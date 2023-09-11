وجاء‭ ‬هذا‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬شراكة‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭: ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬ومؤسسة‭ ‬المبرّة‭ ‬الخليفية‭ ‬ومؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬وجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬وبوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬والجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬والجامعة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والجامعة‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومدرسة‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬الوطنية‭ ‬ومدرسة‭ ‬بيان‭ ‬البحرين‭ ‬ومدرسة‭ ‬سانت‭ ‬كريستوفر‭ ‬ومدرسة‭ ‬الحكمة‭ ‬الدولية‭. ‬وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬البرنامج،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬مطر‭ ‬رئيس‭ ‬تنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬تقديم‭ ‬فرص‭ ‬التطوير‭ ‬والتعليم‭ ‬للجيل‭ ‬الناشئ،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬صقل‭ ‬واحتضان‭ ‬كفاءاتهم‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬حوالي‭ ‬80‭ ‬طالبًا‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬جلسات‭ ‬التدريب‭ ‬النظري‭ ‬والعملي،‭ ‬لتوسعة‭ ‬خبراتهم‭ ‬ومعارفهم‭ ‬وإعدادهم‭ ‬لفرص‭ ‬العمل‭ ‬المستقبلية‭. ‬وقد‭ ‬تطوع‭ ‬60‭ ‬موظفًا‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لإنجاح‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬الجيل‭ ‬الصاعد‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬القطاع‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬شهدت‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬ EVOLVE ‮»»‬‭ ‬نجاحًا‭ ‬هائلاً،‭ ‬حيث‭ ‬استفاد‭ ‬79‭ ‬طالبًا‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬التدريب‭ ‬المهني،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬اكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬العملية‭. ‬وتم‭ ‬تنظيم‭ ‬حفل‭ ‬لتخريج‭ ‬الفوج‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬ومنح‭ ‬الطلبة‭ ‬شهادات‭ ‬مشاركة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تكريم‭ ‬الموظفين‭ ‬الذين‭ ‬أسهموا‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬المشاركين‭ ‬فيه‭. ‬ويواصل‭ ‬البنك‭ ‬التزامه‭ ‬بدعم‭ ‬الجيل‭ ‬الشاب‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬مسيرتها‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬توجهاته‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الجيل‭ ‬المستقبلي‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬القطاع‭.‬