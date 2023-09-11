يعدّ‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬إحدى‭ ‬المبادرات‭ ‬الرئيسية‭ ‬للشركة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬البحرنة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكفاءات‭ ‬المهنية‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬عبر‭ ‬البرامج‭ ‬الدراسية‭ ‬والتدريبية‭ ‬لبناء‭ ‬المهارات،‭ ‬مما‭ ‬يمكنهم‭ ‬مستقبلاً‭ ‬من‭ ‬تولي‭ ‬المناصب‭ ‬الإشرافية‭ ‬والقيادية‭ ‬بالشركة‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البا‭ ‬علي‭ ‬البقالي‭ ‬قائلاً‭: ‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬ضمن‭ ‬نخبة‭ ‬الشركات‭ ‬المكرّمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فوزنا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بجائزة‭ ‬براندون‭ ‬هول‭ ‬المرموقة‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬التابع‭ ‬للشركة،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬إحدى‭ ‬المبادرات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬صممت‭ ‬لتناسب‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التدريبية‭ ‬للموظفين،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬التزام‭ ‬البا‭ ‬بتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬التعلم‭ ‬والتطوير‭ ‬المستمرين‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭. ‬وقد‭ ‬أتاح‭ ‬لنا‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬تدريب‭ ‬مئات‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات،‭ ‬حيث‭ ‬تفخر‭ ‬الشركة‭ ‬اليوم‭ ‬بنسبة‭ ‬بحرنة‭ ‬تبلغ‭ ‬85 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬براندون‭ ‬هول‭ ‬هي‭ ‬مؤسسة‭ ‬عالمية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحوث‭ ‬يقع‭ ‬مقرها‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وتعنى‭ ‬بتكريم‭ ‬المبادرات‭ ‬المتميزة‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التعليم‭ ‬والتطوير،‭ ‬وتطوير‭ ‬القياديين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنوع‭ ‬والإدماج،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬الأخرى‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالموارد‭ ‬البشرية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عامًا‭.‬