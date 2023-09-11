((ألبا)) تنال الميدالية الفضية للتميز لعام 2023 من مجموعة ((براندون هول))
التاريخ
9/11/2023 7:18:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حصلت شركة ألمنيوم البحرين (البا)، أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، على الميدالية الفضية للتميز من مجموعة براندون هول لعام 2023 في فئة «أفضل برنامج تطوير لقادة الخطوط الأمامية»، وذلك من خلال برنامج التدريب والتطوير التابع للشركة. هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تكريم ألبا من قبل مجموعة براندون هول، حيث حازت الشركة جوائز المجموعة خلال الأعوام 2016، 2018، و2021.
يعدّ برنامج التدريب والتطوير إحدى المبادرات الرئيسية للشركة على مدى سنوات طويلة، حيث يهدف إلى تعزيز البحرنة من خلال رفع مستوى الكفاءات المهنية للكوادر الوطنية عبر البرامج الدراسية والتدريبية لبناء المهارات، مما يمكنهم مستقبلاً من تولي المناصب الإشرافية والقيادية بالشركة.
وفي تعليقه على هذه الجائزة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي قائلاً: يسرنا أن نكون ضمن نخبة الشركات المكرّمة من خلال فوزنا مرة أخرى بجائزة براندون هول المرموقة عن برنامج التدريب والتطوير التابع للشركة، والذي يعد إحدى المبادرات المهمة التي صممت لتناسب الاحتياجات التدريبية للموظفين، مما يؤكد التزام البا بتعزيز ثقافة التعلم والتطوير المستمرين تماشيًا مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030. وقد أتاح لنا هذا البرنامج تدريب مئات البحرينيين على مدى السنوات، حيث تفخر الشركة اليوم بنسبة بحرنة تبلغ 85 % من إجمالي القوى العاملة فيها».
الجدير بالذكر أن مجموعة براندون هول هي مؤسسة عالمية رائدة في مجال البحوث يقع مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعنى بتكريم المبادرات المتميزة وأفضل الممارسات في مجالات التعليم والتطوير، وتطوير القياديين، وتعزيز التنوع والإدماج، والعديد من الجوانب الأخرى المتعلقة بالموارد البشرية على مدى أكثر من 20 عامًا.
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