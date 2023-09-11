بالتعاون بين سيكو وأمانة الأعلى للمرأة..إطلاق برنامج ((التداول في الأسواق المالية))
التاريخ
9/11/2023 7:18:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بالتعاون بين لجنة تكافؤ الفرص ببنك «سيكو» ومركز التوازن بين الجنسين بأمانة المجلس الأعلى للمرأة سيكون إطلاق برنامج «التداول في الاسواق المالية» خلال شهر سبتمبر الجاري، بهدف تنمية مهارات المرأة البحرينية في مجال التداول والاستثمار في الأسواق المالية العالمية وإكسابها الخبرة العملية في قطاع أسواق الأسهم وإدارة المحافظ الاستثمارية، كما يأتي هذا التعاون بين الطرفين لفتح آفاق جديدة للمهن النوعية المتاحة أمام المرأة البحرينية في الأسواق المالية.
وسيتيح البرنامج، الذي يمتد على مدى أسبوعين الفرصة أمام المتطلعات إلى العمل في مجال الاسواق المالية للتدريب المكثف على منصات تداول افتراضية تحاكي البيئة الواقعية للأسواق العالمية.
وستشمل التدريبات العملية للبرنامج تزويد المشاركات بمبالغ افتراضية للتداول بها إلى جانب تزويدهن بالبيانات المرتبطة باتجاهات السوق وأسعار الأسهم والمعلومات ذات الصلة لاختبار قدراتهن في اتخاذ القرارات المناسبة.
ويشمل البرنامج أيضاً جلسات إرشاد وتوجيه في مجال التداول والاستثمار، حيث يتم تقديم المشورة والنصائح اللازمة للمشاركات من خلال جلسات تدريبية وورش عمل تفاعلية يقدمها خبراء في المجال.
وتعتمد المنصة التدريبية على تكنولوجيا حديثة تدعم الوصول إليها عبر الأجهزة المحمولة والحواسيب الشخصية، مما يجعلها سهلة الاستخدام ومرنة ومتاحة في أي وقت ومن أي مكان.
وفي نهاية البرنامج، سيتم تقييم أداء المشاركات لمنح الفائزة بالمركز الأول جائزة يقدمها البنك وتتمثل في فتح حساب على منصة التداول الفعلية ( sicolive . )، بالإضافة إلى مبلغ نقدي لدعم بدء التداول.
يمكن المشاركة بملء استمارة خاصة بالبرنامج عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للمرأة scw . bh في موعد أقصاه 17 سبتمبر 2023.
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