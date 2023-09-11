خطاب مزور منسوب إلى ((نهرا)) يقود ثلاثينية إلى المحاكمة

خطاب مزور منسوب إلى ((نهرا)) يقود ثلاثينية إلى المحاكمة
التاريخ
9/11/2023 7:18:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدأت المحكمة الكبرى الجنائية أمس نظر أول جلسات محاكمة سيدة بحرينية متهمة بتزوير مستند يزعم موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على التصريح لمركز طبي باستخدام جهاز لتكثيف الشعر خلافا للحقيقة، حيث حضرت المتهمة جلسة أمس وأنكرت ما نسب إليها وقررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 18 سبتمبر للاطلاع والرد.
وجهت النيابة العامة للمتهمة أنها في غضون عام 2021 زورت السجل الإلكتروني الرسمي والمستند الخاص بالموافقة المبدئية الصادرة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالأوراق بطريق الاصطناع من خلال أحد البرامج الفنية عبر جهاز الحاسوب، ونسبته على خلاف الحقيقة إلى الهيئة المذكورة بنيّة استعماله كسجل إلكتروني صحيح من خلال تزويد هذا الجهاز لمركز طبي يسمح له باستخدام جهاز طبي لتكثيف الشعر.
وتعود تفاصيل الواقعة كما شهد من خلالها رئيس تنظيم الأجهزة والمستلزمات في غضون شهر أبريل عام 2021 إلى تلقي رسالة من مركز طبي مفاده طلب التحقق من جهاز طبي مراد بيعه من قبل شركة، وقد أرفق تلك الرسالة خطابا مفاده بأن الجهاز حصل على موافقة مبدئية وفي انتظار الموافقة النهائية له.. مضيفا أنه تأكد من كون خطاب الموافقة مزورا لكون الترخيص الذي يصدر من الهيئة بخصوص الأجهزة لا يكون على خطوتين موافقة مبدئية ومن ثم نهائية، كما ان الموافقات التي تصدر على خطوتين تصدر للشركات فقط، حيث تم الاجتماع مع المتهمة ومدير الشركة ومستشار السلامة ومحام، وبمواجهتهم بالمستندات، أقرت المتهمة بأنها من قامت بتغيير وتعديل الرسالة بسبب إلحاح المركز الطبي على مسألة طلب جهاز لتكثيف الشعر، وعليه قامت بأخذ المستندات الخاصة بالموافقة المبدئية الممنوحة للشركة، وقامت بتعديل في البيانات بتغيير في تاريخ صدور الرسالة ورقم الاشارة بموضوع الرسالة، كما أضافت فقرة بأنه سيصدر موافقة نهائية لجهاز تكثيف الشعر من نهرا.
أقرت المتهمة من خلال محاضر النيابة العامة بما نسب إليها من اتهام وأنها لم تحصل على موافقة نهائية لبيع جهاز تكثيف الشعر من نهرا، الا أنها كانت متأكدة من صدورها لكون الشركة لديها موافقة مبدئية على نشاطها، وعليه قامت بأخذ الموافقة وتغيير في التاريخ ومضمون الموافقة وكتبت فيه مواصفات الجهاز وأرسلتها إلى المركز الطبي.
كما ثبت من مقطع مصور من قبل نهرا من خلال الاجتماع المرئي الذي عقد مع المتهمة أن الحاضرين في الاجتماع الذين عرفوا أنفسهم ومن بينهم المتهمة التي ذكرت من خلال المقطع المصور بأنها هي من ارسلت المستند، وهي من ستقدم على موافقة لاستخدام جهاز تكثيف الشعر، وهي بانتظار ذلك وأنها لم تستلم اي مستند من نهرا.
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