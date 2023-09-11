وأوضح‭ ‬أن‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬القدرة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬للتدريب‭ ‬الطبي،‭ ‬وتوفير‭ ‬الفرص‭ ‬المناسبة‭ ‬لهم،‭ ‬وذلك‭ ‬إيماناً‭ ‬بالدور‭ ‬الأساسي‭ ‬للتدريب‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬إعلان‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للدراسات‭ ‬والتخصصات‭ ‬الطبية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الطبيب‭ ‬المقيم‮»‬‭ ‬البورد‭ ‬العربي‭ ‬والبورد‭ ‬السعودي،‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬القبول‭ ‬في‭ ‬الشواغر‭ ‬التدريبية‭ ‬للعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬تخصصات‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭. ‬

وأشار‭ ‬خلال‭ ‬إعلان‭ ‬إطلاق‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أبواب‭ ‬التقديم‭ ‬للشواغر‭ ‬التدريبية‭ ‬فتحت‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬الموافق‭ ‬11‭/‬9‭/‬2023‭ ‬حتى‭ ‬17/9/2023،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التقديم‭ ‬عبر‭ ‬الرابط‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالتدريب‭ ‬سيشمل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التخصصات،‭ ‬أبرزها‭: ‬الأمراض‭ ‬الباطنية،‭ ‬علم‭ ‬الأمراض،‭ ‬الأنف‭ ‬والأذن‭ ‬والحنجرة،‭ ‬أمراض‭ ‬النساء‭ ‬والولادة،‭ ‬الطب‭ ‬النفسي،‭ ‬التخدير‭ ‬والعناية‭ ‬المركزة،‭ ‬الجراحة‭ ‬العامة،‭ ‬الجراحة‭ ‬العظمية،‭ ‬جراحة‭ ‬الأطفال،‭ ‬طب‭ ‬الأطفال،‭ ‬الحوادث‭ ‬والطوارئ،‭ ‬طب‭ ‬وجراحة‭ ‬العيون،‭ ‬طب‭ ‬الأشعة،‭ ‬الجراحة‭ ‬التجميلية،‭ ‬جراحة‭ ‬المسالك‭ ‬البولية،‭ ‬جراحة‭ ‬المخ‭ ‬والأعصاب‭ ‬وطب‭ ‬العائلة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكّدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬الدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للأطباء‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬أهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭ ‬كونه‭ ‬محور‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬ومن‭ ‬أهمها‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬منوهةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الطبيب‭ ‬المقيم‮»‬،‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬أنّ‭ ‬البرنامج‭ ‬يمثل‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬تمكين‭ ‬بتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬وخلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬لتدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬البحرينيين‭ ‬لجعلهم‭ ‬الخيار‭ ‬الافضل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ورفد‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬واعدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للدراسات‭ ‬والتخصصات‭ ‬الطبية‭ ‬يختص‭ ‬بالقيام‭ ‬بما‭ ‬يلزم‭ ‬لضمان‭ ‬الامتثال‭ ‬لمعايير‭ ‬الاعتماد‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية‭ ‬بشأن‭ ‬التدريب‭ ‬الصحي،‭ ‬وتحسين‭ ‬نتائج‭ ‬التدريب‭ ‬بهدف‭ ‬إعداد‭ ‬وتطوير‭ ‬وتأهيل‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬مع‭ ‬رفع‭ ‬كفاءتهم‭ ‬وتحسين‭ ‬أدائهم‭ ‬المهني‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطور‭ ‬الشامل‭ ‬للخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬والصحية‭ ‬بالمملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬ومتابعة‭ ‬وتقويم‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬وإعدادها‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الاعتراف‭ ‬الدولي،‭ ‬ووضع‭ ‬آلية‭ ‬لإصدار‭ ‬الشهادات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭ ‬والبرامج‭ ‬الصحية‭ ‬الوطنية‭ ‬ووضع‭ ‬معادلة‭ ‬وتقويم‭ ‬الشهادات‭ ‬المهنية‭ ‬الممنوحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬المختلفة‭. ‬