكلاء، والتي أدّت في ما بعد إلى تحقيقات قضائية وتعديلات ضريبية في العديد من البلدان. وقام بينتو بنشر رواتب بعض النجوم الكبار على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار إلى اتهام البرتغالي كريستيانو رونالدو بالاغتصاب، كلها مواضيع جوبهت بالنفي، بما في ذلك استراتيجيات التحايل على اللعب المالي النظيف في مانشستر سيتي الانكليزي أو التسجيل العرقي في باريس سان جرمان الفرنسي. وأدّت هذه التسريبات إلى اهتزاز عالم كرة القدم بشدّة.
وقال بينتو في افتتاح محاكمته في سبتمبر 2020 «لقد شعرت بالغضب مما اكتشفته وقرّرت نشره على الملأ»، مضيفاً أن «فوتبول ليكس» كانت «مدعاة للفخر وليس العار». وبات بينتو، مسؤولا عن 89 عملاً من أعمال القرصنة الحاسوبية، والتي تتراوح بين انتهاكات المراسلات وسرقة البيانات المرتكبة ضد نادي سبورتنغ البرتغالي، صندوق «دواين سبورتس» الاستثماري، الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، مكتب محاماة كبير وحتى قضاة مكتب المدعي العام البرتغالي.
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