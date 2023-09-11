ويأتي‭ ‬البرنامج‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بهدف‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬الإدارات‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬وقيادة‭ ‬طيران‭ ‬الشرطة‭ ‬ومكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬والإسعاف‭ ‬الوطني‭.‬

البرنامج‭ ‬ينطلق‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬حاجي‭ ‬وإعداد‭ ‬الزميلين‭ ‬علي‭ ‬عبدالخالق‭ ‬وفاضل‭ ‬منسي،‭ ‬وتصوير‭ ‬محمد‭ ‬مطر‭ ‬ومحمد‭ ‬سرحان،‭ ‬وتنسيق‭ ‬ومتابعة‭ ‬عارف‭ ‬عبدالصمد‭ ‬وإشراف‭ ‬الرائد‭ ‬أحمد‭ ‬الدخيل‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬قال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬حاجي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬سواعد‭ ‬وطن‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البحرين‭ ‬ويحاكي‭ ‬جهود‭ ‬رجال‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الإدارات،‭ ‬ويأتي‭ ‬انطلاق‭ ‬البرنامج‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والخطة‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬صحيفة‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬لتطوير‭ ‬المحتوى‭ ‬الإلكتروني‭ ‬على‭ ‬المنصات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التابعة‭ ‬للصحيفة‮»‬‭.‬

مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النقلة‭ ‬النوعية‭ ‬تشمل‭ ‬إطلاق‭ ‬عدة‭ ‬برامج‭ ‬وتقارير‭ ‬واستطلاعات‭ ‬مصورة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬تزمانا‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المحلية‭ ‬والمعارض‭ ‬والأحداث‭ ‬المحلية‭ ‬والرياضية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والثقافية‭.‬

مبيناً‭ ‬أن‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬المتسارعة‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬العالم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ضرورة‭ ‬وحتمية‭ ‬مواكبة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬حتى‭ ‬يستوعب‭ ‬جميع‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭.‬

وأوضح‭ ‬حاجي‭ ‬أن‭ ‬صناعة‭ ‬المحتوى‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬أصبح‭ ‬حاضرا‭ ‬وبقوة‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المنصات‭ ‬الحيوية‭ ‬كالواتس‭ ‬أب‭ ‬والإنستغرام‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬محتوى‭ ‬اليوتيوب‭ ‬الخاص‭ ‬بالجريدة‭.‬