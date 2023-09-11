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روسيا تقترح إلغاء التأشيرات للبحرين

9/11/2023 7:18:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الروسي،‭ ‬ماكسيم‭ ‬ريشيتنيكوف،‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬اقترحت‭ ‬الإلغاء‭ ‬الكامل‭ ‬للتأشيرات‭ ‬السياحية‭ ‬للكويت‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬والبحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وماليزيا‭. ‬وقال‭ ‬ريشيتنيكوف‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬‮«‬السياحة‭ ‬الداخلية‭.. ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬الجديد‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الشرقي‭: ‬‮«‬نطور‭ ‬موضوع‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬التأشيرات،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬نعمل‭ ‬معها‭ ‬هي‭ ‬بلدان‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وجنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭. ‬وقد‭ ‬اقترحنا‭ ‬الإلغاء‭ ‬الكامل‭ ‬للتأشيرات‭ ‬للكويت‭ ‬وعمان‭ ‬والبحرين‭ ‬والسعودية‭ ‬وماليزيا،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أيضا‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬السياح‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الممتازة،‭ ‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬نهتم‭ ‬بذلك‮»‬‭.‬

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