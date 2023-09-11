Tuesday, 12 September 2023 04:51 GMT

عشريني يستنشق ((المواد الطيارة)) ويشعل النار في سيارتين

9/11/2023 7:18:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اعترف‭ ‬شاب‭ ‬عشريني‭ ‬بحرق‭ ‬سيارتين‭ ‬مبررا‭ ‬قيامه‭ ‬بالواقعة‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬تعاطي‭ ‬المواد‭ ‬الطيارة،‭ ‬حيث‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهم‭ ‬أنه‭ ‬أشعل‭ ‬عمدا‭ ‬حريقا‭ ‬في‭ ‬سيارتين،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعريض‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬وأموالهم‭ ‬للخطر،‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬محاكمته‭ ‬أمس،‭ ‬وقد‭ ‬حضر‭ ‬المتهم‭ ‬وقررت‭ ‬المحكمة‭ ‬تأجيل‭ ‬الجلسة‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬سبتمبر‭ ‬موعدا‭ ‬للاطلاع‭ ‬والرد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬دفاع‭ ‬المتهم،‭ ‬مع‭ ‬التصريح‭ ‬له‭ ‬بنسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭.‬

تعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬حارس‭ ‬أمن‭ ‬آسيوي‭ ‬فجر‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬أفاد‭ ‬بأنه‭ ‬اثناء‭ ‬تواجده‭ ‬على‭ ‬واجب‭ ‬عمله‭ ‬بشركة‭ ‬للزجاج‭ ‬شعر‭ ‬بوجود‭ ‬رائحة‭ ‬دخان،‭ ‬فتوجه‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬مراقبة‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية‭ ‬فشاهد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشاشة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالكاميرات‭ ‬شخصا‭ ‬يقود‭ ‬دراجة‭ ‬هوائية‭ ‬يتوجه‭ ‬إلى‭ ‬سيارة‭ ‬متوقفة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الشركة،‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬بفتح‭ ‬الغطاء‭ ‬الخاص‭ ‬بالوقود‭ ‬واشعال‭ ‬الحريق‭ ‬بداخل‭ ‬الخزان‭ ‬وبعدها‭ ‬لاذ‭ ‬بالفرار‭.‬

وأضاف‭ ‬الشاهد‭ ‬أنه‭ ‬همّ‭ ‬بالخروج‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الحريق‭ ‬ففوجئ‭ ‬بأن‭ ‬الحريق‭ ‬مشتعل‭ ‬في‭ ‬سيارتين‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬خزان‭ ‬الوقود،‭ ‬فشاهد‭ ‬سطلا‭ ‬به‭ ‬ماء‭ ‬فسارع‭ ‬إلى‭ ‬إطفاء‭ ‬الحريق‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬اتصل‭ ‬برجال‭ ‬الشرطة‭ ‬الذين‭ ‬حضروا،‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬تعرف‭ ‬لاحقا‭ ‬على‭ ‬الدراجة‭ ‬الهوائية‭ ‬التي‭ ‬استخدمها‭ ‬المتهم‭ ‬عند‭ ‬قيامه‭ ‬بواقعة‭ ‬حرق‭ ‬السيارتين‭.‬

وبمباشرة‭ ‬التحريات‭ ‬وانتقال‭ ‬الأجهزة‭ ‬المعنية‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الواقعة‭ ‬ومشاهدة‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشركة‭ ‬تم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يقود‭ ‬دراجة‭ ‬هوائية‭ ‬وتم‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬السرية‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬ارتكب‭ ‬الواقعة،‭ ‬إذ‭ ‬تلقت‭ ‬دوريات‭ ‬الضبط‭ ‬بلاغا‭ ‬يفيد‭ ‬بتواجد‭ ‬المتهم‭ ‬بمنطقة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬فتوجهت‭ ‬الدورية‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬وتم‭ ‬رصد‭ ‬المتهم‭ ‬يقود‭ ‬نفس‭ ‬الدراجة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬وتم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬محاولته‭ ‬الهروب،‭ ‬حيث‭ ‬أقر‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬محاضر‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بأنه‭ ‬ارتكب‭ ‬الواقعة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التسجيل‭ ‬الخاص‭ ‬بالكاميرات‭ ‬الأمنية‭ ‬صحيح‭ ‬وأنه‭ ‬من‭ ‬أشعل‭ ‬النار‭ ‬بخزانات‭ ‬السيارتين‭.‬

MENAFN11092023000055011008ID1107048870

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث