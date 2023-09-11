((البحرين الوطني)) يختتم النسخة الثانية من برنامج التدريب الصيفي ((Evolve))
التاريخ
9/11/2023 7:18:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتم بنك البحرين الوطني ( NBB ) النسخة الثانية من برنامج التدريب الصيفي « EVOLVE »، حيث رحب البنك بعدد من طلبة المدارس والجامعات من جميع أنحاء البحرين، بهدف توسعة خبراتهم ومداركهم حول مختلف أنواع الخدمات المصرفية على مدى أشهر الصيف.
وجاء هذا التدريب في إطار شراكة جمعت بين بنك البحرين الوطني وعدد من المؤسسات البارزة في المملكة، بما في ذلك: المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ومؤسسة المبرّة الخليفية ومؤسسة إنجاز البحرين وجامعة البحرين وبوليتكنك البحرين والجامعة الأمريكية في البحرين والجامعة الأهلية والجامعة البريطانية في البحرين والجامعة الأوروبية في البحرين ومدرسة ابن خلدون الوطنية ومدرسة بيان البحرين ومدرسة سانت كريستوفر ومدرسة الحكمة الدولية. وتعليقًا على البرنامج، قال محمد مطر رئيس تنمية الموارد البشرية لدى بنك البحرين الوطني: «يسرنا تقديم فرص التطوير والتعليم للجيل الناشئ، بما يضمن صقل واحتضان كفاءاتهم. وفي عام 2023 نجحنا في تدريب حوالي 80 طالبًا من المدارس والجامعات من خلال تنظيم جلسات التدريب النظري والعملي، لتوسعة خبراتهم ومعارفهم وإعدادهم لفرص العمل المستقبلية. وقد تطوع 60 موظفًا من بنك البحرين الوطني لإنجاح هذا البرنامج، ما يعكس التزامنا بالاستثمار في المجتمع والمساهمة في خلق الجيل الصاعد من قادة القطاع».
وقد شهدت النسخة الأخيرة من EVOLVE »» نجاحًا هائلاً، حيث استفاد 79 طالبًا من فرصة التدريب المهني، علاوة على اكتساب الخبرة وتطوير مهاراتهم العملية. وتم تنظيم حفل لتخريج الفوج الثاني من البرنامج ومنح الطلبة شهادات مشاركة، إلى جانب تكريم الموظفين الذين أسهموا في تدريب المشاركين فيه. ويواصل البنك التزامه بدعم الجيل الشاب من الكفاءات البحرينية الراغبة في تأسيس مسيرتها المهنية في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، وذلك بما يتماشى مع توجهاته الرامية إلى تطوير الجيل المستقبلي من قادة القطاع.
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