وسيتيح‭ ‬البرنامج،‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أسبوعين‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬المتطلعات‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاسواق‭ ‬المالية‭ ‬للتدريب‭ ‬المكثف‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬تداول‭ ‬افتراضية‭ ‬تحاكي‭ ‬البيئة‭ ‬الواقعية‭ ‬للأسواق‭ ‬العالمية‭. ‬

وستشمل‭ ‬التدريبات‭ ‬العملية‭ ‬للبرنامج‭ ‬تزويد‭ ‬المشاركات‭ ‬بمبالغ‭ ‬افتراضية‭ ‬للتداول‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تزويدهن‭ ‬بالبيانات‭ ‬المرتبطة‭ ‬باتجاهات‭ ‬السوق‭ ‬وأسعار‭ ‬الأسهم‭ ‬والمعلومات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬لاختبار‭ ‬قدراتهن‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المناسبة‭.‬

ويشمل‭ ‬البرنامج‭ ‬أيضاً‭ ‬جلسات‭ ‬إرشاد‭ ‬وتوجيه‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التداول‭ ‬والاستثمار،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬المشورة‭ ‬والنصائح‭ ‬اللازمة‭ ‬للمشاركات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جلسات‭ ‬تدريبية‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬تفاعلية‭ ‬يقدمها‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬المجال‭.‬

‭ ‬وتعتمد‭ ‬المنصة‭ ‬التدريبية‭ ‬على‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬حديثة‭ ‬تدعم‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬عبر‭ ‬الأجهزة‭ ‬المحمولة‭ ‬والحواسيب‭ ‬الشخصية،‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬سهلة‭ ‬الاستخدام‭ ‬ومرنة‭ ‬ومتاحة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬ومن‭ ‬أي‭ ‬مكان‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬البرنامج،‭ ‬سيتم‭ ‬تقييم‭ ‬أداء‭ ‬المشاركات‭ ‬لمنح‭ ‬الفائزة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬جائزة‭ ‬يقدمها‭ ‬البنك‭ ‬وتتمثل‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التداول‭ ‬الفعلية‭ (‬ sicolive ‭.‬ ‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبلغ‭ ‬نقدي‭ ‬لدعم‭ ‬بدء‭ ‬التداول‭.‬

‭ ‬يمكن‭ ‬المشاركة‭ ‬بملء‭ ‬استمارة‭ ‬خاصة‭ ‬بالبرنامج‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬ scw ‭.‬ bh ‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬أقصاه‭ ‬17‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭. ‬