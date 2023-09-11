الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) استثمار 18.75 مليون ريال في صندوق التقنية المالية المدار من قبل شركة فينتشر سوق (VSQ)، والذي يركز على الاستثمار في الشركات الناشئة بقطاع التقنية المالية ضمن مراحل نموها المبكرة.

وقّع الاتفاقية الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة“SVC”، والأستاذ معن عشقي، الشريك العام بشركة فينتشر سوق (VSQ)، بحضور الرئيس التنفيذي للاستثمار في“SVC” الأستاذة نورة السرحان، والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية الأستاذة هيفاء بهيان، كما شهد التوقيع من“فينتشر سوق” الشريك العام لقطاع التقنية المالية الأستاذ مصعب حكمي.

وأضاف كوشك:“يعزى هذا النمو إلى إطلاق مبادرات حكومية محفزة لقطاع التقنية المالية، مثل مبادرة“فنتك السعودية” التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية، واســتراتيجية المملكــة للتقنيــة الماليـة كركيـزة جديـدة ضمـن برنامـج تطويـر القطـاع المالـي لرؤيـة 2030 والتي تهدف إلى أن تكــون المملكــة موطنًا للتقنيــة الماليــة وإحــدى الـدول الرائـدة فـي قطـاع التقنيـة الماليـة”.

ومن جهته قال معن عشقي:“تعد التقنية المالية أحد أكبر مجالات الابتكار وأكثرها تطورًا وأهمية في العالم، حيث تجسد تطبيق التقنيات الجديدة بما في ذلك تقنيات web3 والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية (Quantum Computing)، وأضاف“نحن فخورون بقيادة السعودية لمجال التقنية المالية في المنطقة من حيث حجم الأثر، ونعتز بثقة“SVC” بنا وشراكتنا معهم التي تمتد لسنوات عديدة”.

يذكر أن“SVC” هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.

تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة وذلك عن طريق استثمار 2 مليار دولار أمريكي (7.5 مليار ريال). وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 43 صندوقا استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تم الاستثمار بها أكثر من 700 شركة.