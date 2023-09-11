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يا لروعة أجسامنا

9/11/2023 3:14:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حدثتكم‭ ‬بالأمس‭ ‬عن‭ ‬حمية‭ ‬قوامها‭ ‬عصير‭ ‬الليمون‭ ‬في‭ ‬معدة‭ ‬خاوية،‭ ‬وأتناول‭ ‬اليوم‭ ‬أمرا‭ ‬يتعلق‭ ‬بالبطن‭ ‬الخاوية‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ليمون‭ ‬أو‭ ‬بطيخ،‭ ‬وأقول‭ ‬إنه‭ ‬وبسبب‭ ‬قولوني‭ ‬سيء‭ ‬السيرة‭ ‬والسلوك،‭ ‬وصاحب‭ ‬ السمعة‭ ‬غير‭ ‬المشرفة،‭ ‬فإنني‭ ‬مضطر‭ ‬للخضوع‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬أربع‭ ‬أو‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬لفحصه‭ ‬بالمنظار‭ ‬كي‭ ‬يتأكد‭ ‬اختصاصي‭ ‬أمراض‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬بالنظر‭ ‬بالعين‭ ‬المجردة،‭ ‬بأنه‭ ‬لم‭ ‬يتقرح‭ ‬أكثر،‭ ‬أو‭ ‬لرؤية‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬زوائد‭ ‬لحمية‭ ‬طيبة‭ ‬أو‭ ‬خبيثة‭ ‬نبتت‭ ‬فيه،‭ ‬ومثل‭ ‬هذه‭ ‬الزوائد‭ ‬يتم‭ ‬قطعها‭ ‬بالمنظار‭ ‬ثم‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬إناء‭ ‬معقم‭ ‬لفحصها‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬بنت‭ ‬ناس‭ (‬أي‭ ‬غير‭ ‬خبيثة‭).‬

ولن‭ ‬أنسى‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬طلب‭ ‬فيها‭ ‬مني‭ ‬الطبيب‭ ‬الصوم‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬توطئة‭ ‬للقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬تنقيب‭ ‬عن‭ ‬الأحجار‭ ‬غير‭ ‬الكريمة‭ ‬في‭ ‬جهازي‭ ‬الهضمي،‭ ‬وكان‭ ‬مباحاً‭ ‬لي‭ ‬تعاطي‭ ‬السوائل،‭ ‬ولكن‭ ‬وكما‭ ‬هو‭ ‬معلوم،‭ ‬فإن‭ ‬موعداً‭ ‬يحدد‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬عيادة‭ ‬طبيب،‭ ‬قد‭ ‬يعني‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬والنصف،‭ ‬وهكذا‭ ‬امتدت‭ ‬ساعات‭ ‬صومي‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬من‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء‭ ‬حتى‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬أي‭ ‬أنني‭ ‬لم‭ ‬أتناول‭ ‬طعاماً‭ ‬صلباً‭ ‬ثلاثين‭ ‬ساعة،‭ ‬ودخلت‭ ‬على‭ ‬الطبيب‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬ظهراً‭ ‬واستغرقت‭ ‬عمليات‭ ‬التنقيب‭ ‬والإفاقة‭ ‬منها‭ ‬نحو‭ ‬ساعة،‭ ‬ثم‭ ‬عدت‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬حيث‭ ‬تناولت‭ ‬قضمة‭ ‬من‭ ‬تفاحة‭ ‬وشعرت‭ ‬بالامتلاء‭. ‬وشعرت‭ ‬بالانتشاء‭. ‬

الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الصوم‭ (‬الذي‭ ‬بلا‭ ‬حسنات‭) ‬كانت‭ ‬مزعجة‭ ‬نوعا‭ ‬ما،‭ ‬فعند‭ ‬نقطة‭ ‬معينة‭ ‬ترفض‭ ‬بطنك‭ ‬السوائل‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬عصيراً‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬تشتهيه،‭ ‬ولكن‭ ‬كان‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬أبقي‭ ‬بطني‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬لـ30‭ ‬ساعة،‭ ‬وسبق‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬صمت‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬متتالية‭ ‬لم‭ ‬أتناول‭ ‬خلالها‭ ‬سوى‭ ‬الماء‭ ‬العادي،‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الدقة‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬إضراب‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الدكتاتور‭ ‬جعفر‭ ‬نميري،‭ ‬وكانت‭ ‬لدينا‭ ‬مطالب‭ ‬عادلة‭ ‬تجاهلتها‭ ‬إدارة‭ ‬السجن‭ ‬فكان‭ ‬الإضراب،‭ ‬وبنهاية‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬كان‭ ‬أبو‭ ‬الجعافر‭ ‬قد‭ ‬فقد‭ ‬الإحساس‭ ‬بالألم‭ ‬والزمان‭ ‬والمكان،‭ ‬ودخلت‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الحالة‭ ‬الغريبة‭ ‬التي‭ ‬يدخلها‭ ‬من‭ ‬يسافر‭ ‬جواً‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬طويلة‭ ‬متواصلة‭ ‬فيفقد‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬القراءة‭ ‬أو‭ ‬مشاهدة‭ ‬برامج‭ ‬التلفزيون‭ ‬المعروضة‭ ‬داخل‭ ‬الطائرة‭ ‬ويتوقف‭ ‬عن‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬الساعة‭ ‬لمعرفة‭ ‬الوقت‭. ‬وفي‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬الأكل‭ ‬يعني‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬لقيمات‭ ‬قليلة‭ ‬تمنع‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬من‭ ‬الاحتجاج‭ ‬أو‭ ‬الإضراب‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإنني‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬يأكل‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬اليوم‭.
‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يعنيني‭ ‬أن‭ ‬أتناول‭ ‬وجبة‭ ‬رئيسية‭ ‬بل‭ ‬أتناول‭ ‬ما‭ ‬تيسر‭ ‬وتوافر‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬بكميات‭ ‬قليلة‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬قصيرة،‭ ‬وهذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الأكل‭ ‬يجعلك‭ ‬تحس‭ ‬بالجوع‭ ‬كثيراً‭ ‬لأنك‭ ‬لا‭ ‬تملأ‭ ‬بطنك‭ ‬في‭ ‬وجبة‭ ‬معينة،‭ ‬بل‭ ‬تظل‭ ‬بطنك‭ ‬شبه‭ ‬فارغة‭ ‬معظم‭ ‬ساعات‭ ‬اليوم‭.‬

ولكن‭ ‬تجربة‭ ‬الصوم‭ ‬ثلاثين‭ ‬ساعة‭ (‬وهي‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬إنجاز‭ ‬كبير‭ ‬بينما‭ ‬هناك‭ ‬أناس‭ ‬يستطيعون‭ ‬صوم‭ ‬ضعف‭ ‬تلك‭ ‬المدة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ماء‭ ‬أو‭ ‬طعام‭)..
‬تلك‭ ‬التجربة‭ ‬وتجربة‭ ‬الإضراب‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬جعلتني‭ ‬أدرك‭ ‬أن‭ ‬الشحم‭ ‬الأبيض‭ ‬المختزن‭ ‬في‭ ‬السنام‭ ‬البشري‭ ‬ينفع‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬العصيب‭.
‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬قرأت‭ ‬حكاية‭ ‬أسترالي‭ ‬كان‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬صحراوي‭ ‬عندما‭ ‬استوقفه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬واستولوا‭ ‬على‭ ‬السيارة‭ ‬وتركوه‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬صحراوية‭ ‬وظل‭ ‬يمشي‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬هدى‭ ‬نحو‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬بلا‭ ‬ماء‭ ‬أو‭ ‬طعام‭ ‬حتى‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬نبع‭ ‬ماء‭ ‬وظل‭ ‬هناك‭ ‬يأكل‭ ‬السحالي‭ ‬والضفدع‭ ‬وصغار‭ ‬الثعابين‭ ‬‮«‬طازة‮»‬‭ ‬أي‭ ‬بدون‭ ‬طبخ،‭ ‬وعندما‭ ‬عثروا‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬فقد‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬كيلوجراما‭ ‬من‭ ‬وزنه‭.
‬معنى‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الله‭ ‬زود‭ ‬أجسامنا‭ ‬بنظم‭ ‬وآليات‭ ‬وميكانيزمات‭ ‬تجعلها‭ ‬تتغذى‭ ‬ذاتياً‭ ‬باستهلاك‭ ‬مخزونها‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬والسوائل‭.‬

جسمك‭ ‬يا‭ ‬عزيزي‭ ‬بنيان‭ ‬رائع‭ ‬وبه‭ ‬أنظمة‭ ‬طوارئ‭ ‬ودفاع‭ ‬وهجوم‭ ‬فعزز‭ ‬تلك‭ ‬الأنظمة‭ ‬ولا‭ ‬ترهقها‭ ‬أو‭ ‬تخربها‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تخذلك‭ ‬عندما‭ ‬تحتاج‭ ‬إليها‭. ‬

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