غدا.. انطلاق المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة
التاريخ
9/11/2023 7:18:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الشارقة: السيد زهرة
تنطلق يوم غد الأربعاء فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، هذا العام تحت شعار «موارد اليوم – ثروة الغد»، حيث يناقش المنتدى تحديات استثمار الموارد الطبيعية والبشرية، ويستشرف من خلال نخبة من ذوي الاختصاص ثروات المستقبل وكيفية تحقيق الجاهزية للتعامل معها، ودور الاتصال في بناء الشراكات المحلية والدولية وبناء الثقافات التنموية، في سلسلة من الجلسات والحوارات وورش العمل والملتقيات المتخصصة، يشارك في تنظيمها شركاء ومؤسسات ومنظمات محلية ودولية.
ويستضيف المنتدى على مدى يومي 13 و14 سبتمبر الجاري فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بمشاركة جميع المهتمين بقضايا الاستدامة، والأمن السيبراني، واللغة العربية، والإعلام، للتعرف على آراء وتجارب أبرز الخبراء في هذه المجالات، ومناقشة تحدياتها الراهنة ومستقبلها، وذلك في 4 ملتقيات متخصصة تقدم 19 فعالية ينظمها المنتدى بالشراكة مع مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية.
ونظراً إلى ما تمثله قضايا البيئة والتغير المناخي من شغل شاغل للحكومات والمنظمات الدولية باعتبارها التحدي الأكبر للتنمية، عقد المنتدى عددا من الشراكات النوعية لتنظيم فعاليات للوقوف على أبرز التحديات البيئية، ووضع الحلول المبتكرة للاستدامة، أبرزها خطاب ملهم بعنوان: «الأمن الغذائي.. قصة نجاح من الإمارات إلى العالم»، تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة، يسلط الضوء على استراتيجية الدولة لاستدامة الغذاء، وأبرز الممارسات المتبعة في الدولة وأوجه التعاون لتحقيق الأمن الغذائي، وينظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة مشروع «الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة.. الواقع، الممارسات، التحديات، آفاق المستقبل»، حيث يركز على دراسة واقع ممارسة الاتصال الحكومي في الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة من منظور علمي ومعرفي جديد.
وفي نفس الإطار، ينظم المنتدى بالتعاون مع مؤسسة ربع قرن جلسة حوارية لأعضاء مجلس شورى أطفال وشباب الشارقة، بعنوان: «الاستدامة (الموارد الطبيعية والبيئة)»، للخروج بمجموعة مقترحات لدعم محور الاستدامة والتغير المناخي في مؤتمر ( COP 28)، من وجهة نظر الأجيال الصاعدة، وفي حين تقدم مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» خطابا بعنوان: «نتائج دراسة أثر الدعم الحكومي على استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وتركز على مجموعة من المحاور المهمة في تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعقد المنتدى خطابا بعنوان: «وسائل الإعلام التفاعلية كأداة اتصال لإشراك الشباب في قضايا المناخ» حيث يناقش كيف يمكن للتكنولوجيا الجديدة إشراك الشباب في قضايا المناخ، ويقدم المنتدى جلسة حوارية بعنوان: «ممارسات متوازنة.. عالم أخضر»، تناقش العلاقة بين قطاعات الطاقة والتعدين والصناعات الثقيلة من جهة، وقضايا الاستدامة وتحقيق التوازن البيئي من ناحية أخرى.
وضمن فعاليات ملتقى الإعلام العالمي، ينظم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 5 جلسات حوارية قبيل وضمن فعاليات المنتدى، تشمل ثلاث فعاليات استباقية، تحمل الأولى عنوان «دور الإعلام في إبراز قضايا الاستدامة»، وهي جلسة حوارية تناقش دور الإعلام المتخصص في الإضاءة على قضايا الاستدامة، والثانية تحت عنوان: «التغطيات الإعلامية للتغير المناخي: نماذج عالمية»، تناقش تغطية موضوعات التغير المناخي في وسائل الإعلام العالمية، بينما تنعقد الثالثة تحت عنوان «تغطية البيئة في وسائل الإعلام: لمحة تاريخية» تركز بوجه خاص على الأدوات والأساليب الإعلامية في تغطية قضايا البيئة بين الماضي والحاضر.
ومع انطلاق أعمال المنتدى، يتضمن برنامج اليوم الأول 13 سبتمبر، جلسة حوارية بعنوان: «مفاهيم الاقتصاد الأخضر في المحتوى الإعلامي: بين الموضوعية والمجادلة»، تستعرض مفاهيم الاقتصاد الأخضر، وطرق تناول مؤثري التواصل الاجتماعي لها، إضافة إلى جلسة «الإعلام والأمن الغذائي: فرص وتحديات»، التي ستتناول قضايا الأمن الغذائي من منظور الإعلام الدولي، والفرص المتاحة لإبرازها وكيفية التعامل مع تحدياتها.
تأكيداً لحرصه على تعزيز الاهتمام باللغة الأم باعتبارها حاضنة المجتمعات ووعاء ثقافتها، ينظم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، بالتعاون مع «منصة ألف للتعليم» و«مجلس شباب اللغة العربية» التابع لمركز الشباب العربي، «ملتقى اللغة العربية» خلال اليوم الثاني 14 سبتمبر، الذي يتضمن 3 جلسات متخصصة، الأولى بعنوان: «جلسة قياس وتقييم اللغة العربية» لتسليط الضوء على التحديات الحالية حول تقييم اللغة العربية وكيفية التغلب عليها، والثانية بعنوان: «جلسة تعليم وتعلم اللغة العربية في العصر الرقمي»، تناقش طرق الارتقاء بمنظومة تعليم اللغة العربية عبر التطبيقات الحديثة، وتحديات تعليم اللغة في المدارس، وثالثة بعنوان «جلسة ضاد تنطق على طريقة الشباب»، وتستضيف عدداً من الشباب للتعرف على الاستخدامات المعاصرة للغة العربية لدى الأجيال الجديدة.
ومع تنامي دور المعلومات والبيانات باعتبارها من ثروات العصر، ينظم مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات «ملتقى الأمن السيبراني»، ويتضمن 5 محاضرات توعوية، وهي «البصمة والمواطنة الرقمية»، و«الهندسة الاجتماعية - كيف نحمي أنفسنا منها؟»، حيث تعد الهندسة الاجتماعية من أحدث وأخطر الطرق التي يلجأ إليها المحتالون للتسلل إلى البيانات، و«الحوكمة والمرونة السيبرانية»، للتعريف بأهمية حوكمة البيانات، و«إنترنت الأشياء وإدارة الأزمات السيبرانية»، التي تناقش كيفية تفعيل الشراكات بين الجهات الحكومية وإدارات الاتصال الحكومي والإعلام من أجل التواصل مع الجمهور وتعزيز ثقته بمؤسساته وبياناته، وأخيراً «مستقبل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني»، وتستعرض تأثير هذه التقنية على الوظائف البشرية، وتحديد السبيل الأمثل لاستثمارها لدعم المجتمعات نحو التنمية والاستدامة والاستقرار.
يذكر أن المنتدى يوفر منصة دولية موجهة نحو الارتقاء بصناعة الاتصالات على المستويين المحلي والعالمي. وستقدم الدورة الثانية عشرة للمنتدى برنامجًا حافلًا بأكثر من 90 نشاطًا، بما في ذلك حلقات نقاش وخطابات وورش عمل، بالإضافة إلى الأنشطة السابقة للمنتدى والبرامج المتنوعة التي يقودها أكثر من 250 خبيرًا محليًا وعالميًا على رأسهم «أفضل قاض في العالم» فرانك كابريو وذلك انطلاقا من حرص المنتدى على تسليط الضوء على الأفراد الذين أحدثوا تأثيرًا تحويليًا في مجتمعاتهم.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد الحضور في المنتدى خلال الدورات السابقة بلغ 23273 مشاركا، كما استضاف المنتدى 303 متحدثين، وبلغت التغطيات الإعلامية 10734 تغطية على مدار الدورات السابقة.
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