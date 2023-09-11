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مودي يشيد بالشراكة ((الاستراتيجية)) مع السعودية في إطار مشروع ممر ضخم

9/11/2023 7:18:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬نيودلهي‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أشادت‭ ‬الهند‭ ‬أمس‭ ‬بشراكتها‭ ‬‮«‬الاستراتيجية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬ممرّ‭ ‬ضخم‭ ‬يربط‭ ‬الهند‭ ‬وأوروبا،‭ ‬عبر‭ ‬خطوط‭ ‬سكك‭ ‬حديد‭ ‬ونقل‭ ‬بحري‭ ‬تمر‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي‭ ‬لولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬نيودلهي‭ ‬‮«‬معًا،‭ ‬حققنا‭ ‬بداية‭ ‬تاريخية‭ ‬لإنشاء‭ ‬ممرّ‭ ‬اقتصادي‮»‬‭.‬

السبت،‭ ‬شارك‭ ‬الزعيمان‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬خطط‭ ‬طموحة‭ ‬لإنشاء‭ ‬ممرّ‭ ‬ضخم‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬وستكون‭ ‬له‭ ‬انعكاسات‭ ‬جيوسياسية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭. ‬

وأضاف‭ ‬مودي‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬عقب‭ ‬اختتام‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يربط‭ ‬هذا‭ ‬الممرّ‭ ‬البلدَين‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬سيساهم‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاتصال‭ ‬الرقمي‭ ‬بين‭ ‬آسيا‭ ‬وغرب‭ ‬آسيا‭ ‬وأوروبا‮»‬‭. ‬

أطلقت‭ ‬الهند‭ ‬والسعودية،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والإمارات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬مبادرة‭ ‬لربط‭ ‬سكك‭ ‬حديد‭ ‬وموانئ‭ ‬وشبكات‭ ‬كهرباء‭ ‬وخطوط‭ ‬أنابيب‭ ‬لنقل‭ ‬الهيدروجين‭. ‬

واعتبر‭ ‬بايدن‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تمّ‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬خلال‭ ‬انعقاد‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬‮«‬تاريخي‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬در‭ ‬لايين‭ ‬أنّ‭ ‬المشروع‭ ‬‮«‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬مجرّد‭ ‬سكك‭ ‬حديد‭ ‬أو‭ ‬كابلات‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬جسر‭ ‬أخضر‭ ‬ورقمي‭ ‬بين‭ ‬القارات‭ ‬والحضارات‮»‬‭. ‬

وتعتبر‭ ‬الهند‭ - ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ - ‬كما‭ ‬السعودية‭ - ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬مصدّر‭ ‬للنفط‭ ‬الخام‭ ‬في‭ ‬العالم‭ - ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تمثّل‭ ‬خطوة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬التجارة‭ ‬الثنائية‭ ‬إلى‭ ‬42 ‭,‬ 8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وفقًا‭ ‬لوزارة‭ ‬الاستثمار‭ ‬السعودية‭.
‬وتابع‭ ‬مودي،‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬بثته‭ ‬وسائل‭ ‬إعلامية‭ ‬هندية‭ ‬رسمية،‭ ‬‮«‬باعتبارنا‭ ‬اقتصادَين‭ ‬من‭ ‬أسرع‭ ‬الاقتصادات‭ ‬نموًا‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إنّ‭ ‬تعاوننا‭ ‬المتبادل‭ ‬مهمّ‭ ‬للسلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بأسرها‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬أيضًا‭ ‬‮«‬تعتبر‭ ‬الهند‭ ‬السعودية‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬شركائها‭ ‬الاستراتيجيين‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الهندية‭ ‬أريندام‭ ‬باغشي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مودي‭ ‬وبن‭ ‬سلمان‭ ‬ناقشا‭ ‬قضايا‭ ‬تشمل‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬والتجارة‭ ‬والاستثمارات‭ ‬والدفاع‭. ‬

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