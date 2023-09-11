روسيا تقترح إلغاء التأشيرات للبحرين

روسيا تقترح إلغاء التأشيرات للبحرين
التاريخ
9/11/2023 7:18:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ماكسيم ريشيتنيكوف، أن روسيا اقترحت الإلغاء الكامل للتأشيرات السياحية للكويت وسلطنة عمان والبحرين والمملكة العربية السعودية وماليزيا. وقال ريشيتنيكوف خلال جلسة «السياحة الداخلية.. التحديات والفرص في الواقع الجديد» في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي: «نطور موضوع الانتقال إلى التخلي عن التأشيرات، ومن بين الدول التي نعمل معها هي بلدان الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. وقد اقترحنا الإلغاء الكامل للتأشيرات للكويت وعمان والبحرين والسعودية وماليزيا، حيث من الممكن أيضا زيادة عدد السياح من الدرجة الممتازة، لهذا السبب نهتم بذلك».
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