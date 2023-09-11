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((فزعة)) بحرينية.. للمملكة المغربية

9/11/2023 3:14:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جاءت‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬إغاثية‭ ‬عاجلة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬جراء‭ ‬الزلزال،‭ ‬لتؤكد‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬الإنساني،‭ ‬الراسخ‭ ‬والثابت،‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭.‬

مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬التعاطف‭ ‬والتضامن،‭ ‬ومد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬والمساعدة‭ ‬للمغرب‭ ‬الشقيق،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الواجب‭ ‬الإنساني،‭ ‬والعلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬العميقة،‭ ‬وعبر‭ ‬التوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬وتقديم‭ ‬خالص‭ ‬التعازي‭ ‬والمواساة‭ ‬في‭ ‬برقيات‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬وبيان‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬لتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬الإغاثية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنقاذ‭ ‬المنكوبين‭ ‬والمتضررين،‭ ‬تأكيدا‭ ‬لمنهجية‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الإنسانية‭ ‬البحرينية‭.‬

الحادث‭ ‬الأليم‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬الشقيق‭ ‬تألمت‭ ‬منه‭ ‬وشعرت‭ ‬به‭ ‬وتفاعلت‭ ‬معه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فالمغرب‭ ‬والبحرين‭ ‬وطن‭ ‬واحد،‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الظروف‭ ‬والقضايا،‭ ‬وأمام‭ ‬هذا‭ ‬المصاب‭ ‬الجلل‭ ‬فإن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬جسدت‭ ‬أسمى‭ ‬صور‭ ‬الأخوة‭ ‬والتلاحم‭ ‬والبنيان‭ ‬المرصوص،‭ ‬فعند‭ ‬الأزمات‭ ‬والكوارث‭ ‬تتضاعف‭ ‬المسؤولية‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وتترجم‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬في‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬والتعاطف‭ ‬والتضامن‭. ‬

هذا‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬المشرف‭ ‬ليس‭ ‬بغريب‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادتها‭ ‬الحكيمة،‭ ‬وحكومتها‭ ‬الموقرة،‭ ‬وشعبها‭ ‬الكريم،‭ ‬هو‭ ‬نهج‭ ‬راسخ‭ ‬وثقافة‭ ‬أصيلة،‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬فكيف‭ ‬به‭ ‬واليوم‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬توثيق‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬الإنسانية‭. ‬

ومن‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬فزعة‭ ‬شعبية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬الشقيق،‭ ‬وعبر‭ ‬القنوات‭ ‬الرسمية‭ ‬الممثلة‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬كما‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تبادر‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬بإعلان‭ ‬صورة‭ ‬رمزية‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬التعاطف‭ ‬والتضامن‭ ‬عبر‭ ‬وضع‭ ‬صورة‭ ‬ضوئية‭ ‬لعلم‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬المباني‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬العامة‭ ‬الرئيسية،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الدول‭ ‬حين‭ ‬تحتفل‭ ‬بالمناسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬للدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭. ‬

كما‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني،‭ ‬وكما‭ ‬هو‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الإنساني‭ ‬والأخوي،‭ ‬سيضرب‭ ‬أجمل‭ ‬صور‭ ‬التعاون‭ ‬والمساندة‭ ‬مع‭ ‬الإخوة‭ ‬المغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬ليشعرهم‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة،‭ ‬وأن‭ ‬الأخوة‭ ‬المغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ليسوا‭ ‬‮«‬جالية‮»‬‭ ‬عربية‭ ‬شقيقة،‭ ‬ولكنهم‭ ‬أخوة‭ ‬وأشقاء،‭ ‬ومصابهم‭ ‬هو‭ ‬مصابنا‭.‬

إن‭ ‬زلزال‭ ‬المغرب‭ ‬كارثة‭ ‬طبيعية‭ ‬مدمرة‭ ‬بمعنى‭ ‬الكلمة،‭ ‬فهو‭ ‬بقوة‭ ‬6‭.‬8‭ ‬درجات،‭ ‬وكان‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬18‭.‬5‭ ‬كيلومترا‭.. ‬وأعداد‭ ‬الضحايا‭ ‬والمصابين‭ ‬في‭ ‬تزايد‭ ‬وارتفاع‭.. ‬وقد‭ ‬أكدت‭ ‬إحدى‭ ‬الهيئات‭ ‬الجيولوجية‭ ‬أنه‭: ‬‮«‬أقوى‭ ‬زلزال‭ ‬يضرب‭ ‬المغرب‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬عاما‮»‬‭.. ‬حفظ‭ ‬الله‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ونثق‭ ‬أنها‭ ‬ستخرج‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة‭ ‬الطبيعية‭ ‬أقوى‭ ‬تماسكا‭ ‬وترابطا،‭ ‬مع‭ ‬خالص‭ ‬التعازي‭ ‬والمواساة،‭ ‬والدعاء‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬للمصابين‭.‬

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