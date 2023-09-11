(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب مملكة البحرين بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا وذلك خلال كلمة ألقاها سموه في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، مشيرًا إلى أن هذا الممر الاقتصادي سوف يسهم في تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول العالم كافة، وخلق المزيد من الفرص النوعية الواعدة لمملكة البحرين والمنطقة.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
ترأس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع أكد المجلس أهمية الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024م، والتي تعكس اهتمام جلالته المستمر بالتعليم لدوره في التنمية المستدامة، مشيراً المجلس إلى ما شكلته الكلمة السامية من حافز للهيئتين التعليمية والإدارية بمختلف المراحل التعليمية لبذل المزيد من الجهد وللطلبة لزيادة السعي من أجل التفوق وتحقيق أفضل النتائج.
كما هنأ المجلس الفائزين بجائزة اليونسكو -الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم، مشيداً بدور هذه الجائزة وأهدافها التي تأتي في سياق حرص مملكة البحرين على المساهمة في تطوير المشاريع التعليمية العالمية ومساندة جهود اليونسكو في هذا الجانب، واطلع المجلس في هذا الصدد على تقرير مرفوع من وزير التربية والتعليم.
وبمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، نوه مجلس الوزراء بالنهج الوطني لمملكة البحرين وما يحظى به من دعم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
بعد ذلك أشاد المجلس بتوجيه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من الزلزال في المملكة المغربية الشقيقة، معرباً عن أصدق تعازيه ومواساته للمغرب ملكاً وحكومةً وشعباً في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المناطق والأقاليم المغربية، وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
بعدها أعرب المجلس عن ترحيب مملكة البحرين بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا وذلك خلال كلمة ألقاها سموه في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، مشيرًا إلى أن هذا الممر الاقتصادي سوف يسهم في تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول العالم كافة، وخلق المزيد من الفرص النوعية الواعدة لمملكة البحرين والمنطقة.
كما رحب المجلس بإعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تأسيس السعودية منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، مؤكداً دعم مملكة البحرين لتعزيز التعاون الدولي في مجالات استدامة المياه ومنها استضافتها مؤخراً للمؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ الذي أقيم برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء.
بعدها قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول عدد من مشروعات مذكرات التفاهم بشأن المشاورات السياسية بين مملكة البحرين وعدد من الدول الصديقة.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة التفاهم بين كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) ومركز التدريب WISC International .
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة واقتراح بقانون مقدمة من مجلس النواب.
بعدها استعرض المجلس المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية حول نتائج تطبيق قرار حظر العمل فترة الظهيرة خلال فصل الصيف 2023، حيث بلغت نسبة الالتزام 99.9 % .
2. مذكرة وزيرة التنمية المستدامة حول الاستعدادات للمشاركة في قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري.
ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقرير الوزاري بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها وزير المواصلات والاتصالات إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.