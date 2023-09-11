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“سيتي سكيب العالمي” يواصل أعماله وفعالياته لليوم الثاني

9/11/2023 3:27:29 PM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض – أصداف نيوز:

يواصل معرض“سيتي سكيب العالمي” أعماله وفعالياته لليوم الثاني وسط إقبال واسع، بتنظيم من شركة تحالف“إحدى الشركات التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز”، تحت عنوان“لبناء مسكن المستقبل” الذي يُعقد في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، بمشاركة أكثر 350 جهة عارضة، وأكثر من 300 متحدث عالمي ومحلي، وأكثر من 2,000 مستثمر.

ويتناول جدول أعمال اليوم الثاني من المعرض مجموعة من الجلسات الحوارية التي تُناقش علاقة التقنية العقارية بالتقنية المالية، ومستقبل الإسكان، وقوة التصميم وتأثيره، والاقتصاد الحيوي، والاستقرار المالي.

ويأتي المعرض بخمس منصات رئيسة تقدم العديد من الجلسات، وهي: قمة نيوم لبناء مسكن المستقبل، ومنتدى المحافظ العقارية، ومسرح التصميم والعمارة، ومنتدى مستثمري العقار، ومسرح التقنيات العقارية.

وشهد المعرض مشاركة عدد من المسؤولين كنائب الرئيس التنفيذي لمعرض سيتي سكيب العالمي كريس سبيلر، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، والرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر، والرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة مسار ياسر أبو عتيق، والرئيس التنفيذي لرتال للتطوير العمراني المهندس عبدالله البريكان، والرئيس التنفيذي لمؤسسة حديقة الملك سلمان جورج تناسيفيتش، ورئيس مجلس إدارة مكيون مطورون عمرانيون الدكتور مجدي حريري، والعديد من المسؤولين.

وتضمن المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات، كاتفاقية تعاون بين شركة المقر للتطوير والتنمية وشركة عبدالله العثيم للاستثمار، واتفاقية تجمع صندوق التنمية السياحي والهيئة الملكية للجبيل وينبع، واتفاقية أخرى تجمع صندوق التنمية السياحي مع مدن، واتفاقية تجمع الصندوق مع رتال وبنك الجزيرة، والريتز كارلتون، وبلوم إنفست، واتفاقية بين مدن وJASARA، واتفاقية بين تتمة المالية ومدر.

وقدم المعرض وحدة سكنية مجانية من أسس العقار للفائز بالسحب عبدالعزيز بن حمد بن محمد الدوسري، وقد مثل شركة أسس العقار نائب الرئيس التنفيذي أنس ماجد الماجد, كما يقدم المعرض سحوبات على وحدات سكنية مجانية مخصصة لزوار معرض سيتي سكيب العالمي مقدمة من أسس العقار، وفيصل عبدالله بن سعيدان، ودار للتطوير العقاري، ومنازل العصرية، إلى جانب قروض مميزة من البنوك، وعروض خاصة من المطورين العقاريين.

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