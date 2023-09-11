إطلاق برنامج ((الطبيب المقيم))فتح باب القبول في البرامج التدريبية للأطباء في مختلف التخصصات
التاريخ
9/11/2023 7:18:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الطبية أن مملكة البحرين تولي القطاع الصحي الاهتمام التام، وتسعى لتحقيق الاستدامة والتميز في تقديم الخدمات الصحية، وذلك بما يتماشى مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن حكومة مملكة البحرين تحرص على زيادة القدرة الاستيعابية للتدريب الطبي، وتوفير الفرص المناسبة لهم، وذلك إيماناً بالدور الأساسي للتدريب الطبي في رفع كفاءة الأطباء البحرينيين، بما ينعكس على جودة الرعاية الصحية.
جاء ذلك لدى إعلان المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة وصندوق العمل (تمكين) إطلاق برنامج «الطبيب المقيم» البورد العربي والبورد السعودي، الذي سيتم من خلاله فتح باب القبول في الشواغر التدريبية للعام الأكاديمي 2023-2024 في مختلف تخصصات الطب البشري.
وأشار خلال إعلان إطلاق البرنامج إلى أن أبواب التقديم للشواغر التدريبية فتحت اعتبارا من أمس الإثنين الموافق 11/9/2023 حتى 17/9/2023، على أن يتم التقديم عبر الرابط الإلكتروني في موقع وزارة الصحة، مبيناً أن فتح باب الالتحاق بالتدريب سيشمل مجموعة من التخصصات، أبرزها: الأمراض الباطنية، علم الأمراض، الأنف والأذن والحنجرة، أمراض النساء والولادة، الطب النفسي، التخدير والعناية المركزة، الجراحة العامة، الجراحة العظمية، جراحة الأطفال، طب الأطفال، الحوادث والطوارئ، طب وجراحة العيون، طب الأشعة، الجراحة التجميلية، جراحة المسالك البولية، جراحة المخ والأعصاب وطب العائلة.
من جانبها، أكّدت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة الدعم اللامحدود الذي توليه مملكة البحرين للأطباء من الكوادر الوطنية، الذي يجسد أهمية الاستثمار في العنصر البشري كونه محور التنمية الشاملة في كافة القطاعات ومن أهمها القطاع الصحي، منوهةً إلى أن إطلاق برنامج «الطبيب المقيم»، سيسهم في تدريب المزيد من الأطباء بما يحقق التطلعات المنشودة.
كما أكدت مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» أنّ البرنامج يمثل جزءًا من التزام تمكين بتطوير الكوادر الوطنية، ولا سيما في القطاع الصحي، وخلق المزيد من الفرص لتدريب وتأهيل البحرينيين لجعلهم الخيار الافضل في سوق العمل ورفد فرص عمل واعدة في القطاع الصحي بما يسهم في تحقيق الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
يذكر أن المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الطبية يختص بالقيام بما يلزم لضمان الامتثال لمعايير الاعتماد الوطنية والدولية بشأن التدريب الصحي، وتحسين نتائج التدريب بهدف إعداد وتطوير وتأهيل العاملين في القطاع الصحي، مع رفع كفاءتهم وتحسين أدائهم المهني بما يحقق التطور الشامل للخدمات الطبية والصحية بالمملكة، وذلك من خلال الإشراف على إنشاء ومتابعة وتقويم برامج التدريب وإعدادها للحصول على الاعتراف الدولي، ووضع آلية لإصدار الشهادات في كل من التخصصات والبرامج الصحية الوطنية ووضع معادلة وتقويم الشهادات المهنية الممنوحة من قبل البرامج التدريبية المختلفة.
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