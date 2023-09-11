غدا.. انطلاق المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة





تنطلق‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الأربعاء‭ ‬فعاليات‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الشارقة،‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬موارد‭ ‬اليوم‭ ‬ – ‭ ‬ثروة‭ ‬الغد‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يناقش‭ ‬المنتدى‭ ‬تحديات‭ ‬استثمار‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬والبشرية،‭ ‬ويستشرف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاختصاص‭ ‬ثروات‭ ‬المستقبل‭ ‬وكيفية‭ ‬تحقيق‭ ‬الجاهزية‭ ‬للتعامل‭ ‬معها،‭ ‬ودور‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الشراكات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬وبناء‭ ‬الثقافات‭ ‬التنموية،‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬والحوارات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬والملتقيات‭ ‬المتخصصة،‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬تنظيمها‭ ‬شركاء‭ ‬ومؤسسات‭ ‬ومنظمات‭ ‬محلية‭ ‬ودولية‭. ‬

ويستضيف‭ ‬المنتدى‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومي‭ ‬13‭ ‬و14‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬فعاليات‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬بمشاركة‭ ‬جميع‭ ‬المهتمين‭ ‬بقضايا‭ ‬الاستدامة،‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬واللغة‭ ‬العربية،‭ ‬والإعلام،‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬آراء‭ ‬وتجارب‭ ‬أبرز‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجالات،‭ ‬ومناقشة‭ ‬تحدياتها‭ ‬الراهنة‭ ‬ومستقبلها،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬ملتقيات‭ ‬متخصصة‭ ‬تقدم‭ ‬19‭ ‬فعالية‭ ‬ينظمها‭ ‬المنتدى‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬ومنظمات‭ ‬دولية‭ ‬ومحلية‭. ‬

ونظراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تمثله‭ ‬قضايا‭ ‬البيئة‭ ‬والتغير‭ ‬المناخي‭ ‬من‭ ‬شغل‭ ‬شاغل‭ ‬للحكومات‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬باعتبارها‭ ‬التحدي‭ ‬الأكبر‭ ‬للتنمية،‭ ‬عقد‭ ‬المنتدى‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬النوعية‭ ‬لتنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬البيئية،‭ ‬ووضع‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬للاستدامة،‭ ‬أبرزها‭ ‬خطاب‭ ‬ملهم‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬الأمن‭ ‬الغذائي‭.. ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬إلى‭ ‬العالم‮»‬،‭ ‬تنظمه‭ ‬وزارة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬والبيئة،‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬استراتيجية‭ ‬الدولة‭ ‬لاستدامة‭ ‬الغذاء،‭ ‬وأبرز‭ ‬الممارسات‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬وأوجه‭ ‬التعاون‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وينظم‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الشارقة‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬الشارقة‭.. ‬الواقع،‭ ‬الممارسات،‭ ‬التحديات،‭ ‬آفاق‭ ‬المستقبل‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬واقع‭ ‬ممارسة‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬الدوائر‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬الشارقة‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬علمي‭ ‬ومعرفي‭ ‬جديد‭. ‬

وفي‭ ‬نفس‭ ‬الإطار،‭ ‬ينظم‭ ‬المنتدى‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬ربع‭ ‬قرن‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬شورى‭ ‬أطفال‭ ‬وشباب‭ ‬الشارقة،‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬الاستدامة‭ (‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬والبيئة‭)‬‮»‬،‭ ‬للخروج‭ ‬بمجموعة‭ ‬مقترحات‭ ‬لدعم‭ ‬محور‭ ‬الاستدامة‭ ‬والتغير‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ (‬ COP 28‭)‬،‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬الأجيال‭ ‬الصاعدة،‭ ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬تقدم‭ ‬مؤسسة‭ ‬الشارقة‭ ‬لدعم‭ ‬المشاريع‭ ‬الريادية‭ ‬‮«‬رواد‮»‬‭ ‬خطابا‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬نتائج‭ ‬دراسة‭ ‬أثر‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬المشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‮»‬،‭ ‬وتركز‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬وإدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬ويعقد‭ ‬المنتدى‭ ‬خطابا‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬التفاعلية‭ ‬كأداة‭ ‬اتصال‭ ‬لإشراك‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬المناخ‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬يناقش‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬الجديدة‭ ‬إشراك‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬المناخ،‭ ‬ويقدم‭ ‬المنتدى‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬ممارسات‭ ‬متوازنة‭.. ‬عالم‭ ‬أخضر‮»‬،‭ ‬تناقش‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬قطاعات‭ ‬الطاقة‭ ‬والتعدين‭ ‬والصناعات‭ ‬الثقيلة‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وقضايا‭ ‬الاستدامة‭ ‬وتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬البيئي‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭. ‬

وضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬ملتقى‭ ‬الإعلام‭ ‬العالمي،‭ ‬ينظم‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬5‭ ‬جلسات‭ ‬حوارية‭ ‬قبيل‭ ‬وضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬المنتدى،‭ ‬تشمل‭ ‬ثلاث‭ ‬فعاليات‭ ‬استباقية،‭ ‬تحمل‭ ‬الأولى‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬دور‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬قضايا‭ ‬الاستدامة‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬تناقش‭ ‬دور‭ ‬الإعلام‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الإضاءة‭ ‬على‭ ‬قضايا‭ ‬الاستدامة،‭ ‬والثانية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬التغطيات‭ ‬الإعلامية‭ ‬للتغير‭ ‬المناخي‭: ‬نماذج‭ ‬عالمية‮»‬،‭ ‬تناقش‭ ‬تغطية‭ ‬موضوعات‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬العالمية،‭ ‬بينما‭ ‬تنعقد‭ ‬الثالثة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬تغطية‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭: ‬لمحة‭ ‬تاريخية‮»‬‭ ‬تركز‭ ‬بوجه‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬الأدوات‭ ‬والأساليب‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬قضايا‭ ‬البيئة‭ ‬بين‭ ‬الماضي‭ ‬والحاضر‭.

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ومع‭ ‬انطلاق‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى،‭ ‬يتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬13‭ ‬سبتمبر،‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬مفاهيم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأخضر‭ ‬في‭ ‬المحتوى‭ ‬الإعلامي‭: ‬بين‭ ‬الموضوعية‭ ‬والمجادلة‮»‬،‭ ‬تستعرض‭ ‬مفاهيم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأخضر،‭ ‬وطرق‭ ‬تناول‭ ‬مؤثري‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬جلسة‭ ‬‮«‬الإعلام‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭: ‬فرص‭ ‬وتحديات‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬ستتناول‭ ‬قضايا‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬الإعلام‭ ‬الدولي،‭ ‬والفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬لإبرازها‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تحدياتها‭. ‬

تأكيداً‭ ‬لحرصه‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الاهتمام‭ ‬باللغة‭ ‬الأم‭ ‬باعتبارها‭ ‬حاضنة‭ ‬المجتمعات‭ ‬ووعاء‭ ‬ثقافتها،‭ ‬ينظم‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬منصة‭ ‬ألف‭ ‬للتعليم‮»‬‭ ‬و«مجلس‭ ‬شباب‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لمركز‭ ‬الشباب‭ ‬العربي،‭ ‬‮«‬ملتقى‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬14‭ ‬سبتمبر،‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬3‭ ‬جلسات‭ ‬متخصصة،‭ ‬الأولى‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬جلسة‭ ‬قياس‭ ‬وتقييم‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‮»‬‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬الحالية‭ ‬حول‭ ‬تقييم‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬وكيفية‭ ‬التغلب‭ ‬عليها،‭ ‬والثانية‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬جلسة‭ ‬تعليم‭ ‬وتعلم‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الرقمي‮»‬،‭ ‬تناقش‭ ‬طرق‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬تعليم‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬عبر‭ ‬التطبيقات‭ ‬الحديثة،‭ ‬وتحديات‭ ‬تعليم‭ ‬اللغة‭ ‬في‭ ‬المدارس،‭ ‬وثالثة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬جلسة‭ ‬ضاد‭ ‬تنطق‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬الشباب‮»‬،‭ ‬وتستضيف‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬الاستخدامات‭ ‬المعاصرة‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭ ‬لدى‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة‭. ‬

ومع‭ ‬تنامي‭ ‬دور‭ ‬المعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬باعتبارها‭ ‬من‭ ‬ثروات‭ ‬العصر،‭ ‬ينظم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬لحكومة‭ ‬الإمارات‭ ‬‮«‬ملتقى‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‮»‬،‭ ‬ويتضمن‭ ‬5‭ ‬محاضرات‭ ‬توعوية،‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬البصمة‭ ‬والمواطنة‭ ‬الرقمية‮»‬،‭ ‬و«الهندسة‭ ‬الاجتماعية‭ - ‬كيف‭ ‬نحمي‭ ‬أنفسنا‭ ‬منها؟‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬الهندسة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬وأخطر‭ ‬الطرق‭ ‬التي‭ ‬يلجأ‭ ‬إليها‭ ‬المحتالون‭ ‬للتسلل‭ ‬إلى‭ ‬البيانات،‭ ‬و«الحوكمة‭ ‬والمرونة‭ ‬السيبرانية‮»‬،‭ ‬للتعريف‭ ‬بأهمية‭ ‬حوكمة‭ ‬البيانات،‭ ‬و«إنترنت‭ ‬الأشياء‭ ‬وإدارة‭ ‬الأزمات‭ ‬السيبرانية‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تناقش‭ ‬كيفية‭ ‬تفعيل‭ ‬الشراكات‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬وإدارات‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬والإعلام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقته‭ ‬بمؤسساته‭ ‬وبياناته،‭ ‬وأخيراً‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‮»‬،‭ ‬وتستعرض‭ ‬تأثير‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬على‭ ‬الوظائف‭ ‬البشرية،‭ ‬وتحديد‭ ‬السبيل‭ ‬الأمثل‭ ‬لاستثمارها‭ ‬لدعم‭ ‬المجتمعات‭ ‬نحو‭ ‬التنمية‭ ‬والاستدامة‭ ‬والاستقرار‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬يوفر‭ ‬منصة‭ ‬دولية‭ ‬موجهة‭ ‬نحو‭ ‬الارتقاء‭ ‬بصناعة‭ ‬الاتصالات‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي‭. ‬وستقدم‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬للمنتدى‭ ‬برنامجًا‭ ‬حافلًا‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬نشاطًا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حلقات‭ ‬نقاش‭ ‬وخطابات‭ ‬وورش‭ ‬عمل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأنشطة‭ ‬السابقة‭ ‬للمنتدى‭ ‬والبرامج‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬خبيرًا‭ ‬محليًا‭ ‬وعالميًا‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬قاض‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬فرانك‭ ‬كابريو‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬المنتدى‭ ‬على‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬أحدثوا‭ ‬تأثيرًا‭ ‬تحويليًا‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتهم‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬خلال‭ ‬الدورات‭ ‬السابقة‭ ‬بلغ‭ ‬23273‭ ‬مشاركا،‭ ‬كما‭ ‬استضاف‭ ‬المنتدى‭ ‬303‭ ‬متحدثين،‭ ‬وبلغت‭ ‬التغطيات‭ ‬الإعلامية‭ ‬10734‭ ‬تغطية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الدورات‭ ‬السابقة‭.‬