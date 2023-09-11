Tuesday, 12 September 2023 04:51 GMT

بالتعاون بين سيكو وأمانة الأعلى للمرأة..إطلاق برنامج ((التداول في الأسواق المالية))

9/11/2023 7:18:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬ببنك‭ ‬‮«‬سيكو‮»‬‭ ‬ومركز‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬بأمانة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬سيكون‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬التداول‭ ‬في‭ ‬الاسواق‭ ‬المالية‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بهدف‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التداول‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬وإكسابها‭ ‬الخبرة‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬أسواق‭ ‬الأسهم‭ ‬وإدارة‭ ‬المحافظ‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬كما‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬لفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للمهن‭ ‬النوعية‭ ‬المتاحة‭ ‬أمام‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭.‬

وسيتيح‭ ‬البرنامج،‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أسبوعين‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬المتطلعات‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاسواق‭ ‬المالية‭ ‬للتدريب‭ ‬المكثف‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬تداول‭ ‬افتراضية‭ ‬تحاكي‭ ‬البيئة‭ ‬الواقعية‭ ‬للأسواق‭ ‬العالمية‭. ‬

وستشمل‭ ‬التدريبات‭ ‬العملية‭ ‬للبرنامج‭ ‬تزويد‭ ‬المشاركات‭ ‬بمبالغ‭ ‬افتراضية‭ ‬للتداول‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تزويدهن‭ ‬بالبيانات‭ ‬المرتبطة‭ ‬باتجاهات‭ ‬السوق‭ ‬وأسعار‭ ‬الأسهم‭ ‬والمعلومات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬لاختبار‭ ‬قدراتهن‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المناسبة‭.‬

ويشمل‭ ‬البرنامج‭ ‬أيضاً‭ ‬جلسات‭ ‬إرشاد‭ ‬وتوجيه‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التداول‭ ‬والاستثمار،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬المشورة‭ ‬والنصائح‭ ‬اللازمة‭ ‬للمشاركات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جلسات‭ ‬تدريبية‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬تفاعلية‭ ‬يقدمها‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬المجال‭.‬

‭ ‬وتعتمد‭ ‬المنصة‭ ‬التدريبية‭ ‬على‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬حديثة‭ ‬تدعم‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬عبر‭ ‬الأجهزة‭ ‬المحمولة‭ ‬والحواسيب‭ ‬الشخصية،‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬سهلة‭ ‬الاستخدام‭ ‬ومرنة‭ ‬ومتاحة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬ومن‭ ‬أي‭ ‬مكان‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬البرنامج،‭ ‬سيتم‭ ‬تقييم‭ ‬أداء‭ ‬المشاركات‭ ‬لمنح‭ ‬الفائزة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬جائزة‭ ‬يقدمها‭ ‬البنك‭ ‬وتتمثل‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التداول‭ ‬الفعلية‭ (‬ sicolive ‭.‬ ‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبلغ‭ ‬نقدي‭ ‬لدعم‭ ‬بدء‭ ‬التداول‭.‬

‭ ‬يمكن‭ ‬المشاركة‭ ‬بملء‭ ‬استمارة‭ ‬خاصة‭ ‬بالبرنامج‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬ scw ‭.‬ bh ‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬أقصاه‭ ‬17‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭. ‬

MENAFN11092023000055011008ID1107048867

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث