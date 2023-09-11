عشريني يستنشق ((المواد الطيارة)) ويشعل النار في سيارتين

تعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬حارس‭ ‬أمن‭ ‬آسيوي‭ ‬فجر‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬أفاد‭ ‬بأنه‭ ‬اثناء‭ ‬تواجده‭ ‬على‭ ‬واجب‭ ‬عمله‭ ‬بشركة‭ ‬للزجاج‭ ‬شعر‭ ‬بوجود‭ ‬رائحة‭ ‬دخان،‭ ‬فتوجه‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬مراقبة‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية‭ ‬فشاهد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشاشة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالكاميرات‭ ‬شخصا‭ ‬يقود‭ ‬دراجة‭ ‬هوائية‭ ‬يتوجه‭ ‬إلى‭ ‬سيارة‭ ‬متوقفة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الشركة،‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬بفتح‭ ‬الغطاء‭ ‬الخاص‭ ‬بالوقود‭ ‬واشعال‭ ‬الحريق‭ ‬بداخل‭ ‬الخزان‭ ‬وبعدها‭ ‬لاذ‭ ‬بالفرار‭.‬

وأضاف‭ ‬الشاهد‭ ‬أنه‭ ‬همّ‭ ‬بالخروج‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الحريق‭ ‬ففوجئ‭ ‬بأن‭ ‬الحريق‭ ‬مشتعل‭ ‬في‭ ‬سيارتين‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬خزان‭ ‬الوقود،‭ ‬فشاهد‭ ‬سطلا‭ ‬به‭ ‬ماء‭ ‬فسارع‭ ‬إلى‭ ‬إطفاء‭ ‬الحريق‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬اتصل‭ ‬برجال‭ ‬الشرطة‭ ‬الذين‭ ‬حضروا،‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬تعرف‭ ‬لاحقا‭ ‬على‭ ‬الدراجة‭ ‬الهوائية‭ ‬التي‭ ‬استخدمها‭ ‬المتهم‭ ‬عند‭ ‬قيامه‭ ‬بواقعة‭ ‬حرق‭ ‬السيارتين‭.‬

وبمباشرة‭ ‬التحريات‭ ‬وانتقال‭ ‬الأجهزة‭ ‬المعنية‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الواقعة‭ ‬ومشاهدة‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشركة‭ ‬تم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يقود‭ ‬دراجة‭ ‬هوائية‭ ‬وتم‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬السرية‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬ارتكب‭ ‬الواقعة،‭ ‬إذ‭ ‬تلقت‭ ‬دوريات‭ ‬الضبط‭ ‬بلاغا‭ ‬يفيد‭ ‬بتواجد‭ ‬المتهم‭ ‬بمنطقة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬فتوجهت‭ ‬الدورية‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬وتم‭ ‬رصد‭ ‬المتهم‭ ‬يقود‭ ‬نفس‭ ‬الدراجة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬وتم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬محاولته‭ ‬الهروب،‭ ‬حيث‭ ‬أقر‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬محاضر‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بأنه‭ ‬ارتكب‭ ‬الواقعة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التسجيل‭ ‬الخاص‭ ‬بالكاميرات‭ ‬الأمنية‭ ‬صحيح‭ ‬وأنه‭ ‬من‭ ‬أشعل‭ ‬النار‭ ‬بخزانات‭ ‬السيارتين‭.‬