بمشاركة البحرين.. وزراء البيئة الخليجيون يناقشون الخطـة الاسـتراتـيجية البيئية لدول مجلس التعاون
التاريخ
9/11/2023 7:18:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الخامس والعشرين للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون، والذي عُقد أمس في مدينة مسقط بسلطنة عمان الشقيقة.
وعقد الاجتماع برئاسة المهندس سالم بن سعيد العوفي وزير الطاقة والمعادن وبحضور السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من كبار المسؤولين والمتخصصين بشؤون البيئة والمناخ والمدعوين.
وأكد وزير النفط والبيئة حرص مملكة البحرين على تعزيز أواصر التعاون وتنسيق وتوحيد مواقف دول المجلس في كل المحافل البيئية الدولية، مشيدا بما اتخذه الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون من قرارات مهمة وهادفة وبناءة في الاجتماعات السابقة والتي ساهمت في دفع مسيرة العمل البيئي المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
وقدم وزير النفط والبيئة خالص الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، لما يولونه من الدعم المستمر والمتواصل للعمل الخليجي المشترك، والجهود الحثيثة للحفاظ على البيئة والتغير المناخي في دول المجلس، مشيداً سعادته بجهود اللجان والعاملين في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على تعاونهم الدائم وحرصهم المستمر على دفع مسيرة العمل الخليجي نحو التكامل المنشود.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال ذات الشأن البيئي والمناخي، والتي تضمنت الخطة الاستراتيجية البيئية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتوجهات البيئية لدول المجلس ومتطلبات الوضع الراهن، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ودور دول المجلس في مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ القادم
COP 28، والبوابة البيئية الخليجية، ومستجدات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة - مكتب غرب آسيا (( UNEP / ROWA ، وكذلك دور دول المجلس في اتفاقية منع التلوث البلاستيكي المرتقبة، ومستجدات التزامات دول المجلس بشأن اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وجهود ومبادرات دول المجلس تجاه اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، وعدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون البيئي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
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