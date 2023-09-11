منتخبنا الوطني لكرة القدم يواجه تركمنستان وديا في دبي
التاريخ
9/11/2023 7:18:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يواجه منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مباراته الودية الدولية الثانية أمام نظيره التركماني وذلك في معسكره الاعدادي في إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة. وتقام المباراة في نادي الضباط في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مملكة البحرين.
وواصل منتخبنا تدريباته في دبي ضمن مراحل الإعداد التي يخوضها بهدف الاستعداد للمشاركة القارية في نهائيات كأس آسيا 2024 خلال يناير وفبراير القادمين في العاصمة القطرية الدوحة ضمن المجموعة الخامسة الى جانب كوريا الجنوبية والأردن وماليزيا.
ويهدف الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الأرجنتيني أنطونيو بيتزي إلى الحفاظ على نسق اللياقة البدنية وتطوير النواحي التكتيكية وخصوصا بعد المعسكر الذي أقامه الأحمر البحريني في صربيا أغسطس الماضي.
وكان الاتحاد البحريني لكرة القدم قد أعلن قائمة ضمت كلاً من: سيد محمد جعفر، حسين جميل، عبدالله الخلاصي، أمين بن عدي، حمزة الجبن، وليد الحيام، مبارك محمد، وأحمد الشروقي (المحرق)، عبدالكريم فردان، رضا سيد عيسى، جاسم الشيخ، علي حرم، كميل الأسود، وعلي حسن (الرفاع)، عمار محمد، أحمد نبيل، أحمد موسى، إبراهيم الختال (المنامة)، محمد عادل، أحمد بوغمار، ضياء سيد سعيد، محمد الحردان، مهدي حميدان، ومهدي عبدالجبار (الخالدية)، إبراهيم لطف الله وعباس العصفور (الأهلي)، طلال الشروقي (الحد)، علي مدن (عجمان الإماراتي)، محمد جاسم مرهون (الكويت)، عبدالله يوسف (ملادا بوليسلاف التشيكي).
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