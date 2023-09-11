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بسبب خلافات زوجية.. بيع بيت إسكان بالمزاد وتوزيع ثمنه على بحريني وطليقته

9/11/2023 7:18:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬المدنية‭ ‬الأولى‭ ‬ببيع‭ ‬عقار‭ ‬على‭ ‬الشيوع‭ ‬بين‭ ‬بحريني‭ ‬ومطلقته‭ ‬بالمزاد‭ ‬وتوزيع‭ ‬الثمن‭ ‬المتحصل‭ ‬من‭ ‬البيع‭ ‬عليهما‭ ‬بحسب‭ ‬مستحقهم‭ ‬بعد‭ ‬سداد‭ ‬المستحق‭ ‬للبنك‭ ‬المرتهن،‭ ‬حيث‭ ‬لجأ‭ ‬الزوج‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬لبيع‭ ‬العقار‭ ‬لكونه‭ ‬على‭ ‬الشيوع‭ ‬بينهما‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬حاولت‭ ‬التمسك‭ ‬بالبيت،‭ ‬متخذة‭ ‬الحضانة‭ ‬ذريعة‭ ‬في‭ ‬طلبها،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الالتزام‭ ‬بتوفير‭ ‬سكن‭ ‬بصفتها‭ ‬حاضنة‭ ‬سيظل‭ ‬واقعا‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬عليه،‭ ‬وأن‭ ‬لكل‭ ‬شريك‭ ‬طلب‭ ‬قسمة‭ ‬المال‭ ‬الشائع‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مجبراً‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الشيوع‭ ‬بمقتضى‭ ‬نص‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬بمقتضى‭ ‬تصرف‭ ‬قانوني‭.‬

وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬زهرة‭ ‬حسين‭ ‬وكيلة‭ ‬الزوج‭ ‬الشريك‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬الإسكان‭ ‬إن‭ ‬موكلها‭ ‬قد‭ ‬أقام‭ ‬الدعوى،‭ ‬مشيرا‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬وطليقته‭ ‬‮«‬المدعى‭ ‬عليها‮»‬‭ ‬يملكان‭ ‬بيت‭ ‬الإسكان‭ ‬على‭ ‬الشيوع‭ ‬حيث‭ ‬يلتزم‭ ‬بسداد‭ ‬الأقساط‭ ‬الشهرية‭ ‬بواقع‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬راتبه،‭ ‬بينما‭ ‬تخلفت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬عن‭ ‬السداد،‭ ‬ولذلك‭ ‬طلب‭ ‬في‭ ‬دعواه‭ ‬بيع‭ ‬العقار‭ ‬في‭ ‬المزاد‭ ‬العلني،‭ ‬وتوزيع‭ ‬ثمنه‭ ‬بينه‭ ‬وبينها‭ ‬بعد‭ ‬خصم‭ ‬المستحق‭ ‬للدائن‭ ‬المرتهن‭ ‬‮«‬بنك‭ ‬الإسكان‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬طلبت‭ ‬وقف‭ ‬الدعوى‭ ‬تعليقا‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬شرعية‭ ‬تطالب‭ ‬فيها‭ ‬بتثبيت‭ ‬سكن‭ ‬الحضانة،‭ ‬لكونها‭ ‬حاضنة‭ ‬لصغيرين‭ ‬من‭ ‬المدعي،‭ ‬وبإحالة‭ ‬الدعوى‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬لتثبت‭ ‬بكافة‭ ‬طرق‭ ‬الإثبات‭ ‬كيدية‭ ‬الدعوى،‭ ‬وطلبت‭ ‬رفضها،‭ ‬وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬الاحتياط‭ ‬ندب‭ ‬هيئة‭ ‬فرز‭ ‬الأملاك‭ ‬لبيان‭ ‬صلاحية‭ ‬العقار‭ ‬للقسمة‭ ‬من‭ ‬عدمه،‭ ‬وصولا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬بيان‭ ‬عدم‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬بيع‭ ‬العقار‭ ‬وحصول‭ ‬المضارة‭ ‬للمدعى‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬ذلك‭.‬

وانتدبت‭ ‬المحكمة‭ ‬هيئة‭ ‬فرز‭ ‬الأملاك‭ ‬كخبير‭ ‬في‭ ‬الدعوى،‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬إلى‭ ‬تعذر‭ ‬فرز‭ ‬العقار،‭ ‬وتم‭ ‬تثمينه‭ ‬بمبلغ‭ ‬103‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬ويكون‭ ‬مستحق‭ ‬المدعي‭ ‬من‭ ‬قيمته‭ ‬51‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬تمسكت‭ ‬به‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬رفض‭ ‬بيع‭ ‬العقار‭ ‬لكونه‭ ‬سكنا‭ ‬لها‭ ‬بصفتها‭ ‬حاضنة‭ ‬لصغيريهما‭ ‬فهو‭ ‬مردود،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬لكل‭ ‬شريك‭ ‬طلب‭ ‬قسمة‭ ‬المال‭ ‬الشائع‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مجبراً‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الشيوع‭ ‬بمقتضى‭ ‬نص‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬بمقتضى‭ ‬تصرف‭ ‬قانوني،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬لكل‭ ‬شريك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬كان‭ ‬الشيوع‭ ‬فيه‭ ‬قائماً‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬إجراء‭ ‬قسمة‭ ‬المال‭ ‬المشاع‭ ‬قضاء‭ ‬حال‭ ‬تعذر‭ ‬إجراء‭ ‬القسمة‭ ‬بشأنه‭ ‬رضاءً‭.‬

وأكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬سكن‭ ‬الحضانة‭ ‬أن‭ ‬الالتزام‭ ‬بتوفير‭ ‬سكن‭ ‬آخر‭ ‬للمدعى‭ ‬عليها‭ ‬بصفتها‭ ‬حاضنة‭ ‬سيظل‭ ‬واقعاً‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬المدعي،‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬الحال‭ ‬مآلاً‭ ‬بشأن‭ ‬عقار‭ ‬النزاع‭ ‬إلى‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬ملكيتهما‭ ‬وتعذر‭ ‬بقاؤه‭ ‬كسكن‭ ‬للحاضنة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬مسائل‭ ‬الحضانة‭ ‬ذات‭ ‬حجية‭ ‬مؤقتة،‭ ‬وهي‭ ‬مما‭ ‬يرد‭ ‬عليه‭ ‬التغيير‭ ‬والتبديل‭ ‬حال‭ ‬تغير‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬بناءً‭ ‬عليها،‭ ‬وقضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بتعذر‭ ‬فرز‭ ‬العقار‭ ‬وبيعه‭ ‬بالمزاد‭ ‬وتوزيع‭ ‬الثمن‭ ‬المتحصل‭ ‬من‭ ‬البيع‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬التداعي‭ ‬بحسب‭ ‬مستحقهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خصم‭ ‬مستحق‭ ‬الدائن‭ ‬المرتهن،‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الأولى‭ ‬مصاريف‭ ‬الدعوى‭ ‬وأتعاب‭ ‬هيئة‭ ‬الفرز‭.‬

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