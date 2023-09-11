Tuesday, 12 September 2023 04:50 GMT

إطلاق برنامج ((الطبيب المقيم))فتح باب القبول في البرامج التدريبية للأطباء في مختلف التخصصات

9/11/2023 7:18:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للدراسات‭ ‬والتخصصات‭ ‬الطبية‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬الاهتمام‭ ‬التام،‭ ‬وتسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬القدرة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬للتدريب‭ ‬الطبي،‭ ‬وتوفير‭ ‬الفرص‭ ‬المناسبة‭ ‬لهم،‭ ‬وذلك‭ ‬إيماناً‭ ‬بالدور‭ ‬الأساسي‭ ‬للتدريب‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬إعلان‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للدراسات‭ ‬والتخصصات‭ ‬الطبية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الطبيب‭ ‬المقيم‮»‬‭ ‬البورد‭ ‬العربي‭ ‬والبورد‭ ‬السعودي،‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬القبول‭ ‬في‭ ‬الشواغر‭ ‬التدريبية‭ ‬للعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬تخصصات‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭. ‬

وأشار‭ ‬خلال‭ ‬إعلان‭ ‬إطلاق‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أبواب‭ ‬التقديم‭ ‬للشواغر‭ ‬التدريبية‭ ‬فتحت‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬الموافق‭ ‬11‭/‬9‭/‬2023‭ ‬حتى‭ ‬17/9/2023،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التقديم‭ ‬عبر‭ ‬الرابط‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالتدريب‭ ‬سيشمل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التخصصات،‭ ‬أبرزها‭: ‬الأمراض‭ ‬الباطنية،‭ ‬علم‭ ‬الأمراض،‭ ‬الأنف‭ ‬والأذن‭ ‬والحنجرة،‭ ‬أمراض‭ ‬النساء‭ ‬والولادة،‭ ‬الطب‭ ‬النفسي،‭ ‬التخدير‭ ‬والعناية‭ ‬المركزة،‭ ‬الجراحة‭ ‬العامة،‭ ‬الجراحة‭ ‬العظمية،‭ ‬جراحة‭ ‬الأطفال،‭ ‬طب‭ ‬الأطفال،‭ ‬الحوادث‭ ‬والطوارئ،‭ ‬طب‭ ‬وجراحة‭ ‬العيون،‭ ‬طب‭ ‬الأشعة،‭ ‬الجراحة‭ ‬التجميلية،‭ ‬جراحة‭ ‬المسالك‭ ‬البولية،‭ ‬جراحة‭ ‬المخ‭ ‬والأعصاب‭ ‬وطب‭ ‬العائلة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكّدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬الدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للأطباء‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬أهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭ ‬كونه‭ ‬محور‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬ومن‭ ‬أهمها‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬منوهةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الطبيب‭ ‬المقيم‮»‬،‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬أنّ‭ ‬البرنامج‭ ‬يمثل‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬تمكين‭ ‬بتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬وخلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬لتدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬البحرينيين‭ ‬لجعلهم‭ ‬الخيار‭ ‬الافضل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ورفد‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬واعدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للدراسات‭ ‬والتخصصات‭ ‬الطبية‭ ‬يختص‭ ‬بالقيام‭ ‬بما‭ ‬يلزم‭ ‬لضمان‭ ‬الامتثال‭ ‬لمعايير‭ ‬الاعتماد‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية‭ ‬بشأن‭ ‬التدريب‭ ‬الصحي،‭ ‬وتحسين‭ ‬نتائج‭ ‬التدريب‭ ‬بهدف‭ ‬إعداد‭ ‬وتطوير‭ ‬وتأهيل‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬مع‭ ‬رفع‭ ‬كفاءتهم‭ ‬وتحسين‭ ‬أدائهم‭ ‬المهني‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطور‭ ‬الشامل‭ ‬للخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬والصحية‭ ‬بالمملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬ومتابعة‭ ‬وتقويم‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬وإعدادها‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الاعتراف‭ ‬الدولي،‭ ‬ووضع‭ ‬آلية‭ ‬لإصدار‭ ‬الشهادات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭ ‬والبرامج‭ ‬الصحية‭ ‬الوطنية‭ ‬ووضع‭ ‬معادلة‭ ‬وتقويم‭ ‬الشهادات‭ ‬المهنية‭ ‬الممنوحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬المختلفة‭. ‬

MENAFN11092023000055011008ID1107048859

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث