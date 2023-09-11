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((ألبا)) تنال الميدالية الفضية للتميز لعام 2023 من مجموعة ((براندون هول))

9/11/2023 7:18:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حصلت‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬البا‭)‬،‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬مصاهر‭ ‬الألمنيوم‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬للتميز‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬براندون‭ ‬هول‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬برنامج‭ ‬تطوير‭ ‬لقادة‭ ‬الخطوط‭ ‬الأمامية‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬التابع‭ ‬للشركة‭. ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬تكريم‭ ‬ألبا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬براندون‭ ‬هول،‭ ‬حيث‭ ‬حازت‭ ‬الشركة‭ ‬جوائز‭ ‬المجموعة‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬2016،‭ ‬2018،‭ ‬و2021‭.‬

يعدّ‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬إحدى‭ ‬المبادرات‭ ‬الرئيسية‭ ‬للشركة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬البحرنة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكفاءات‭ ‬المهنية‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬عبر‭ ‬البرامج‭ ‬الدراسية‭ ‬والتدريبية‭ ‬لبناء‭ ‬المهارات،‭ ‬مما‭ ‬يمكنهم‭ ‬مستقبلاً‭ ‬من‭ ‬تولي‭ ‬المناصب‭ ‬الإشرافية‭ ‬والقيادية‭ ‬بالشركة‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البا‭ ‬علي‭ ‬البقالي‭ ‬قائلاً‭: ‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬ضمن‭ ‬نخبة‭ ‬الشركات‭ ‬المكرّمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فوزنا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بجائزة‭ ‬براندون‭ ‬هول‭ ‬المرموقة‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬التابع‭ ‬للشركة،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬إحدى‭ ‬المبادرات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬صممت‭ ‬لتناسب‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التدريبية‭ ‬للموظفين،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬التزام‭ ‬البا‭ ‬بتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬التعلم‭ ‬والتطوير‭ ‬المستمرين‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭. ‬وقد‭ ‬أتاح‭ ‬لنا‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬تدريب‭ ‬مئات‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات،‭ ‬حيث‭ ‬تفخر‭ ‬الشركة‭ ‬اليوم‭ ‬بنسبة‭ ‬بحرنة‭ ‬تبلغ‭ ‬85 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬براندون‭ ‬هول‭ ‬هي‭ ‬مؤسسة‭ ‬عالمية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحوث‭ ‬يقع‭ ‬مقرها‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وتعنى‭ ‬بتكريم‭ ‬المبادرات‭ ‬المتميزة‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التعليم‭ ‬والتطوير،‭ ‬وتطوير‭ ‬القياديين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنوع‭ ‬والإدماج،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬الأخرى‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالموارد‭ ‬البشرية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عامًا‭.‬

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