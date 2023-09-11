جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤس‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس،‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭.‬













ترأس‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس،‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬أهمية‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بمناسبة‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭-‬2024م،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬جلالته‭ ‬المستمر‭ ‬بالتعليم‭ ‬لدوره‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مشيراً‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬شكلته‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حافز‭ ‬للهيئتين‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬بمختلف‭ ‬المراحل‭ ‬التعليمية‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬وللطلبة‭ ‬لزيادة‭ ‬السعي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التفوق‭ ‬وتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭.‬

كما‭ ‬هنأ‭ ‬المجلس‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬اليونسكو‭ -‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لاستخدام‭ ‬تكنولوجيات‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدور‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬وأهدافها‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬التعليمية‭ ‬العالمية‭ ‬ومساندة‭ ‬جهود‭ ‬اليونسكو‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب،‭ ‬واطلع‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬مرفوع‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭.‬

وبمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للديمقراطية،‭ ‬نوه‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالنهج‭ ‬الوطني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أشاد‭ ‬المجلس‭ ‬بتوجيه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إغاثية‭ ‬عاجلة‭ ‬إلى‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الزلزال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أصدق‭ ‬تعازيه‭ ‬ومواساته‭ ‬للمغرب‭ ‬ملكاً‭ ‬وحكومةً‭ ‬وشعباً‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬الزلزال‭ ‬المدمر‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬والأقاليم‭ ‬المغربية،‭ ‬وعن‭ ‬تمنياته‭ ‬للمصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭.‬

‭ ‬بعدها‭ ‬أعرب‭ ‬المجلس‭ ‬عن‭ ‬ترحيب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بإعلان‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬مشروع‭ ‬الممر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬الهند‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأوروبا‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬قمة‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيودلهي‭ ‬بجمهورية‭ ‬الهند،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الممر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الترابط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬كافة،‭ ‬وخلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬الواعدة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭.‬

كما‭ ‬رحب‭ ‬المجلس‭ ‬بإعلان‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬تأسيس‭ ‬السعودية‭ ‬منظمة‭ ‬عالمية‭ ‬للمياه‭ ‬مقرها‭ ‬الرياض،‭ ‬مؤكداً‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬استدامة‭ ‬المياه‭ ‬ومنها‭ ‬استضافتها‭ ‬مؤخراً‭ ‬للمؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬للمياه‭ ‬والطاقة‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬برعاية‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

بعدها‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

أولاً‭: ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬المذكرات‭ ‬التالية‭:‬

1‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬انضمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬المعاهدة‭ ‬الدولية‭ ‬بشأن‭ ‬الموارد‭ ‬الوراثية‭ ‬النباتية‭ ‬للأغذية‭ ‬والزراعة‭.‬

2‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مشروعات‭ ‬مذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬بشأن‭ ‬المشاورات‭ ‬السياسية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة‭.‬

3‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬بين‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭) ‬ومركز‭ ‬التدريب‭ ‬ WISC ‭ ‬ International ‭.‬

4‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬اقتراحات‭ ‬برغبة‭ ‬واقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

بعدها‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬المذكرات‭ ‬التالية‭:‬

1‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للخدمات‭ ‬المجتمعية‭ ‬حول‭ ‬نتائج‭ ‬تطبيق‭ ‬قرار‭ ‬حظر‭ ‬العمل‭ ‬فترة‭ ‬الظهيرة‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الالتزام‭ ‬99‭.‬9 ‭%‬ ‭.‬

2‭. ‬مذكرة‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬حول‭ ‬الاستعدادات‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬التي‭ ‬ستعقد‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

ثم‭ ‬أخذ‭ ‬المجلس‭ ‬علماً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقرير‭ ‬الوزاري‭ ‬بنتائج‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭. ‬