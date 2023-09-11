وكيل الداخلية: دور ريادي لكلية بوليتكنك البحرين في تلبية احتياجات سوق العمل
التاريخ
9/11/2023 7:18:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية البروفيسور كيران أوكاهون الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) والوفد المرافق له.
في مستهل اللقاء، رحب وكيل وزارة الداخلية بالرئيس التنفيذي للكلية والحضور، مؤكداً تقديره للجهود التي تبذلها كلية البحرين التقنية في تطوير الكفاءات الفنية والعلمية للكوادر ودورها الريادي في تلبية احتياجات سوق العمل بمختلف التخصصات.
كما تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والتنسيق بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء العميد عادل عبدالله أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية.
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