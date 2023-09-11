وعقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬برئاسة‭ ‬المهندس‭ ‬سالم‭ ‬بن‭ ‬سعيد‭ ‬العوفي‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬والمعادن‭ ‬وبحضور‭ ‬السيد‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمتخصصين‭ ‬بشؤون‭ ‬البيئة‭ ‬والمناخ‭ ‬والمدعوين‭. ‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬وتنسيق‭ ‬وتوحيد‭ ‬مواقف‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المحافل‭ ‬البيئية‭ ‬الدولية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بما‭ ‬اتخذه‭ ‬الوزراء‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬شؤون‭ ‬البيئة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬مهمة‭ ‬وهادفة‭ ‬وبناءة‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السابقة‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬البيئي‭ ‬المشترك‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وقدم‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لأصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬لما‭ ‬يولونه‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬المستمر‭ ‬والمتواصل‭ ‬للعمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك،‭ ‬والجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والتغير‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬مشيداً‭ ‬سعادته‭ ‬بجهود‭ ‬اللجان‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬الدائم‭ ‬وحرصهم‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬نحو‭ ‬التكامل‭ ‬المنشود‭. ‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المهمة‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬ذات‭ ‬الشأن‭ ‬البيئي‭ ‬والمناخي،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬البيئية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬والتوجهات‭ ‬البيئية‭ ‬لدول‭ ‬المجلس‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن،‭ ‬ومبادرة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الأخضر،‭ ‬ودور‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬لاتفاقية‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬القادم‭

‬ COP 28،‭ ‬والبوابة‭ ‬البيئية‭ ‬الخليجية،‭ ‬ومستجدات‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيئة‭ - ‬مكتب‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ((‬ UNEP ‭/‬ ROWA ،‭ ‬وكذلك‭ ‬دور‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬منع‭ ‬التلوث‭ ‬البلاستيكي‭ ‬المرتقبة،‭ ‬ومستجدات‭ ‬التزامات‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬بشأن‭ ‬اتفاقية‭ ‬فيينا‭ ‬لحماية‭ ‬طبقة‭ ‬الأوزون،‭ ‬وجهود‭ ‬ومبادرات‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬تجاه‭ ‬اتفاقية‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬الفطرية‭ ‬ومواطنها‭ ‬الطبيعية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬البيئي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬