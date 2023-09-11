وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬التقطها‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المنكوبة‭ ‬سيولا‭ ‬وحلية‭ ‬عارمة‭ ‬ومباني‭ ‬منهارة‭ ‬وأحياء‭ ‬بأكملها‭ ‬غارقة‭ ‬تحت‭ ‬المياه‭.‬

وذكر‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الليبي‭ ‬بقيادة‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬وفقد‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬خمسة‭ ‬وستة‭ ‬آلاف‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬درنة‭ ‬جراء‭ ‬السيول‭.‬

وكان‭ ‬المستشار‭ ‬الإعلامي‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الليبي‭ ‬محمد‭ ‬مسعود‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬قتل‭ ‬150‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬جراء‭ ‬الفيضانات‭ ‬والسيول‭ ‬التي‭ ‬خلفها‭ ‬الإعصار‭ ‬دانيال‭ ‬في‭ ‬درنة‭ ‬ومناطق‭ ‬الجبل‭ ‬الأخضر‭ ‬وضواحي‭ ‬المرج،‭ ‬غير‭ ‬الأضرار‭ ‬المادية‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬أصابت‭ ‬الممتلكات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬تتّخذ‭ ‬من‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬مقرا‭ ‬أسامة‭ ‬حمّاد‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬إنقاذ‭ ‬ووزراء‭ ‬آخرين‭ ‬توجّهوا‭ ‬إلى‭ ‬درنة‭ ‬لمعاينة‭ ‬الأضرار‭. ‬

وأعلنت‭ ‬حكومة‭ ‬حمّاد‭ ‬المنافسة‭ ‬للحكومة‭ ‬الانتقالية‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬والمدعومة‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬درنة‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬منكوبة‮»‬‭ ‬أمس‭. ‬

ووصف‭ ‬خبراء‭ ‬العاصفة‭ ‬دانيال‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬أيضا‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬اليونان‭ ‬وتركيا‭ ‬وبلغاريا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬حيث‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬27‭ ‬قتيلا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬شديدة‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬كميّة‭ ‬المياه‭ ‬التي‭ ‬تساقطت‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‮»‬‭. ‬

وضربت‭ ‬العاصفة‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الأحد،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بلدة‭ ‬الجبل‭ ‬الأخضر‭ ‬الساحلية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بنغازي‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬حظر‭ ‬تجول‭ ‬وإغلاق‭ ‬للمدارس‭ ‬أياما‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬نشر‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬في‭ ‬درنة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬900‭ ‬كيلومتر‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة‭ ‬طرابلس‭. ‬

ويضم‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬حقول‭ ‬ومحطات‭ ‬النفط‭ ‬الرئيسية‭. ‬وأعلنت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنفط‭ ‬‮«‬حالة‭ ‬التأهب‭ ‬القصوى‮»‬‭ ‬وإيقاف‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬بين‭ ‬مواقع‭ ‬الإنتاج‭ ‬التي‭ ‬انخفض‭ ‬نشاطها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭. ‬

وأعلن‭ ‬مسعود‭ ‬فقدان‭ ‬سلطات‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬‮«‬الاتصال‭ ‬بتسعة‭ ‬جنود‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬الإنقاذ‭ ‬في‭ ‬درنة‮»‬‭. ‬

ووصف‭ ‬مسؤول‭ ‬بالمجلس‭ ‬البلدي‭ ‬لمدينة‭ ‬درنة‭ ‬الوضع‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬كارثي‮»‬‭ ‬و«خارج‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‮»‬‭ ‬ويتطلب‭ ‬‮«‬تدخلا‭ ‬عاجلا‭ ‬محليا‭ ‬ودوليا‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬ليبيا‭ ‬الأحرار‮»‬‭ ‬المحلية‭. ‬وأكد‭ ‬انهيار‭ ‬أربعة‭ ‬جسور‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬وسقوط‭ ‬مبنيين‭.‬

ويعتقد‭ ‬أن‭ ‬المئات‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬عالقين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬يصعب‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬فيما‭ ‬تحاول‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدة‭. ‬

وتشهد‭ ‬ليبيا،‭ ‬مالكة‭ ‬أكبر‭ ‬احتياطي‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬إفريقيا،‭ ‬فوضى‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭ ‬عام‭ ‬2011‭. ‬

وفي‭ ‬مصر‭ ‬المجاورة‭ ‬دعت‭ ‬السلطات‭ ‬إلى‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي‭ ‬المتاخم‭ ‬لشرق‭ ‬ليبيا،‭ ‬وأعلنت‭ ‬أنها‭ ‬بدأت‭ ‬الاستعدادات‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬العاصفة‭ ‬دانيال‭. ‬وتتوقع‭ ‬أجهزة‭ ‬الأرصاد‭ ‬هطول‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭.‬