منتخبنا الوطني لكرة القدم يواجه تركمنستان وديا في دبي

وواصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬تدريباته‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬ضمن‭ ‬مراحل‭ ‬الإعداد‭ ‬التي‭ ‬يخوضها‭ ‬بهدف‭ ‬الاستعداد‭ ‬للمشاركة‭ ‬القارية‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2024‭ ‬خلال‭ ‬يناير‭ ‬وفبراير‭ ‬القادمين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والأردن‭ ‬وماليزيا‭.‬

ويهدف‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أنطونيو‭ ‬بيتزي‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نسق‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬وتطوير‭ ‬النواحي‭ ‬التكتيكية‭ ‬وخصوصا‭ ‬بعد‭ ‬المعسكر‭ ‬الذي‭ ‬أقامه‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬صربيا‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬قائمة‭ ‬ضمت‭ ‬كلاً‭ ‬من‭: ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬حسين‭ ‬جميل،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬أمين‭ ‬بن‭ ‬عدي،‭ ‬حمزة‭ ‬الجبن،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬مبارك‭ ‬محمد،‭ ‬وأحمد‭ ‬الشروقي‭ (‬المحرق‭)‬،‭ ‬عبدالكريم‭ ‬فردان،‭ ‬رضا‭ ‬سيد‭ ‬عيسى،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬وعلي‭ ‬حسن‭ (‬الرفاع‭)‬،‭ ‬عمار‭ ‬محمد،‭ ‬أحمد‭ ‬نبيل،‭ ‬أحمد‭ ‬موسى،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال‭ (‬المنامة‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬عادل،‭ ‬أحمد‭ ‬بوغمار،‭ ‬ضياء‭ ‬سيد‭ ‬سعيد،‭ ‬محمد‭ ‬الحردان،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬ومهدي‭ ‬عبدالجبار‭ (‬الخالدية‭)‬،‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله‭ ‬وعباس‭ ‬العصفور‭ (‬الأهلي‭)‬،‭ ‬طلال‭ ‬الشروقي‭ (‬الحد‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ (‬عجمان‭ ‬الإماراتي‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬مرهون‭ (‬الكويت‭)‬،‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف‭ (‬ملادا‭ ‬بوليسلاف‭ ‬التشيكي‭).‬