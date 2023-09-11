Tuesday, 12 September 2023 04:51 GMT

إعصار ((دانيال)) يودي بحياة ألفى شخص ويتسبب بأضرار جسيمة في ليبيا

9/11/2023 7:18:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بنغازي‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬لقي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الفي‭ ‬شخص‭ ‬حتفهم‭ ‬جراء‭ ‬فيضانات‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬هطلت‭ ‬على‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬أمس‭.‬

وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬التقطها‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المنكوبة‭ ‬سيولا‭ ‬وحلية‭ ‬عارمة‭ ‬ومباني‭ ‬منهارة‭ ‬وأحياء‭ ‬بأكملها‭ ‬غارقة‭ ‬تحت‭ ‬المياه‭.‬

وذكر‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الليبي‭ ‬بقيادة‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬وفقد‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬خمسة‭ ‬وستة‭ ‬آلاف‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬درنة‭ ‬جراء‭ ‬السيول‭.‬

وكان‭ ‬المستشار‭ ‬الإعلامي‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الليبي‭ ‬محمد‭ ‬مسعود‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬قتل‭ ‬150‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬جراء‭ ‬الفيضانات‭ ‬والسيول‭ ‬التي‭ ‬خلفها‭ ‬الإعصار‭ ‬دانيال‭ ‬في‭ ‬درنة‭ ‬ومناطق‭ ‬الجبل‭ ‬الأخضر‭ ‬وضواحي‭ ‬المرج،‭ ‬غير‭ ‬الأضرار‭ ‬المادية‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬أصابت‭ ‬الممتلكات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬تتّخذ‭ ‬من‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬مقرا‭ ‬أسامة‭ ‬حمّاد‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬إنقاذ‭ ‬ووزراء‭ ‬آخرين‭ ‬توجّهوا‭ ‬إلى‭ ‬درنة‭ ‬لمعاينة‭ ‬الأضرار‭. ‬

وأعلنت‭ ‬حكومة‭ ‬حمّاد‭ ‬المنافسة‭ ‬للحكومة‭ ‬الانتقالية‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬والمدعومة‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬درنة‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬منكوبة‮»‬‭ ‬أمس‭. ‬

ووصف‭ ‬خبراء‭ ‬العاصفة‭ ‬دانيال‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬أيضا‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬اليونان‭ ‬وتركيا‭ ‬وبلغاريا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬حيث‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬27‭ ‬قتيلا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬شديدة‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬كميّة‭ ‬المياه‭ ‬التي‭ ‬تساقطت‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‮»‬‭. ‬

وضربت‭ ‬العاصفة‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الأحد،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بلدة‭ ‬الجبل‭ ‬الأخضر‭ ‬الساحلية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بنغازي‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬حظر‭ ‬تجول‭ ‬وإغلاق‭ ‬للمدارس‭ ‬أياما‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬نشر‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬في‭ ‬درنة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬900‭ ‬كيلومتر‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة‭ ‬طرابلس‭. ‬

ويضم‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬حقول‭ ‬ومحطات‭ ‬النفط‭ ‬الرئيسية‭. ‬وأعلنت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنفط‭ ‬‮«‬حالة‭ ‬التأهب‭ ‬القصوى‮»‬‭ ‬وإيقاف‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬بين‭ ‬مواقع‭ ‬الإنتاج‭ ‬التي‭ ‬انخفض‭ ‬نشاطها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭. ‬

وأعلن‭ ‬مسعود‭ ‬فقدان‭ ‬سلطات‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬‮«‬الاتصال‭ ‬بتسعة‭ ‬جنود‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬الإنقاذ‭ ‬في‭ ‬درنة‮»‬‭. ‬

ووصف‭ ‬مسؤول‭ ‬بالمجلس‭ ‬البلدي‭ ‬لمدينة‭ ‬درنة‭ ‬الوضع‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬كارثي‮»‬‭ ‬و«خارج‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‮»‬‭ ‬ويتطلب‭ ‬‮«‬تدخلا‭ ‬عاجلا‭ ‬محليا‭ ‬ودوليا‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬ليبيا‭ ‬الأحرار‮»‬‭ ‬المحلية‭. ‬وأكد‭ ‬انهيار‭ ‬أربعة‭ ‬جسور‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬وسقوط‭ ‬مبنيين‭.‬

ويعتقد‭ ‬أن‭ ‬المئات‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬عالقين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬يصعب‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬فيما‭ ‬تحاول‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدة‭. ‬

وتشهد‭ ‬ليبيا،‭ ‬مالكة‭ ‬أكبر‭ ‬احتياطي‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬إفريقيا،‭ ‬فوضى‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭ ‬عام‭ ‬2011‭. ‬

وفي‭ ‬مصر‭ ‬المجاورة‭ ‬دعت‭ ‬السلطات‭ ‬إلى‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي‭ ‬المتاخم‭ ‬لشرق‭ ‬ليبيا،‭ ‬وأعلنت‭ ‬أنها‭ ‬بدأت‭ ‬الاستعدادات‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬العاصفة‭ ‬دانيال‭. ‬وتتوقع‭ ‬أجهزة‭ ‬الأرصاد‭ ‬هطول‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭.‬

MENAFN11092023000055011008ID1107048869

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث