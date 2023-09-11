بالتعاون مع وزارة الداخلية.. أخبار الخليج تطلق برنامج ((سواعد وطن)) على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي
التاريخ
9/11/2023 7:18:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بالتعاون مع وزارة الداخلية، نشرت أخبار الخليج أولى حلقات برنامج سواعد وطن يوم أمس ويُعرض على منصات جريدة أخبار الخليج في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يسلط البرنامج على جهود الإدارات التابعة لوزارة الداخلية.
ويأتي البرنامج بالتعاون مع وزارة الداخلية بهدف تسليط الضوء على جهود الإدارات ابتداءً من إدارة خفر السواحل والدفاع المدني وقيادة طيران الشرطة ومكافحة المخدرات والإسعاف الوطني.
البرنامج ينطلق تحت إشراف المدير العام عبدالمجيد حاجي وإعداد الزميلين علي عبدالخالق وفاضل منسي، وتصوير محمد مطر ومحمد سرحان، وتنسيق ومتابعة عارف عبدالصمد وإشراف الرائد أحمد الدخيل.
وفي السياق ذاته، قال المدير العام عبدالمجيد حاجي: «إن إطلاق برنامج سواعد وطن هو الأول من نوعه على مستوى البحرين ويحاكي جهود رجال الداخلية في مختلف الإدارات، ويأتي انطلاق البرنامج تزامناً مع الاستراتيجية والخطة التي وضعتها صحيفة أخبار الخليج لتطوير المحتوى الإلكتروني على المنصات الإلكترونية التابعة للصحيفة».
مشيراً إلى أن النقلة النوعية تشمل إطلاق عدة برامج وتقارير واستطلاعات مصورة خلال الفترة القادمة تزمانا مع انطلاق عدد من الفعاليات المحلية والمعارض والأحداث المحلية والرياضية والاقتصادية والثقافية.
مبيناً أن الخطوة تأتي لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والتحول الرقمي الذي يشهده العالم، مؤكداً ضرورة وحتمية مواكبة التحول الرقمي حتى يستوعب جميع شرائح المجتمع.
وأوضح حاجي أن صناعة المحتوى الإلكتروني في جريدة أخبار الخليج أصبح حاضرا وبقوة في عديد من المنصات الحيوية كالواتس أب والإنستغرام فضلا عن تطوير محتوى اليوتيوب الخاص بالجريدة.
MENAFN11092023000055011008ID1107048857
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.