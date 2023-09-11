خطاب مزور منسوب إلى ((نهرا)) يقود ثلاثينية إلى المحاكمة

وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهمة‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬زورت‭ ‬السجل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬والمستند‭ ‬الخاص‭ ‬بالموافقة‭ ‬المبدئية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬بالأوراق‭ ‬بطريق‭ ‬الاصطناع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أحد‭ ‬البرامج‭ ‬الفنية‭ ‬عبر‭ ‬جهاز‭ ‬الحاسوب،‭ ‬ونسبته‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬الحقيقة‭ ‬إلى‭ ‬الهيئة‭ ‬المذكورة‭ ‬بنيّة‭ ‬استعماله‭ ‬كسجل‭ ‬إلكتروني‭ ‬صحيح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويد‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬لمركز‭ ‬طبي‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬باستخدام‭ ‬جهاز‭ ‬طبي‭ ‬لتكثيف‭ ‬الشعر‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬رئيس‭ ‬تنظيم‭ ‬الأجهزة‭ ‬والمستلزمات‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬إلى‭ ‬تلقي‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬طبي‭ ‬مفاده‭ ‬طلب‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬طبي‭ ‬مراد‭ ‬بيعه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة،‭ ‬وقد‭ ‬أرفق‭ ‬تلك‭ ‬الرسالة‭ ‬خطابا‭ ‬مفاده‭ ‬بأن‭ ‬الجهاز‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬مبدئية‭ ‬وفي‭ ‬انتظار‭ ‬الموافقة‭ ‬النهائية‭ ‬له‭.. ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬تأكد‭ ‬من‭ ‬كون‭ ‬خطاب‭ ‬الموافقة‭ ‬مزورا‭ ‬لكون‭ ‬الترخيص‭ ‬الذي‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬بخصوص‭ ‬الأجهزة‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬خطوتين‭ ‬موافقة‭ ‬مبدئية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نهائية،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الموافقات‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬على‭ ‬خطوتين‭ ‬تصدر‭ ‬للشركات‭ ‬فقط،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬المتهمة‭ ‬ومدير‭ ‬الشركة‭ ‬ومستشار‭ ‬السلامة‭ ‬ومحام،‭ ‬وبمواجهتهم‭ ‬بالمستندات،‭ ‬أقرت‭ ‬المتهمة‭ ‬بأنها‭ ‬من‭ ‬قامت‭ ‬بتغيير‭ ‬وتعديل‭ ‬الرسالة‭ ‬بسبب‭ ‬إلحاح‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬على‭ ‬مسألة‭ ‬طلب‭ ‬جهاز‭ ‬لتكثيف‭ ‬الشعر،‭ ‬وعليه‭ ‬قامت‭ ‬بأخذ‭ ‬المستندات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالموافقة‭ ‬المبدئية‭ ‬الممنوحة‭ ‬للشركة،‭ ‬وقامت‭ ‬بتعديل‭ ‬في‭ ‬البيانات‭ ‬بتغيير‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬صدور‭ ‬الرسالة‭ ‬ورقم‭ ‬الاشارة‭ ‬بموضوع‭ ‬الرسالة،‭ ‬كما‭ ‬أضافت‭ ‬فقرة‭ ‬بأنه‭ ‬سيصدر‭ ‬موافقة‭ ‬نهائية‭ ‬لجهاز‭ ‬تكثيف‭ ‬الشعر‭ ‬من‭ ‬نهرا‭.‬

أقرت‭ ‬المتهمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاضر‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بما‭ ‬نسب‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬اتهام‭ ‬وأنها‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬نهائية‭ ‬لبيع‭ ‬جهاز‭ ‬تكثيف‭ ‬الشعر‭ ‬من‭ ‬نهرا،‭ ‬الا‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬متأكدة‭ ‬من‭ ‬صدورها‭ ‬لكون‭ ‬الشركة‭ ‬لديها‭ ‬موافقة‭ ‬مبدئية‭ ‬على‭ ‬نشاطها،‭ ‬وعليه‭ ‬قامت‭ ‬بأخذ‭ ‬الموافقة‭ ‬وتغيير‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬ومضمون‭ ‬الموافقة‭ ‬وكتبت‭ ‬فيه‭ ‬مواصفات‭ ‬الجهاز‭ ‬وأرسلتها‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭.‬

كما‭ ‬ثبت‭ ‬من‭ ‬مقطع‭ ‬مصور‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نهرا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬المرئي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬مع‭ ‬المتهمة‭ ‬أن‭ ‬الحاضرين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذين‭ ‬عرفوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬المتهمة‭ ‬التي‭ ‬ذكرت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المقطع‭ ‬المصور‭ ‬بأنها‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬ارسلت‭ ‬المستند،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬ستقدم‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬لاستخدام‭ ‬جهاز‭ ‬تكثيف‭ ‬الشعر،‭ ‬وهي‭ ‬بانتظار‭ ‬ذلك‭ ‬وأنها‭ ‬لم‭ ‬تستلم‭ ‬اي‭ ‬مستند‭ ‬من‭ ‬نهرا‭.‬